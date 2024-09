Co kdybyste měli možnost vyvoření ideálního světa podle libosti? Herní simulace se k tomu přibližuje

Z Koreje přichází herní zvrat jménem InZOI ze studia Krafton. Hra slibuje především zážitky od pulzujících měst a emocemi nabitých interakcí až po kreativní návrh oblečení a sdílení obsahu s ostatními hráči. Vývojáři zatím tají, kdy by měl titul vyjít, spekuluje se ale, že by to mělo být na konci letošního roku.

Podle Jiřího Bukovjana z Noxgames má Krafton výhodu ve své technologické síle a zkušenostech s moderními herními systémy, což mu může dát konkurenční výhodu, pokud se zaměří na aktuální trendy. Zda ale má šanci překonat legendární The Sims, zůstává otázkou. „The Sims je fenomén s obrovskou historií a loajální základnou fanoušků, což je těžké překonat. Tituly, které se snažily konkurovat The Sims, jako například MySims nebo PlayStation Home, nikdy nedosáhly stejné úrovně úspěchu. InZOI může oslovit jiné publikum, díky svému realistickému stylu a modernímu přístupu, ale přesvědčit hráče, aby přešli od něčeho, co znají a milují, není snadné,“ popisuje Bukovjan.

Emoce na každém rohu

InZOI se obecně jeví jako slibný projekt, zejména díky své snaze přinést realistický svět a možnosti vytváření ideálního světa, což je zajímavý posun od tradičního stylu The Sims. „Naším cílem v InZOI je vytvořit svět, kde neexistují žádná omezení pro kreativitu a kde každé rozhodnutí přináší nové, nečekané zážitky,“ říká Hyungjun Kim, režisér a producent hry inZOI. Na hráče čeká ultra realistický simulátor, kde se každý den odehrávají momenty plné emocí. Ulice ožívají, lidé budují vztahy, vyměňují si dárky, objímají se a pořizují selfie. A když to mezi nimi klape, přijde čas na svatbu a plánování potomků. Jako v realitě. „Chceme, aby hráči měli radost z tvorby svého ideálního života a zároveň se těšili na vzrušující cestu dynamickým a stále se měnícím světem,“ pokračuje Kim.

Zapojená je i AI

Styl a oblékání je ve hře samostatnou kapitolou. Simulátor nabídne nejen možnost úprav oděvů, ale i šanci stát se módním návrhářem přímo ve hře. Díky pokročilé umělé inteligenci (AI) lze generovat vzory, obrázky a textury podle libosti. Podle Bukovjana není důležitý ale jen vizuál.

„Klíčové je také to, jak funguje monetizace hry a dlouhodobá angažovanost hráčů. Uvidíme, jestli herní zážitek nebude příliš ovlivněn monetizačními praktikami. Pokud Krafton dokáže najít správnou rovnováhu mezi zábavou a monetizací, inZOI má potenciál být úspěšný,“ konstatuje Bukovjan.

Jsou zde i rizika

Hra jako inZOI, která slibuje velmi realistické prostředí a tvorbu ideálního světa, přináší i určitá psychologická a sociální rizika. „Podobné tituly v minulosti ukázaly, že hráči mohou někdy upřednostňovat virtuální prostředí před reálným světem, což může vést k sociální izolaci nebo zkreslenému pohledu na životní očekávání. Navíc u mladšího publika je riziko, že se příliš ponoří do vytvořeného světa na úkor svého reálného života,“ vysvětluje Bukovjan.

Úspěch inZOI bude záviset na tom, jak dobře se dokáže přizpůsobit těmto trendům a nabídnout flexibilitu hraní na různých platformách, včetně silné integrace sociálních funkcí, což je něco, co by mohlo přitáhnout mladší generaci hráčů.

„Celkově vzato, inZOI má potenciál stát se silným konkurentem, ale překonat The Sims bude výzva. Úspěch bude záviset na kvalitě provedení, efektivní marketingové strategii a schopnosti Kraftonu neustále inovovat a naslouchat komunitě,“ uzavírá Jiří Bukovjan z webu Noxgames.