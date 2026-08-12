Co kdybyste měli jedinou noc na to najít životní lásku? Zní to jako vlhký sen imaginárního romantika, jenže co když vám do toho někdo zakáže sex mimo manželství? Přesně tak absurdní svět se chystá vykreslit romantická komedie Na jednu noc, která jde do kin už příští čtvrtek. A právě v něm se dva lidé, kteří se zprvu nemohou vystát, snaží zjistit, jestli spolu náhodou nemají být.
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Nezávazně jednou za rok
V Americe se v poslední době dějí věci, nad kterými by člověk ještě před pár lety jen nevěřícně kroutil hlavou. Tak proč rovnou nepřihodit zákaz nemanželského sexu? Právě na tom stojí výchozí situace romantické komedie Na jednu noc. Nová pravidla mají ovšem jednu výjimku. Jedinou noc v roce se mohou nesezdaní lidé oddávat sexu, kdykoliv, kdekoliv a podle libosti. Pro všechny ostatní dny platí zákaz. A právě během této jediné výjimečné noci se odehraje celý příběh.
On chce zalézt do pizzerie, ona vyrazit na lov
Owen (Callum Turner) ale rozhodně nadšený není. Jeho přítelkyně ho právě poslala k vodě, takže na nějaké celonoční hledání sexu nemá ani pomyšlení. Nejraději by se zavřel ve své pizzerii a přečkal noc v bezpečí za pecí.
Pak je tu ovšem svůdná Allie (Monica Barbaro), zpěvačka, která má naopak jasno. Chce vyrazit do ulic, užít si jedinou noc, kdy je všechno dovoleno, a ráno mít pocit, že rozhodně nepřišla o žádnou příležitost.
Láska na první pohled? Ani náhodou
Podle oficiální synopse snímku i prvních upoutávek, to vypadá, že když se Owen a Allie poprvé potkají, není to zrovna osudové setkání. Žádná láska na první pohled. Vlastně ani žádná zvláštní touha skončit spolu v posteli. Spíš naopak. Tihle dva si lezou na nervy prakticky okamžitě.
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Jenže osud, respektive scenáristé, s nimi mají jiné plány. Owen a Allie na sebe narážejí znovu a znovu a postupně zjišťují, že ani jeden z nich nedostává to, za čím do výjimečné noci vyrazil.
Romantika, nebo trapas?
„Když točíte romantický film, musí mezi herci fungovat chemie. S Monicou jsme spolu před natáčením strávili dost času, abychom pak před kamerou působili přirozeně. Jenže film je zároveň komedie, takže jsme museli být připraveni během okamžiku přeskočit z romantiky do úplného trapasu. Tohle střídání poloh mě moc bavilo,“ uzavírá herec Callum Turner.