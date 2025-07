Co dělat (a nedělat), když nastane blackout? Co dělat: Odpoj elektrické spotřebiče ze sítě, nech zapnuté jen rádio nebo lampičku pro kontrolu obnovení proudu.

Šetři pitnou vodou, pokud teče, případně využij studny či dešťovku.

Získej informace z rádia nebo od sousedů, nevolej tísňové linky kvůli informacím.

Šetři palivem v autě, dávej pozor na vozidla složek IZS. Co nedělat: Nevolej zbytečně na linky 112, 150, 155, 158.

Neotvírej lednici a mrazák častěji, než je nutné.

Necestuj bezdůvodně, hrozí chaos v dopravě.

Neriskuj zbytečně zdraví, pomoc může dorazit se zpožděním. Více praktických rad najdete na Krizport.cz.