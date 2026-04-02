Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Recept

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...

Podzimka v jihomoravské krajské radě nahradil David Grund (ODS)

ilustrační snímek

Životní prostředí a energetiku bude mít v jihomoravské krajské radě nově na starost David Grund (ODS), který je zároveň starostou městské části Brno-jih. Ve...

4. dubna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Dřevěná budova v Havlíčkově Brodě padla. Sídlo údržby zeleně bude zděné

Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu...

V jihovýchodní části Havlíčkova Brodu dochází ke vskutku historickému kroku. Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu technických služeb v Bělohradské ulici. Ta byla už...

4. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Kvůli nedostavěnému metru D přichází Praha o miliardy, shodují se politici

Stavba prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu (2025)

Praha kvůli zpoždění metra D přichází každý rok o miliardy korun. Druhá část trasy v úseku Olbrachtova - Nové Dvory se měla začít stavět už před více než dvěma roky. Místo toho se stále čeká na...

4. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Dobrodružné hřiště na Pražačce: Děti tvoří vlastní svět

Adventure playground - Dobrodružné hřiště u Pražačky.

Na Praze 3 vzniklo netradiční dobrodružné hřiště. Na něm děti místo klasických atrakcí staví bunkry, tvoří z nejrůznějších materiálů a učí se spolupracovat.

4. dubna 2026

Rekonstrukce ostravského Domova Korýtko byla dokončena

4. dubna 2026

Velikonoce u mimoňského muzea

ilustrační snímek

Městské muzeum Mimoň zve v sobotu na velikonoční akci.

4. dubna 2026  9:47

Hasiči likvidovali požár stodoly a části domu na Šumpersku, škoda asi 5 mil. Kč

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár stodoly a části rodinného domu v zemědělském areálu v Pobučí, místní části Jestřebí na Šumpersku. Škoda podle...

4. dubna 2026  8:06,  aktualizováno  8:06

Policie pátrá po uprchlém vězni, utekl z pracoviště ve Stráži pod Ralskem

Policie pátrá po uprchlém třicetiletém vězni Miroslavu Andrlem. Ve věznici ve...

Policie pátrá po uprchlém třicetiletém vězni Miroslavu Andrlem. Ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku si odpykával trest za majetkovou kriminalitu. Vězeň utekl v pátek před polednem z...

4. dubna 2026  9:32

Kyselka dál opravuje střechu školy, přesto se netopýři v dubnu na půdu vrátí

Obec Kyselka na Karlovarsku pokračuje v opravě střechy místní školy. Rekonstrukce se podle starosty Aleše Labíka (nez.) protáhne, na stavbě ale budou taková...

4. dubna 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Opavské koupaliště zahájí sezonu s opravenou technologií pro úpravu vody

ilustrační snímek

Opavské koupaliště zahájí letošní letní sezonu s opravenou technologií pro úpravu vody. Za výměnu technologie město zaplatí víc než deset milionů korun. ČTK to...

4. dubna 2026  7:38,  aktualizováno  7:38

Šedé trafostanice jsou minulostí, proměnily se v dílny, observatoře i herny

V Plzeňském kraji bude celkem 30 pomalovaných trafostanic. Tato stojí v Plzni...

Vizuálně nevzhledné trafostanice v Plzeňském kraji dostávají zcela nový rozměr. V rámci projektu TrafoArt je tým sprejerů pomalovává nápaditými barevnými obrázky. Například v Železné Rudě se trafačka...

4. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Auta, která parkovala na „plácku“ na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na...

Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...

4. dubna 2026  9:12

