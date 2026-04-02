Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

