Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  18:35
Přemýšlíte, kam v květnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete na studentský festival, debatu o českých dějinách, Den muzeí, výstavy i oblíbený Psí den.
Mezinárodní den muzeí se každoročně slaví 18. května. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hledání smyslu českých dějin

Český historik, politik a spisovatel František Palacký

  • Datum: 5. května
  • Čas: 19:00⁠⁠⁠⁠⁠–21:00
  • Místo: Knihovna Václava Havla

Jak zásadně ovlivnil historik František Palacký naše vnímání českých dějin a jak se pohled na jejich smysl v průběhu času proměňoval? Těmto otázkám se bude věnovat debata tří profesorů – Miloslava Bednáře, Petra Čorneje a Milana Hlavačky.

Setkání připomene 150 let od Palackého úmrtí a nabídne širší kontext vývoje českého historického myšlení i jeho současné interpretace. Moderace se ujme historik Muzea paměti XX. století Michal Macháček.

Mezi bloky

  • Datum: 13. května
  • Čas: 15:00⁠⁠⁠⁠⁠–22:00
  • Místo: Na Lysině 772/12

Studentský festival Mezi bloky se vrací se svým 19. ročníkem. Zahrají například kapely Časovač, Deliwery nebo Siluety.

Kromě koncertů nabídne i pestrý doprovodný program. V takzvané SU vesničce se představí studentské spolky jako STOH, Galibi nebo ESN. Návštěvníci si mohou vyzkoušet kreativní workshopy, odpočinout si v chill zóně nebo otestovat závodní simulátor.

Oslava Dne Země

  • Datum: 14. května
  • Čas: 9:00⁠⁠⁠⁠⁠–16:00
  • Místo: Park Lannova

Přijďte se s celou rodinou dozvědět, jak se hlavní město snaží zmírňovat dopady klimatických změn, jaký význam má voda a zeleň ve městě nebo jakou roli hraje hmyz v ekosystému. Akce zároveň ukáže, jak může každý z nás přispět k udržitelnější budoucnosti.

Zábavně-vzdělávací program je určený i pro nejmenší děti od dvou let. Čekají na ně interaktivní stanoviště, hry a aktivity, které přibližují témata ochrany životního prostředí hravou a srozumitelnou formou.

ZUŠ Open

  • Datum: 15.⁠⁠⁠⁠⁠–22. května
  • Místo: Novoměstská radnice

V rámci jubilejního 10. ročníku festivalu ZUŠ Open ožije Novoměstská radnice hudbou i výtvarným uměním. Program nabídne akustické koncerty i výstavu prací mladých autorů z celé České republiky.

V pátek 15. května se ve Velkém sále uskuteční dva koncerty. Odpolední autorský a klavírní salon nabídne tvorbu mladých hudebníků a improvizátorů, večerní slavnostní koncert pak představí výběr komorních souborů a sólistů z pražských základních uměleckých škol.

Od 16. května bude v recepčních saloncích k vidění výstava Barevné horizonty a Young Glass Symposium. Představí malby vzniklé během stipendijního programu Nadačního fondu Magdaleny Kožené i soubor skleněných plastik z prestižní soutěže v Novém Boru.

Mezinárodní den muzeí

  • Datum: 18. května

Řada muzeí a galerií otevře své expozice zdarma nebo za snížené vstupné. Do akce se tradičně zapojují přední instituce jako Národní galerie Praha, Národní muzeum nebo Muzeum hlavního města Prahy.

Otevřené budou také specializované expozice věnované hudbě, technice či historii, například Národní technické muzeum nebo České muzeum hudby.

Mezinárodní den muzeí se každoročně slaví 18. května.

Výstava Květina

  • Datum: do konce května
  • Místo: Galerie Mánes

Výstava Květina v Malé síni Galerie Mánes představuje současné umění inspirované jedním z nejstarších symbolů lidstva. Květina zde vystupuje jako motiv krásy, křehkosti i neustálé proměny, který se promítá do obrazů, objektů i instalací.

Projekt propojuje tvorbu zavedených českých autorů, jako jsou Patrik Habl, Petr Písařík, Michal Novotný (MICL) nebo Aleš Růžička, s díly umělců vybraných z otevřené výzvy. Výstavu doplňují také skleněné plastiky Jiřího Pačínka, které je možné zakoupit.

Psí den s Prahou 13

  • Datum: 23. května
  • Čas: 10:00⁠⁠⁠⁠⁠–17:00
  • Místo: Centrální park Lužiny

Milovníci čtyřnohých parťáků by si neměli nechat ujít už 10. ročník akce Psí den. Tradiční setkání nabídne den plný zábavy, soutěží i ukázek pro psy i jejich majitele. Jako VIP host navíc dorazí Václav Vydra.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program, včetně soutěží, jako je psí dostih nebo skok do výšky. Chybět nebude ani výstava adoptovaných psů.

Součástí akce je také charitativní rozměr. Na místě bude možné potkat psy z útulků, kteří hledají nový domov, a zapojit se do tomboly, jejíž výtěžek podpoří právě útulky a jejich svěřence.

30. dubna 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů

Mezinárodní den muzeí se každoročně slaví 18. května.

Přemýšlíte, kam v květnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete na studentský festival, debatu o českých dějinách, Den muzeí,...

30. dubna 2026  18:35

