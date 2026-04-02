Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
5 fotografií

Obsah

Nechte se inspirovat...

Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Recept

Střední

70 min

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...

Plzeňský kraj rozdělí 293 nejmenším obcím na obnovu venkova 120 mil., jako loni

ilustrační snímek

Plzeňský kraj rozdělí letos 120 milionů Kč ve svém největším dotačním programu stabilizace a obnovy venkova. Dotační suma je stejná jako loni. Peníze na opravy...

3. dubna 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Koupili kladivo, pak s ním v Praze vykrádali obchody i trafiky

Policisté v Praze dopadli skupinu lidí, která vykrádala obchody i trafiky. (3....

Kriminalisté objasnili sérii sedmnácti vloupání v Praze 4 a Praze 10. Policistům se podařilo zjistit, že skupina celkem čtyř lidí v rozmezí přibližně jednoho měsíce se v různém složení vloupávala do...

3. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muži přece nepláčou, nebo? Iniciativa Pod Svícnem přichází s kampaní proti násilí na dětech

Spoluzakladatelky iniciativy Pod svícnem Michaela Studená (vlevo) a poslankyně...

Více než 11 % mužů v Česku zažilo domácí nebo sexualizované násilí, často už v dětství. Nový průzkum agentury Ipsos a iniciativy Pod svícnem upozorňuje na tabuizaci tohoto tématu i častou druhotnou...

3. dubna 2026  12:19

Na Písecku vyhrožoval muž se zbraní starostovi, je v policejní cele

ilustrační snímek

Muž se zbraní vyhrožoval starostovi jedné z obcí na Písecku. Jednapadesátiletého muže, který legálně vlastní několik zbraní, zadržela policie. Je v policejní...

3. dubna 2026  10:44,  aktualizováno  10:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájem o studium na hradecké univerzitě roste, přihlášky lze podávat do 12. dubna

ilustrační snímek

Zájem o studium na Univerzitě Hradec Králové (UHK) meziročně vzrostl o 6,6 procenta. Zatímco k 31. březnu 2025 evidovali téměř 9000 přihlášek, ke stejnému datu...

3. dubna 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

V Novém Městě na Moravě mohou lidé navrhnout úpravy tří veřejných míst

ilustrační snímek

V Novém Městě na Moravě mohou lidé navrhovat úpravy tří veřejných prostranství. Mohly by tam přibýt třeba lavičky, menší ohniště, komunitní zahrádky nebo...

3. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  10:26

V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nadýchali kouře, převzali je záchranáři

V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nedýchali kouře a museli je převzít...

Na sídlišti Hloučela v Prostějově v pátek dopoledne hořelo v bytě panelového domu. Zakouřený dům muselo opustit 51 lidí, informovali hasiči na sociální síti X. Tři lidi, kteří se nadýchali zplodin...

3. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Kostel sv.Gotharda obnovují v Žehuni už deset let, plánují v něm expozici lebek

V Žehuni na Kolínsku pokračují desátým rokem s postupnou obnovou památkově chráněného kostela svatého Gotharda, do konce letošního roku by měla být opravená...

3. dubna 2026,  aktualizováno 

Výstavní sezonu v drahanovické věži zahájili strašáci Jaroslava Diviše

ilustrační snímek

Letošní turistickou sezonu v Černé věži v Drahanovicích na Olomoucku zahájila tento týden výstava expresivní tvorby výtvarníka Jaroslava Diviše. Do galerie...

3. dubna 2026  9:20,  aktualizováno  9:20

Hradecký kraj podpořil zápis vodáctví na celostátní seznam kulturního dědictví

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj podpořil zapsání českého vodáctví do celostátního seznamu kulturního dědictví. Vyhověl tím žádosti Asociace vodní turistiky a sportu a...

3. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Muž vyhrožoval zbraní starostovi na Písecku. Skončil v cele

Muž držící zbraň (ilustrační foto)

Písečtí kriminalisté od čtvrtka vyšetřují případ vyhrožování se zbraní starostovi na Písecku. Podezřelý, který vlastní několik legálně držených zbraní, byl zadržen za asistence jihočeské zásahové...

3. dubna 2026  10:22

Jako jediný Čech. Školák bojuje o zlato v prestižní pěvecké soutěži v Německu

Čtrnáctiletý školák Max Oliver Behenský bude bojovat o zlato v mezinárodní...

Ještě předtím, než začal mluvit, broukal si melodie. Ve třech letech viděl úspěšnou českou hudební pohádku z roku 2014 Tři bratři a v krátké době se naučil všechny její písničky. Řeč je o...

3. dubna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.