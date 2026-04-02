Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
5 fotografií

Obsah

Nechte se inspirovat...

Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Recept

Střední

70 min

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...

vydáno 5. dubna 2026  6:30

vydáno 5. dubna 2026  6:29

Tadeáš...

vydáno 5. dubna 2026  6:28

vydáno 5. dubna 2026  6:27

vydáno 5. dubna 2026  6:26

vydáno 5. dubna 2026  6:25

Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera Radka Filipiha

ilustrační snímek

Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera, někdejšího mistra světa v benchpressu Radka Filipiho. Bílá to dnes uvedla na facebooku. Svatba se odehrála...

4. dubna 2026  22:53,  aktualizováno  22:53

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Výstava ve Slavonicích představuje díla designérek známých jako Durch Duo

ilustrační snímek

Tapiserie, vyšívané koberce a další díla textilních designérek Anežky Podzemské a Dany Elsterové známých jako Durch Duo jsou ode dneška k vidění v jihočeských...

4. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  19:10

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu, řidiče čekají objížďky a omezení

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnici D11 u Jiren v sobotu večer v obou směrech uzavřelo bourání mostu. Demolice má začít mezi 20:30 a 21:00, provoz se má obnovit v neděli ráno. Řidiči musí využít objízdné trasy a s omezeními...

4. dubna 2026  19:52

Blíží se nejnebezpečnější den na silnicích. Podle statistik za to může tento státní svátek

4. dubna 2026

Porucha trakčního vedení v Lysé nad Labem omezila provoz na trati Lysá-Nymburk

ilustrační snímek

Porucha trakčního vedení na nádraží v Lysé nad Labem na Nymbursku dnes omezila provoz vlaků na trati mezi Lysou a Nymburkem. ČTK o tom dnes informoval mluvčí...

4. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.