Tuzemské vydavatelství Crew totiž během krátké doby přispěchalo s několika tituly, které se této dvojice bezprostředně týkají. A pokud by vás zajímalo, jak by Myšák Mickey v hororovém Lovecraftově světě asi vypadal, podívejte se na fanouškovskou kresbu výše. Dětem by už asi tak roztomilý nepřišel.
Stín nad Innsmouthem
Mistr moderního komiksového hororu Gó Tanabe přichází na pulty tuzemských knihkupectví s titulem Stín nad Innsmouthem, mrazivou manga adaptací jediného příběhu H. P. Lovecrafta, který byl ještě za autorova života vydán knižně. Příběh je popisován takto: V zimě na přelomu let 1927 a 1928 vyslala federální vláda několik stovek vyšetřovatelů, aby prozkoumali starý massachusettský přístav Innsmouth. Došlo k tomu na popud jistého mladého muže, jenž se do těchto končin vydal pátrat po předcích a jehož těžko uvěřitelné vyprávění bylo směsicí znepokojivých zkazek a děsivých nočních můr hraničících s naprostými halucinacemi.
Temnými pověstmi opředené městečko proslulo řadou tajemství, povětšinou spojených s mořem a nedalekým Ďáblovým útesem.
Šílený veterán
Dodáme, že Lovecraft, tvůrce mýtu Cthulhu, Arkhama a zlověstného Necronomiconu, není ve vydavatelství Crew žádným nováčkem. V minulosti již vydalo oceňované komiksové adaptace V horách šílenství a Věc z temnot. A také životopisný komiks o H. P. Lovecraftovi Ten, kdo psal v temnotách od francouzského spisovatele Alexe Nikolavitche.
Mickey s hůlkou i ve strašidelném parku
Jak už jsme naznačili v první části tohoto textu, ani Mickey Mouse se nebojí na stránkách komiksů koketovat s temnějšími žánry.
Koncem loňského roku vyšel Hrůzopark, tedy příběh odehrávající se v goticko-barokním světě hodný velkofilmů od krále temných fantastických dobrodružství Tima Burtona. Mickey, Donald a Goofy se v komiksu Myšák Mickey: Hrůzopark vydávají do opuštěného strašidelného Hrůzoparku, kde některé atrakce fungují dodnes… na detektivy čeká umělá mlha, hřbitovní scenerie, netopýři a duchové jako živí.
Čerstvou novinkou na pultech je pak nyní komiksová kniha Mickeyho čarodějové: Počátek, první část. V ní se slavný myšák a jeho kamarádi noří pro změnu do hlubin fantasy žánru.
Abrakadabra
Děj je popisován takto: Když cizí kouzelník uloupí stařičkému čaroději Néreovi kouzelný krystal, čarodějnický učeň myšák Mickey se vypraví do hlavního města Grandhaven, aby jej získal zpět dřív, než se jeho mistr o krádeži dozví. Pátrání ho zavede na Velký čarodějnický turnaj, kam se přihlásí společně se dvěma mladými kouzelníky, které potkal cestou – se psem Goofym a kačerem Donaldem. Hlavní hrdina s kulatýma ušima ovšem netuší, že pod zástěrkou soutěže se odehrává mnohem zlověstnější spiknutí.