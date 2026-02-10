Mnohými jsou označováni za pomyslnou českou verzi německých tvrďáků Rammstein, a to kvůli jejich propracované pódiové prezentaci, kostýmům a nekompromisnímu zvuku. Do povědomí na tuzemské scéně se však, zatím, probojovávají marně.
Na otázky deníku Metro odpovídá baskytarista kapely a producent Jan „Schtorm“ Šorm. Více o frontmanovi kapely Markovi Kučerovi, který loni s bratrem Tomášem soutěžil v reality show Zrádci, si můžete přečíst v boxu níže.
Můžete přiblížit čtenářům Metra, jaký je váš příběh?
Měli jsme kdysi jinou kapelu, The Snuff, kde jsme se z počátku orientovali na Česko, ale postupně, jak jsme se zlepšovali s novými tracky, nás to spíše táhlo ven, kde byla lepší odezva. S Blitz Union už jsme věděli, že alespoň na začátku bude zahraničí naší prioritou, protože víceméně navážeme na původní kapelu – i když s čistým štítem.
Definujete se jako hudební projekt a kreativní síla. Co přesně znamená být členem „Union“ pro vaše fanoušky?
Blitz Union nese message – snaží se udělat svět lepším místem a pokusit se nasměrovat lidstvo a celkově jednotlivce k pozitivním změnám. Blitz Union mají tedy snahu být více než jen „mlácení do strun“.
Držme se ještě názvu, kdo je Blitz, kterému patří unie?
Mr. Blitz je tajemná entita, která k nám promlouvá přes různé indicie, ale sami toho o ní moc nevíme. A kolikrát si říkám, na čí je straně. Umí také pěkně poškádlit.
Je to pro vás usnadnění, že máte koncept, kolem kterého se točíte?
Ano a ne. Mám pocit, že je pro nás snazší mít co říct, ale zase je náročná veškerá realizace kolem toho, jako je tvorba různých vizuálů a kontentu na sociální sítě. Zde nás koncept spíš drží a nastavuje určité mantinely.
Je o vás známo, že jste zkoušeli své štěstí v Eurovizi v San Marinu. Proč právě tam?
O Eurovizi se zajímáme už delší dobu, konkrétně již od let 2017–2018, kdy se fantasticky umístil Mikolas. Víceméně každým rokem to zkoušíme a snažíme se v tom posouvat. Snad mohu prozradit, že tento rok jsme se dostali velmi daleko se skladbou Mars. Bylo to těsné... a brzy se dozvíme, kdo nám nakopal p*del. České delegace každou chvíli oznámí vítěze. Nicméně ještě, abych odpověděl na to San Marino, tak to byl můj nápad. Dozvěděl jsem se o té možnosti se přihlásit, když jsme byli na tour s Lord of the Lost. Fotograf kapely The Raven Age tam se mnou prohodil pár slov o Eurovizi a toto mi zmínil, ať to zkusíme. Bral jsem to jako další příležitost a zkušenost, tak jsme to zrealizovali.
A cítíte účast v tomto či podobném projektu jako nutnou součást vaší cesty k tomu, abyste došli k vytoužené metě?
Eurovize je obrovsky účinný nástroj a věřím, že pokud to interpret uchopí správně, nevypadne hned na začátku a předvede přesvědčivý výkon, nebo má alespoň chytlavou/kvalitní skladbu, tak má šanci nastartovat kariéru a není výjimkou si klidně jen desetkrát znásobit svoji fanbase a čísla. Tohle vám nikdo jinde nedá. Reklama by stála nesmysl a lidi chtějí svého interpreta vidět někde. Live. Pod tlakem.
Na druhou stranu, Eurovize má každý rok nějaké ty geopolitické problémy...
Přesně tak. Konkrétně ten, kdo teď bude reprezentovat Česko, a pokud by se dostal dál, bude asi čelit nepříjemným otázkám, zdali stojí na straně Izraele, nebo Palestiny, jestli mu jsou genocida/bezpráví lhostejné a tak dále. Upřímně, i když nám to nevyšlo tento rok a mrzelo mě to, jsem rád, že budeme těchto otázek ušetřeni.
Hráli jste v legendárním klubu Whisky A Go Go v LA nebo jako support zmiňovaných Lord of the Lost. Jaké hlavní rozdíly vnímáte mezi českým a zahraničním publikem?
Velká výhoda je určitě v tom, že německé a pak, řekněme, to anglofonní publikum vnímají více naše texty a naši message jako takovou – je pro ně snazší do toho proniknout. V Česku už musíme fanouška zaujmout více do hloubky, aby si případně přeložil texty. Kdybychom zpívali česky, určitě by český fanoušek ty songy pobral velmi snadno, protože to máme, řekl bych, takové primitivní. Tím myslím, že by věděl na první poslech, o co nám jde. Jinak jsou tam samozřejmě ekonomické rozdíly a je to také znát při prodeji merche.
