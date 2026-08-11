Co nabídnou televize na podzim? Na obrazovky se vrací SuperStar, StarDance, Zrádci i talkshow 7 pádů Honzy Dědka

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:00
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Tomáš Jeřábek hraje v seriálu Boží plán řidiče tramvaje. | foto: TV NOVA

Na podzim bude na českých televizních obrazovkách o zábavu postaráno. Nova vrací po letech SuperStar, Česká televize oslaví 20 let StarDance a Prima uvede už třetí řadu taktické reality show Zrádci. Vedle velkých návratů ale stanice připravily také nové seriály, kriminálky, dokumenty, talk show a další pokračování oblíbených pořadů.

Co si televizní stanice připravily pro podzimní vysílání? Přinášíme přehled nejzajímavějších věcí, na které se mohou diváci těšit na podzim na obrazovkách.

Česká televize

Podle generálního ředitele České televize Hynka Chudárka staví program na rozmanitosti, kvalitě a důvěryhodnosti obsahu napříč kanály. „Každý z našich programů plní své jedinečné poslání, společně ale vytváří nabídku, která nemá na českém mediálním trhu obdoby,“ dodává.

Snímek Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové

ČT1 nabídne dvoudílný televizní film Gerta Schnirch podle knihy Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína, s Barborou Váchovou a Milenou Steinmasslovou v hlavních rolích. Jde o příběh ženy z česko-německé rodiny napříč několika obdobími 20. století. Pokračuje detektivní minisérie Docent III s Ivanem Trojanem, do vysílání přichází nový krimiseriál Hec režiséra Michala Samira a vztahová dramedy Na tělo z pera Martiny Formanové ve spolupráci s Janem Hřebejkem. Mladé publikum by měl oslovit seriál Filter, pojednávající o přechodu ze základní na střední školu. Premiéru si odbyl v červenci v hlavní sekci filmového festivalu v Karlových Varech.

Uveden bude už XIV. ročník taneční show Stardance, která letos zároveň připomíná 20 let od prvního uvedení u nás. Televize uvede také francouzský formát, v Česku pod názvem Talk show Na jednoho, kde hosty z řad osobností zpovídají redaktoři na autistickém spektru.

Dále stanice nabídne upravený formát Nedělní debaty, ve které budou probíraná témata komentovat a dávat do souvislostí odborníci. Připraveno je také několik dokumentů osobností, které slaví jubilea, například o zpěvácích Monice Absolonové či Štefanu Marginovi, divadelníkovi Milanu Heinovi či herečce Veronice Žilkové.

TV Nova

„Nabídku jsme sestavovali s ambicí přinést divákům další silné důvody, proč trávit čas s Novou a Oneplay,“ říká Silvia Majeská, ředitelka programu těchto stanic.

Pozornost bude upřena na pěveckou talentovou soutěž SuperStar, která se po letech vrací na obrazovky. V porotě tentokrát usednou zpěváci Pavol Habera, Ewa Farna a Calin, společně s nimi pak herec Jakub Prachař. Soutěží, která začne 2. září a bude uváděna i nadále každý týden ve středu večer, bude moderátorsky provádět Leoš Mareš.

V programu se v úterý a ve čtvrtek objeví nový seriál Boží plán. Ten svede dohromady Marka Lamboru, Vaška Matějovského a Filipa Březinu v rolích kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama a žijí ve sdíleném bytě společně s domácím Tomášem Jeřábkem, který je řidičem tramvaje.

Na tento seriál naváže později projekt Muži v letu, ve kterém se poprvé společně před kamerou představí Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Ty pojí nejen společná léta na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, ale také přátelství. Motivem seriálu jsou podle autorů nejen někdy až komické mezilidské vztahy, ale také vášeň pro létání.

Nova uvede i pokračování seriálů Kriminálka Anděl či Případy mimořádné Marty, ale i v televizní premiéře Oneplay Originály Studna, Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi.

FTV Prima

„Posilujeme vlastní českou tvorbu, rozšiřujeme nabídku o nový sportovní kanál Prima sport a společně s platformou prima+ vytváříme moderní mediální ekosystém, který divákům nabízí obsah přesně tehdy a tam, kde ho chtějí sledovat,“ říká Lukáš Kubát, generální ředitel skupiny Prima. Ta se rozhodla spojit se sportovní televizí Sporty TV a pod názvem Prima Sport doplnit své portfolio programů.

Do vysílání na podzim také chystají už třetí sérii taktické reality show Zrádci, kde autoři letos slibují ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek, než na jaký byli diváci doposud zvyklí.

Pokračování se dočkají seriály Polabí, Zákony vlka či Pod hladinou i gastro show Ano, šéfe!

7 pádů Honzy Dědka na Televizi Seznam

  • Jedním z hlavních pilířů podzimního vysílání TV Seznam se stává talk show 7 pádů Honzy Dědka, které budou patřit čtvrteční večery. V programové nabídce tak doplní tuzemské klasiky jako Plechová kavalérie, Chlapci a chlapi, Ve znamení Merkura či Nemocnice na kraji města – nové osudy.

Honza Dědek

  • „České seriály a filmy tvoří dlouhodobě jednu z nejsilnějších součástí programu Televize Seznam. I letos jsme proto vsadili na tituly, které si získaly oblibu napříč generacemi a dokážou oslovit jak pravidelné diváky, tak ty, kteří se k nim rádi vracejí po letech,“ říká Ivan Mikula, ředitel Televize Seznam a rádií Seznam.cz.
  • Od 3. září budou čtvrtky patřit také talk show 7 pádů Honzy Dědka. Každý týden od 21.30 hodin bude uveden premiérový díl, na který naváže repríza z minulého týdne. Diváci se podle tvůrců mohou těšit na osobnosti české kulturní i společenské scény, mezi nimi bude třeba Pavla Tomicová, Daniela Kolářová, Jan Cina či David Pastrňák.
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