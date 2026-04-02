Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
5 fotografií

Obsah

Nechte se inspirovat...

Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Colomba pasquale

Recept

Střední

70 min

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze.

Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájili v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata byl Američan Ilia Malinin a předpoklad na rozdíl od ZOH předpoklady potvrdil. Před...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry uzavřely mistrovství. Mrázkovi z Čechů nejlepší

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Taneční páry v sobotu večer uzavřely celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastnily i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato si došli...

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Jak si vedli domácí reprezentanti?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představila na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojovali také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentoval Česko a jaké příčky...

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

Krásné počasí působí na rozkvétání stromů jako v květnu, do kterého je ještě hodně daleko skoro celý měsíc duben.

vydáno 5. dubna 2026  18:44

V Olšinách

V Olšinách

Jízda hasičů k případu ulicí V Olšinách v Praze 10-Strašnicích. S hezkým počasím a svátky přibývá vážných požárů a dopravních nehod.Buďme na sebe opatrní nejen o svátcích,ale po celý rok!

vydáno 5. dubna 2026  18:43

Praha 5

Praha 5

Zástavba Smíchovského lihovaru.

vydáno 5. dubna 2026  18:43

Titulní píseň k filmu Láska s příchutí manga nazpívá JeyBy

5. dubna 2026  18:12

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na silně vytížené silnici do Beskyd ŘSD opravuje autobusové zastávky

5. dubna 2026  18:02

Jak naložit s velikonoční výslužkou? Praktické tipy pro zpracování vykoledovaných vajec

Vášní Ivany Grossmannové je zdobení velikonočních vajíček. Zkrášluje je voskem,...

Košíky plné barevných kraslic jsou symbolem vydařených Velikonoc, ale pro rodiče často představují logistickou výzvu. Aby se z radosti nestala žaludeční nepříjemnost, je klíčové vajíčka co nejdříve...

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.