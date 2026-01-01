Co mění „rozvodová novela“? 8 nejpalčivějších otázek ohledně rozvodů a péče o děti od roku 2026

Zuzana Stiboříková
  10:26
1. ledna 2026 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která si vysloužila mimo jiné přezdívku „rozvodová reforma“. Spojuje totiž opatrovnické a rozvodové řízení, čímž by se měly zjednodušit především tzv. rozvody dohodou. Zásadní změny přináší také v oblasti péče o dítě. Co nahradí střídavou péči a jak je to se zákazem tělesných trestů?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákon č. 268/2025 Sb. mění stávající občanský zákoník a přináší několik zásadních změn ohledně rozvodů a péče o děti. Lidé se v této souvislosti především ptají, zda změny zasáhnou již rozvedené páry a jak to bude dál s placením alimentů. Současně totiž nabývá účinnosti také novela trestního zákoníku, podle níž už nebude na zanedbání povinné výživy v řadě případů pohlíženo jako na trestný čin. Vznikají tedy pochyby, zda se situace samoživitelů s touto právní úpravou ještě nezhorší.

Jaké jsou nejčastější otázky spojené s novelou občanského zákoníku?

  1. Jak se mění sporné a nesporné rozvody?
  2. Proč se ruší střídavá a výlučná péče a co ji nahradí?
  3. Jak novela trestního práva ovlivní placení alimentů?
  4. Jak se bude výživné vymáhat?
  5. Mění se pravidla pro nesezdané páry?
  6. Týká se novela již rozvedených párů?
  7. Podle čeho se budou řídit aktuálně probíhajících řízení?
  8. Zakazují se skutečně tělesné tresty?

1. Jak se mění sporné a nesporné rozvody?

Přehled změn

Rozvody:

  • Opatrovnické a rozvodové řízení se spojují do jednoho.
  • „Nesporný rozvod“ nahrazuje nový legislativní termín „smluvený rozvod“.
  • Soudní poplatek za smluvený rozvod zůstává 2 000 korun, v ostatních případech se zvyšuje na 5 000 korun.

Péče o děti:

  • Mizí pojmy „střídavá, společná a výlučná péče“ a dítě je nadále v rovnocenné péči obou rodičů.
  • Rodiče buď dosáhnou dohody ohledně rozsahu péče každého z nich, nebo to soud stanoví rozhodnutím.

Změny ohledně vyživovací povinnosti:

  • Nově se zohledňuje i vývoj situace v dohledné budoucnosti.
  • Pracuje se i s dalšími nástroji pro případ neplacení výživného, například je možné postoupení dluhu na výživném.

Zákaz tělesných trestů:

  • Rodiče mají povinnost pečovat o dítě bez použití fyzických trestů, duševního strádání či jiných ponižujících opatření.

Až dosud se v praxi hovořilo o tzv. sporných a nesporných rozvodech v závislosti na tom, zda mezi partnery panovala shoda, nebo nikoli. V obou případech předcházelo samotnému rozvodu opatrovnické řízení, v němž zájmy dětí zastupoval Orgán sociálněprávní ochrany dítěte, neboli OSPOD. Až po pravomocném rozhodnutí v opatrovnickém řízení mohl následovat samotný rozvod, kde i v případě dohody manželů musel soud posuzovat, zda je manželství nevratně rozvráceno.

Novela občanského zákoníku nově spojuje opatrovnické řízení se samotným rozvodem. Až v přídech, kde to bude potřeba, soud nařídí samostatné řízení. Termín nesporný rozvod nahrazuje tzv. smluveným rozvodem, kde soud nadále nebude zjišťovat důvody rozpadu manželství. Důvodem je hlavně usnadnění a urychlení rozvodů, kde jsou oba budoucí exmanželé na všem domluveni, a není tedy důvod rozvod prodlužovat zbytečnou administrativou.

Soudní poplatek u smluvených rozvodů zůstává 2 000 korun, u ostatních se zvyšuje na 5 000 korun. Pokud navrhovatel zaplatil 5 000 korun, ale nakonec se strany dohodly a došlo ke smluveném rozvodu, soud mu rozdíl vrátí.

2. Proč se ruší střídavá a výlučná péče a co ji nahradí?

V rámci opatrovnického řízení soud dosud svěřoval děti do výlučné péče jednoho z rodičů (druhý měl právo na styk s dítětem), případně mohl rozhodnout o střídavé péči. Třetí modelem péče o děti byla tzv. společná péče, kdy si rodiče na základě dohody upravovali rozsah péče sami. Podle některých odborníků však diverzita mezi střídavou a výlučnou péčí vedla u rodičů spíše k soupeření než ke spolupráci. Výlučná péče pak podle některých výkladů mohla vzbuzovat dojem, že většina práv i povinností leží pouze rodiči, jemuž byly děti svěřeny do péče.

