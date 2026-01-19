Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Herec Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje své zdraví

Filip Jaroševský
  16:02
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i fyzický.

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho cigareta. | foto: TV NOVA

Charismatik Petr Lněnička pro roli kriminalisty riskuje vlastní zdraví. Kvůli pokračování musel přibrat deset kilogramů, změnit vizáž a jako dlouholetý nekuřák se znovu naučil kouřit. Postava totiž cigaretami rozhodně nešetřila. A herec před kamerou opravdu kouří skutečné cigarety.

Markovičova značka

Lněnička, respektive Markovič v první řadě seriálu Metoda Markovič: Hojer, kouřil především značku cigaret L&M, což je podle některých zdrojů vidět v několika scénách. A to i přesto, že se jeho postava v seriálu drží spíše klasických značek spojených s devadesátými léty, jako například Sparta nebo Camel. V druhé řadě, tedy ve Strakovi, měl pak přejít na francouzskou značku Gauloises, která se opakovaně objevuje v různých scénách.

Zdravější Havel

Kouření skutečných cigaret je na seriálových placech, v tuzemsku i v zahraničí, většinou nepovinné. Herci, kteří buďto v osobním životě nekouří, nebo jednoduše nechtějí zbytečně spadnout do závislosti, dávají před kamerou přednost bylinným náhražkám.

Výrazným příkladem za všechny budiž herec Viktor Dvořák, který v roce 2020 hrál v celovečerním snímku vášnivého kuřáka Václava Havla. Cigarety, které ve filmu kouřil, nebyly opravdové nikotinové. Bylinné náhražky kupovali tvůrci v zahraničí. Výdaje na ně se nicméně vyšplhaly na několik desítek tisíc korun. Jedna krabička vyšla filmaře na pět set korun. Rozpočet prý překročili třicetinásobně.

Finguje i drsňák Shelby

V rámci filmového průmyslu se bylinné cigarety staly na place populární, a dokonce se vyrábějí v různých příchutích s různými složkami. Můžete si vybrat, zda si pořídíte bylinnou cigaretu s příchutí jahody, medu, vanilky nebo máty. Známým příkladem postavy, která před kamerou vášnivě pokuřuje jedno cigáro za druhým, je Thomas Shelby (Cillian Murphy) v seriálu Peaky Blinders alias Gangy z Birminghamu (2013).

Shelby během natáčení kouří bylinkové cigarety, kterých měl během šesti existujících sezon spotřebovat tisíce.

Birminghamský gangster je dobrým příkladem i proto, že v seriálu kouří v dobovém kontextu dvacátých let dvacátého století. V té době totiž cigarety neměly filtry a filmaři se tak museli tomuto faktu přizpůsobit.

Dáte si cigaretku, kovboji?

  • Kouření na plátně prošlo dlouhou cestu. Od skutečných tabákových výrobků, sloužících k masivnímu product placementu, tedy reklamě, až po dnešní bylinné a elektronické alternativy. Ty mají minimalizovat dopady na zdraví herců.
  • I bylinné náhražkové cigarety produkují kouř. Ten dráždí dýchací cesty, protože obsahuje dehet a oxid uhelnatý. Navíc se na place scény často opakují, což může dle herců samotných vést k chrapotu či dušnosti.
  • Kouření je dodnes součástí filmové estetiky. V tuzemsku omezeno de facto není, v Hollywoodu naopak velice striktně.
  • Povoleno je před kamerou tehdy, pokud jde o dobovku. Filmy z třicátých až šedesátých let, noirovky, westerny a podobně proto cigarety nepostrádají.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

