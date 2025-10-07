Co děti potřebují vědět o rozvodu? To, co snesou, říká v rozhovoru psycholožka Šaffková

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:50
Počet rozvádějících se párů v Česku každoročně roste a s ním i počet dětí, které se ocitají mezi dvěma světy. Dospělí se vyrovnávají s koncem vztahu, děti s proměnou svého světa. Zatímco dříve se věřilo, že mlčet je zlaté a že děti je třeba chránit před pravdou, v současnosti se ví, že právě ticho může bolet ještě víc.

Psycholožka a mediátorka Kamila Šaffková | foto: Family Hub

Jak komunikovat s dětmi v době, kdy se rodina rozpadá? „Děti během rozvodu vnímají změny velmi citlivě a potřebují jistotu, že jsou nadále milované a přijímané. Je důležité, aby s nimi rodiče mluvili pravdivě, byli připraveni odpovídat na jejich otázky a zároveň naslouchali tomu, co samy vyjadřují,“ říká v rozhovoru pro deník Metro psycholožka a mediátorka Kamila Šaffková, která se specializuje na práci s rodiči a dětmi při rozchodech a rozvodech.

Proč je dnes důležité mluvit s dětmi o rozvodu jinak než dřív, bez mlžení a polopravd?
Doba se mění a spolu s ní i způsob, jakým mluvíme s dětmi o náročných životních situacích, jako je rozvod. Už víme, že mlčení nebo zjednodušování pravdy dětem nepomáhá. Dnes klademe větší důraz na otevřenou, věku přiměřenou a srozumitelnou komunikaci. Učíme se pojmenovávat emoce, mluvit o svých potřebách a být v kontaktu s tím, co prožíváme. Tento přístup se promítá i do rodičovství. Děti během rozvodu vnímají změny velmi citlivě a potřebují jistotu, že jsou nadále milované a přijímané. Je důležité, aby s nimi rodiče mluvili pravdivě, byli připraveni odpovídat na jejich otázky a zároveň naslouchali tomu, co samy vyjadřují. Děti si potřebují udělat prostor pro své emoce a každý z rodičů by měl být připraven jim tuto cestu citlivě umožnit. Emoční opora obou rodičů je v tomto období nejdůležitější.

Jaký je rozdíl mezi upřímností a dospělými detaily, které by děti slyšet neměly?
Je rozdíl mezi upřímností a sdílením informací, které dítě nezvládne unést. S dětmi bychom měli o situaci v rodině mluvit otevřeně, ale zároveň s respektem k jejich věku a citlivosti. Dítě nepotřebuje slyšet detaily o tom, kdo koho zranil nebo jaké chyby kdo udělal. Takové informace ho zatěžují a staví do loajální pasti, kdy má pocit, že se musí postavit na jednu stranu. Důležité je vysvětlit, že existují různé druhy lásky. Ta mezi partnery se někdy může změnit nebo vytratit, ale rodičovská láska zůstává a nemění se. A právě tu dítě potřebuje cítit nejvíc. Malým dětem často pomůže jednodušší, symbolické vysvětlení, u starších můžeme jít více do hloubky, ale vždy s ohledem na to, co opravdu potřebují vědět. Základní poselství by mělo být jasné, rodiče je milují a rozvod není jejich vina.

Mnoho rodičů se bojí, že dítě pravda zraní. Co je citlivý, ale přímý způsob, jak dítěti rozvod oznámit?
Oznámení rozvodu dítě vždy nějak zasáhne. To je lidské a přirozené. Důležité ale je, jakým způsobem s dítětem o této změně mluvíme. Mělo by vždy zaznít, že ho oba rodiče stále milují, že za nic nenese odpovědnost a že se pro něj pokusí udržet co nejvíce věcí ve známém a bezpečném rámci. Děti velmi citlivě vnímají napětí a nejistotu, a pokud s nimi rodiče nemluví, zůstávají samy se svými obavami a domněnkami. Proto je důležité najít klidný moment, kdy si s nimi oba rodiče společně sednou a vysvětlí, co se bude dít. Věcně, přiměřeně věku a s ohledem na jejich potřebu jistoty.

Jak reagovat, když dítě klade těžké otázky, například „Proč už se nemáte rádi?“ nebo „Kdo za to může?“
Vždy je důležité odpovědět jednoduše, pravdivě a s citem. Můžeme vysvětlit, že partnerská láska se někdy změní, ale láska k dítěti zůstává stejná a neměnná. Dítě by mělo vědět, že za rozvod nemůže a že ho mají oba rodiče stále rádi. Mimo jiné je taky dobré vyhnout se obviňování a označování viníka. Ideální je říct, že šlo o společné rozhodnutí. Dítěti také pomůže, když uslyší, že vzniklo z lásky, i když se rodiče už jako partneři nemilují.

Jak pracovat s tím, když má každý rodič úplně jiný styl komunikace? Jeden chce mluvit otevřeně, druhý raději mlží.
Pokud tomu tak bylo i před rozvodem, tak jsou děti na to zvyklé, vědí, že každý komunikuje jinak. Je pro ně běžné, že něco raději řeší s tátou a něco s mámou. Nejde o to po rozvodu dělat vše stejně, to by i pro dítě bylo velmi nepřirozené. Rozdílnost v rodičovství je naprosto v pořádku, ale rodiče by se měli být schopni po rozvodu dohodnout na základních přístupech k dítěti.

