Horké letní dny představují pro organismus velkou zátěž. Kromě dostatečného pitného režimu hraje důležitou roli také to, co během dne jíme. Zatímco lehké pokrmy tělo příliš nezatěžují, tučná nebo bílkovinami nabitá jídla mohou pocit horka ještě zesílit.
Na vině je takzvaný termický efekt potravy. Při trávení totiž tělo spotřebovává energii a zároveň vytváří teplo. Nejvyšší termický efekt mají bílkoviny, proto například velký steak organismus zahřeje výrazně více než zeleninový salát nebo lehká polévka.
Chilli ochladí víc, než se zdá
Možná to zní paradoxně, ale některé pálivé potraviny mohou v létě pomoci. Chilli papričky obsahují kapsaicin, který aktivuje receptory odpovědné za vnímání tepla. Organismus začne více produkovat pot, který následně odpařováním ochlazuje pokožku.
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Podobně funguje také zázvor. Ten navíc podporuje trávení, které bývá během horkých dnů pomalejší. Naopak máta působí jiným způsobem. Mentol obsažený v jejích listech aktivuje chladové receptory, takže člověk získá okamžitý pocit osvěžení, aniž by se skutečně změnila tělesná teplota.
Nepodceňujte pitný režim
Základem letního jídelníčku zůstává dostatek tekutin. Orientačně lze denní potřebu vypočítat vynásobením tělesné hmotnosti číslem 0,04. Člověk vážící 70 kilogramů by tak měl během dne přijmout přibližně 2,8 litru tekutin. Ve vedrech nebo při sportu je potřeba množství ještě zvýšit. Nejvhodnější volbou je obyčejná voda. Osvěžit mohou také neslazené bylinkové čaje nebo fermentované nápoje.
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„Jako zdravé osvěžení a zároveň nápoj prospěšný zažívání skvěle fungují také jogurtové nápoje jako ajran nebo lassi. Vyrábí se z jogurtu a vody, a zatímco ajran se často dochucuje okurkou, mátou nebo česnekem, lassi je u nás oblíbené ve sladké variantě, třeba s mangem nebo banánem. Oba nápoje v létě přirozeně ochladí organismus,“ říká Jiří Vávra, specialista na potraviny z online supermarketu Košík.cz.
Odborníci zároveň doporučují nepřehánět to s ledově vychlazenými nápoji. Organismus totiž musí vydat energii na jejich ohřátí, takže výsledný efekt ochlazení není tak výrazný. Nevhodný je také alkohol, který podporuje dehydrataci a narušuje přirozenou termoregulaci.
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Zmrzlina není nepřítel
Přestože ani zmrzlina organismus ve skutečnosti neochladí, není důvod se jí v létě vyhýbat. Stejně jako u ledových nápojů musí tělo vynaložit energii na její zahřátí, přesto může být příjemným zpestřením horkých dnů.
Důležité je ale dbát na správné skladování. Pokud zmrzlina během přepravy rozmrzne a následně znovu zmrzne, může dojít ke zhoršení její kvality i zvýšení zdravotního rizika.
Inspirujte se Středomořím
V létě není nutné za každou cenu dodržovat klasický režim pěti jídel denně. Pokud tělo nemá přes poledne chuť na velký oběd, není problém dát si lehký salát, ovoce nebo studenou polévku a vydatnější jídlo si dopřát až večer.
Právě podobným způsobem funguje stravování v řadě středomořských zemí, kde lidé během největších veder jedí lehce a hlavní jídlo si nechávají až na dobu, kdy venkovní teploty začnou klesat.
Co jíst a čemu se raději vyhnout přehledně
|Pomáhá ochladit nebo ulevit organismu
|Proč
|Raději omezte
|Proč
|Chilli
|Podporuje pocení, které tělo přirozeně ochlazuje.
|Tučná a smažená jídla
|Trávení vytváří více tepla a zatěžuje organismus.
|Máta
|Mentol vyvolává pocit chladu aktivací chladových receptorů.
|Velké porce červeného masa
|Má vysoký termický efekt a tráví se déle.
|Zázvor
|Podporuje pocení i trávení.
|Přesolená jídla
|Zvyšují žízeň a mohou přispívat k otokům.
|Kefír, ajran, lassi
|Osvěžují, hydratují a prospívají střevnímu mikrobiomu.
|Alkohol
|Podporuje dehydrataci a narušuje termoregulaci.
|Čerstvá zelenina
|Obsahuje hodně vody a je lehce stravitelná.
|Ledově studené nápoje
|Tělo je musí ohřát, což spotřebovává energii.
|Vodnaté ovoce (meloun, jahody, citrusy)
|Pomáhá doplnit tekutiny a minerály.
|Těžké sladké dezerty
|Zatěžují trávení a často obsahují hodně tuku i cukru.
|Voda a neslazené bylinkové čaje
|Nejlepší způsob, jak doplnit tekutiny.
Horko škodí i čokoládě
Vysoké letní teploty nedávají zabrat jen lidem, ale také některým potravinám. Kvůli riziku zhoršení kvality například česká značka Vilgain během nejteplejších týdnů dočasně stáhla z on-line prodeje část svých čokoládových výrobků. Nejcitlivější jsou produkty s vyšším podílem kakaového másla, které se při přepravě nebo ve výdejních boxech mohou rozpustit.
„Během horkých letních dnů neposíláme čokoládové produkty v balících a nabízíme je pouze v prodejnách, kde můžeme garantovat jejich kvalitu a správné skladování,“ vysvětluje Kristina Isikli, Head of Physical Products ve Vilgain.
Pozor na dopravu potravin v horku