V čem vidíte posun kapely od debutu Absolution?
Myslím si, že se určitě trochu posunula celková produkce, nástroje jsou lépe nahrané, zpěvy nazpívané a celkový zvuk je zase o trošku dál. Což je dobře, je potřeba se posouvat. Co se týká textů a témat skladeb, na tomto albu jsou si více příbuzná a jdou určitým směrem. Album Absolution v tomto ohledu bylo více různorodé.
Vaše hudba kombinuje tvrdé kytary s tanečními prvky. Jak moc je těžké zachovat balanc mezi experimenty a přitom si zachovat svůj rukopis?
Je to těžší, daleko těžší, než to vypadá. Posluchač slyší hotový produkt, tak si třeba řekne, že je něco jednoduché, nebo že někde už zní něco podobně, možná předvídatelně. No, jsou v tom nekonečné spousty hodin rozhodování. Často se nám právě stane, že se vracíme k věcem, co fungují, a bohužel ne vždycky je pokus o originalitu ku prospěchu věci. Někdy je potřeba beat zjednodušit, ubrat na počtu kytar, nevymýšlet nějaké sofistikované harmonie na baskytaře a tak dále. Takže se držíme toho, aby ty věci prostě fungovaly i za cenu toho, že v songu hraje dokola jeden disco rytmus.
V textech často řešíte sociální nespravedlnost a dopady člověka na svět. Nemyslíte, že už mají lidé dost tlaku z médií?
V době sociálních sítí se zprávy šíří podle toho, co právě naservíruje algoritmus v ten den a co má nejvíce kliknutí. Pak se do rotace dostává zase jiné téma. My jsme s naším sdělením konzistentní a rádi věci, které považujeme za důležité, písněmi připomeneme a případně poskytneme i vlastní pohled na věc.
Která skladba z novinky nejlépe vystihuje váš aktuální pohled na svět?
A to je právě ono, deska vznikala čtyři roky a za tu dobu se toho dost stalo. Na začátku AI a různých podvodů s tím spjaty by to byl Blitzcoin. Ale už jsme se posunuli k tomu, že běží x válek (nebo protestů) současně, drancujeme přírodu, lobby se neumí shodnout, co komu zase prodá a schová to za ekologii… řekl bych, že to zkrátka nejvíce vystihuje skladba Evolution.
Váš vizuál je velmi propracovaný (masky, uniformy). Nakolik je pro vás image důležitá ve srovnání se samotnou hudbou?
Tak jsme hudebníci, hudba vždy na prvním místě a nikdy netrpí na úkor vizuálu. Vizuál je pro nás hodně důležitý, i právě při živých vystoupeních a spíš nám krásně do té hudby zapadá. Je pravda, že pro živý koncert třeba upravujeme hudební aranže, že se skladba nebo nějaká pasáž prodlouží, aby to posílilo dynamiku a hezky to fungovalo pro světla, ale v tomhle případně to není na škodu – spíš naopak.
V klipech se nebojíte provokace (Freak Anthem, Candidate, Plastic, Say No To Nature). Vzniká vize pro videoklip už během psaní textu? A chcete jím strhnout na sebe více pozornosti?
Ano zrovna konkrétně u těchto skladeb byla určitá vize už při psaní skladeb nebo když jsme měli zatím hrubá dema. Takže bych řekl, že se tak děje většinou.
Libujete si v remixech. Můžeme se těšit i nové desky, že to není ještě konečná a nové písně tak dostanou jiný, netypický kabát?
Ano připravujeme Remix EP „Recyclation II“. Tentokrát bych chtěl pracovat s více interprety a udělat to více různorodé. Uvidíme, co se podaří. Máme také vytipované 2 kapely na české scéně… Obecně mě na remixech baví, jak to propojuje scénu a často vznikne něco zajímavého. Já si docela často pouštím náš remix „Plastic“ od Inga Hampfa, kytaristy německé folk-metalové kapely Subway to Sally. Ten remix není zas tak populární jako ten od Zardonica, ale jsou tam strašně zajímavé pasáže, které mě fakt baví.
V rámci Evolution Tour 2026 míříte opět do zahraničí. Na kterou zastávku se těšíte nejvíce a proč?
Určitě do Oberhausenu, tam bude nejvíce takové naše již Blitz Union jádro. Ale třeba v Mnichově je skvělý Backstage Club. Jinak se těšíme moc a doufám že si to všichni užijeme.
Máte v plánu koncertovat i v České republice?
Ano, pracujeme na bookingu, abychom se dostali na nějaké letní festivaly, případně městské slavnosti a také přidáme 3-4 koncerty v Česku v rámci podzimní části Evolution tour.