Současná právní úprava se tedy snaží „konfliktnost“ snížit pomocí následujících změn:

  • Stanoví, že dítě má právo na rovnocennou péči rodičů, stejně jako rodiče mají právo na rovnocennou péči o dítě. Mizí pojmy „střídavá, společná a výlučná péče“ a dítě je nadále v péči obou rodičů, kteří by se měli dohodnout, jakou formou budou tuto péči naplňovat. Pokud rodiče dohody nedosáhnou, soud rozsah péče každého z rodičů stanoví rozhodnutím.
  • Zpřesňuje, co všechno je součástí rodičovské odpovědnosti, která „vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.“ A sice péče o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte, ochrana, udržování styku s dítětem, výchova a vzdělání, určení místa bydliště dítěte, zastupování a spravování jmění dítěte.

3. Jak novela trestního práva ovlivní placení alimentů?

Každý rodič má vůči dítěti vyživovací povinnost bez ohledu na jeho věk, a to od narození až do doby, kdy je schopno samo se živit. Na tomto faktu žádná z aktuálních legislativních úprav nic nemění. Není tedy pravda, jak se mnozí domnívají, že novela trestního zákoníku účinná od 1. ledna 2026 zbavuje rodiče vyživovací povinnosti. Pouze stanoví, že tzv. „zanedbání povinné výživy“ je trestným činem, pokud je tím oprávněná osoba vydána „nebezpečí nouze“. Jestliže tedy k „nebezpečí nouze“ nedochází, nepohlíží zákon na neplacení výživného jako na trestný čin. Vyživovací povinnost samozřejmě platí nadále. Novela občanského zákoníku pak přináší nové nástroje vymáhání výživného.

4. Jak se bude výživné vymáhat?

V první řadě může od 1. ledna 2026 majitel pohledávky postoupit dlužné výživné za úplatu, tedy „přeprodat“ pohledávku třetí osobě, která ji následně vymáhá. Samoživitel pak může dostat peníze ihned v plné částce a nový majitel pohledávky si ji od dlužníka vymáhá sám. Podle zákona musí být tzv. úplata „ve výši nejméně jistiny“, nový věřitel tedy musí zaplatit původní pohledávku v plné výši, což má zabránit spekulativním nákupům a získávání pohledávek za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota.

Dále je tu možnost stanovení vyššího úroku z prodlení u dlužného výživného, která má motivovat ke včasnému placení.

Dle novely občanského zákoníku se nově zohledňuje i fakt, jak se bude situace měnit v dohledné budoucnosti. Například u předškolních dětí vycházel soud původně ze situace a finančních nároků předškoláka. Jakmile po nástupu do školy nastala změna poměrů, bylo nutné otázku výživného znovu otevřít. Nová úprava chce těmto situacím zatěžujícím rodiče i systém předcházet a blízkou budoucnost je možné do rozhodnutí ohledně výživného zahrnout.

5. Mění se pravidla pro nesezdané páry?

Pokud se rodiče dokážou na péči o děti domluvit, nemusí absolvovat žádné soudní řízení. Je-li však třeba soudní rozhodnutí, platí pro expartnery stejná pravidla jako pro exmanžele.

6. Týká se novela již rozvedených párů?

Na pravomocných soudních rozhodnutích novela nic nemění. Pokud však dojde ke změně poměrů a bude zapotřebí nové soudní rozhodnutí, bude soud rozhodovat podle nové právní úpravy.

7. Podle čeho se budou řídit aktuálně probíhající řízení?

Podle sdělení Terezy Patočkové, právničky z neziskové organizace Aperio, která v rozhovoru pro OnaDNES.cz vysvětlovala podrobnosti ohledně novely občanského zákoníku, se bude všechno po 1. lednu 2026 rozhodovat podle nové právní úpravy. A to proto, že novela nemá žádná zvláštní přechodná ustanovení, řešící situaci, kdy bylo řízení zahájeno podle staré právní úpravy, ale nestihlo se podle ní dokončit.

8. Zakazují se skutečně tělesné tresty?

V zákoně je nově stanoveno, že práva a povinnosti rodičů zahrnují péči o zdraví dítěte a jeho celkový vývoj „bez tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření.“ Přesné hranice ani sankce za jednotlivá porušení zákona stanoveny nejsou a nejde o to, stíhat jednotlivé pohlavky. Soud však může nadále k použití fyzického násilí přihlížet při rozhodování v opatrovnických sporech atd.

