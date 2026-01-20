Charismatik Petr Lněnička pro roli kriminalisty riskuje vlastní zdraví. Kvůli pokračování musel přibrat deset kilogramů, změnit vizáž a jako dlouholetý nekuřák se znovu naučil kouřit. Postava totiž cigaretami rozhodně nešetřila. A herec před kamerou opravdu kouří skutečné cigarety.
Markovičova značka
Lněnička, respektive Markovič v první řadě seriálu Metoda Markovič: Hojer, kouřil především značku cigaret L&M, což je podle některých zdrojů vidět v několika scénách. A to i přesto, že se jeho postava v seriálu drží spíše klasických značek spojených s devadesátými léty, jako například Sparta nebo Camel. V druhé řadě, tedy ve Strakovi, měl pak přejít na francouzskou značku Gauloises, která se opakovaně objevuje v různých scénách.
Zdravější Havel
Kouření skutečných cigaret je na seriálových placech, v tuzemsku i v zahraničí, většinou nepovinné. Herci, kteří buďto v osobním životě nekouří, nebo jednoduše nechtějí zbytečně spadnout do závislosti, dávají před kamerou přednost bylinným náhražkám.
Výrazným příkladem za všechny budiž herec Viktor Dvořák, který v roce 2020 hrál v celovečerním snímku vášnivého kuřáka Václava Havla. Cigarety, které ve filmu kouřil, nebyly opravdové nikotinové. Bylinné náhražky kupovali tvůrci v zahraničí. Výdaje na ně se nicméně vyšplhaly na několik desítek tisíc korun. Jedna krabička vyšla filmaře na pět set korun. Rozpočet prý překročili třicetinásobně.
Finguje i drsňák Shelby
V rámci filmového průmyslu se bylinné cigarety staly na place populární, a dokonce se vyrábějí v různých příchutích s různými složkami. Můžete si vybrat, zda si pořídíte bylinnou cigaretu s příchutí jahody, medu, vanilky nebo máty. Známým příkladem postavy, která před kamerou vášnivě pokuřuje jedno cigáro za druhým, je Thomas Shelby (Cillian Murphy) v seriálu Peaky Blinders alias Gangy z Birminghamu (2013).
Shelby během natáčení kouří bylinkové cigarety, kterých měl během šesti existujících sezon spotřebovat tisíce.
Birminghamský gangster je dobrým příkladem i proto, že v seriálu kouří v dobovém kontextu dvacátých let dvacátého století. V té době totiž cigarety neměly filtry a filmaři se tak museli tomuto faktu přizpůsobit.
