Pozornost Čechů na Googlu v roce 2025 poutaly i zvláštnosti: omyl e-shopu Reebok při prodeji tenisek, sběratelský boom plyšových zvířátek Labubu nebo nejvyhledávanější memy včetně čísla 67 a výrazu „low taper fade“. Češi také pátrali po významu slov jako fidlovačka, skibidi, bitcoin či SEO.
Bachelor si získal srdce všech
V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku tvrdě bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek.
Zajímavý byl zájem o hry, kdy Kingdom Come: Deliverance II přilákala do Česka dokonce turisty. Celkově letošní vyhledávání ukazuje, jak se kombinují politika, popkultura a zábava – od seriózních témat po virální trendy.
