Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Recept

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

MS v krasobruslení v Praze 2026: Muži za sebou mají volné jízdy. Mistrem je Malinin

Georgii Reshtenko ve svém krátkém programu na MS v Praze.

Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájili v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata byl Američan Ilia Malinin a předpoklad na rozdíl od ZOH předpoklady potvrdil. Před...

MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry uzavřely mistrovství. Mrázkovi z Čechů nejlepší

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Taneční páry v sobotu večer uzavřely celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastnily i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato si došli...

Velikonoční pondělí pod mrakem? Víme, kdy se vyčasí a kolik bude stupňů

Velikonoční pomlázka ve Zlíně v podání Slováckého souboru Vonica. (duben 2025)

Zítra vyjdou do ulic koledníci. A dobrá zpráva? Velikonoční pondělí proprší jen minimálně. Podle předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu bude zpočátku oblačno, v severovýchodní...

5. dubna 2026  16:52

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  16:02

Hasiči v Lánech zachránili jezevčíka uvězněného v propustku, musel na operaci

Akce na záchranu jezevčíka v Lánech na Kladensku (4. dubna 2026)

Profesionální i dobrovolní hasiči v sobotu po poledni spěchali k záchraně psa, který v Lánech na Kladensku uvázl v propustku a nemohl ven. S pomocí štěrbinové kamery se jezevčíka podařilo po dvou...

5. dubna 2026  15:52

Na hradu Bezděz skončil středověk, po 762 letech se dočkal klasických toalet

ilustrační snímek

Královský hrad Bezděz na Českolipsku se 762 let od založení dočkal klasických toalet. V provozu jsou od čtvrtečního zahájení sezony, nahradily chemické WC....

5. dubna 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici

Pavel Talankin s Oscarem ve věži jilemnické radnice. (4. dubna 2026)

Klub příležitostných natahovačů radničních hodin v Jilemnici má nového člena. Stal se jím čerstvý držitel Oscara a hlavní postava dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Do radniční věže...

5. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Cheb bude soutěžit o titul Historické město, v kraji vyhrál počtvrté za sebou

ilustrační snímek

Město Cheb bude znovu soutěžit o titul Historické město roku 2025, když se v Karlovarském kraji stalo vítězem krajského kola, a to už počtvrté za sebou....

5. dubna 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

Strašnice

Strašnice

V kostele v Praze 10-Strašnicích se 05.04.2026 konala na Boží hod velikonoční tradiční slavnostní bohoslužba. Veselé Velikonoce,pěkné jaro a hodně zdraví všem po celý rok.

vydáno 5. dubna 2026  13:08

Strašnice

Strašnice

V Praze 10-Strašnicích již vše kvete.

vydáno 5. dubna 2026  13:07

Voděradská

Voděradská

Zatoulaný nákupní vozík ve Voděradské ulici v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 5. dubna 2026  13:07

Strašnice

Strašnice

V Praze 10-Strašnicích již vše kvete.

vydáno 5. dubna 2026  13:07

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  13:06

Šetříme, hlavně na zábavě. Třetina pražských domácností se bojí ztráty příjmů

ilustrační snímek

Méně zábavy, návštěv restaurací či alkoholu. Tak Pražané přiškrcují své výdaje. Třetina z nich má středně velké obavy ze ztráty práce anebo propadu příjmů. Ovšem třeba na dovolené obyvatelé hlavního...

5. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

