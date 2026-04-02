Co péct na Velikonoce? Zkuste nadýchanou nádivku podle Pavla Berkyho nebo pikantní pomazánku

Veronika Reicheltová
  11:00
Velikonoce jsou svátky jarní hojnosti, vděčnosti, ale také provoněné kuchyně. Na sváteční tabuli mají své čestné místo beránek, mazanec a další velikonoční pečivo podle receptur, které se v rodinách předávají po generace. Přesto se dají do kuchyně vnést nové chutě i postupy, které pozvednou slavnostní hodování na novou úroveň.
Kopřivová nádivka

Velikonoční nádivka podle známého kuchaře Pavla Berkyho.
Zdravá pomazánka z kimči.
Hot cross bun
Velikonoční nádivka
Obsah

Bez tradičního pečení by to nebyly ty správné Velikonoce. „K českému velikonočnímu pečivu patří především třený či šlehaný beránek a z kynutého těsta mazanec nebo jidáše,“ uvádí Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Právě jarní probouzení přírody je tím nejlepším impulsem pro hledání nových chutí.

„Těšíme se vždy na první chřest a další svěží suroviny, které se ihned snažím zakomponovat do vaření,“ říká Pavel Berky, módní návrhář, umělec a kuchař. Kdo rád experimentuje s bylinkami nebo zdravými ingrediencemi, může vyzkoušet následující recepty.

Nadýchaná kynutá nádivka

Velikonoční nádivka se tradičně peče na Bílou sobotu jako první masové jídlo poté, co skončí čtyřicetidenní půst. V mnoha domácnostech patří nejen k oblíbeným přílohám, ale i k hlavním jídlům. „Kynutá nádivka je zajímavým zpestřením klasických velikonočních nádivkových receptů,“ vysvětluje Berky. „Na rozdíl od Vánoc, kdy má člověk rád ty klasiky, nabízí Velikonoce alespoň u nás v rodině i větší možnosti experimentování,“ těší se Berky.

Kynutá nádivka podle Pavla Berkyho

Suroviny:

  • 350 g starších rohlíků nebo housek
  • 300 ml mléka
  • 200 g uzeného masa (např. žebra)
  • 140 g řeckého jogurtu Milko (0 %)
  • 7 vajec
  • 80 g rozpuštěného másla
  • 50 g mladých kopřiv
  • 50 g medvědího česneku
  • hrst hladkolisté petrželky
  • 15 g čerstvého droždí
  • 1 ČL cukru
  • sůl, pepř, špetka muškátového květu

Postup:

  1. Droždí rozdrobte do malé misky, přidejte cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát na teplém místě, dokud nevznikne pěnivá směs.
  2. Pečivo nakrájejte na kostky a dejte do větší mísy. Přidejte rozšlehaná vejce, nasekané bylinky, rozpuštěné máslo, jogurt a uzené maso. Dobře osolte, opepřete a přidejte špetku mletého muškátového květu. Nakonec přidejte i vzešlý kvásek. Směs rukama opatrně a zlehka promíchejte.
  3. Přesuňte směs do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací formy. Povrch uhlaďte, formu zakryjte fólií a nechte na teplém místě kynout alespoň 60 minut.
  4. Předehřejte troubu na 170 °C. Na vykynutou nádivku přidejte plátek másla a pečte 40–50 minut dozlatova. Po upečení nechte alespoň 15 minut odpočinout.

Recept kromě tradičních kopřiv obsahuje také medvědí česnek, jehož sezona je právě v jarních měsících. „Nádivka je nadýchanější, vzdušnější a krásně vláčná. Má lehce chlebovou, až knedlíkovou strukturu, ale přitom si zachovává všechny typické chutě, které od nádivky očekáváme,“ popisuje Berky.

Vitamínová pomazánka na odlehčení

Ti, kdo hledají pikantnější chutě nebo přemýšlejí, čím pohostit návštěvu, mohou vyzkoušet odlehčenou pomazánku s kimči. Tento tradiční fermentovaný pokrm z nakládané zeleniny je právem oblíbenou přílohou v Koreji, odkud pochází. Je totiž nabitý vitamíny, probiotiky a antioxidanty.

Kimči pomazánka

Ingredience

  • 1 menší cibule
  • 2 stroužky česneku
  • olivový olej
  • 1 sklenice Kimchi Beavia
  • 2 polévkové lžíce teriaki omáčky
  • sůl, pepř

Postup

1. Nakrájenou cibulku s česnekem osmahneme na olivovém oleji.

2. Přidáme kimchi i s nálevem, teriaki omáčku a necháme probublat.

3. Po chvíli ochutnáme, dochutíme solí, pepřem a tyčovým mixerem rozmixujeme.

4. Pomazánka je skvělá teplá i studená, záleží jen na vaší chuti.

„Velikonoční tabule bývá tradičně plná těžších pokrmů, jako jsou pečená a uzená masa, majonézové saláty a sladké. Kimči pomazánka do tohoto menu vnáší pikantnost a svěžest, které dodají jarnímu hodování moderní svěží šmrnc,“ věří Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka české značky fermentovaných výrobků Beavia.

Hot cross bun

Velikonoční koláč z Itálie

Inspiraci lze načerpat i v jiných koutech světa, kde se velikonoční tabule pyšní odlišnými, avšak neméně lákavými tradicemi a chutěmi. „V zahraničí jsou oblíbené britské hot cross buns, sladké bochánky s rozinkami a kořením. V Polsku se peče tradiční babka, v Itálii colomba pasquale, kynutý koláč s kandovaným ovocem a mandlemi,“ vyjmenovává Hlavatý.

Colomba pasquale

Recept

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

4. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:20

V Krkonoších otevřela Medvědí stezka, nabízí pohled do medvědího výběhu

ilustrační snímek

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku dnes oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze...

4. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Strach z války a jeho dopad na psychiku. Proč nás děsí konflikty ve světě?

V případě silné úzkosti nebo pocitu zahlcení je možné obrátit se na krizové...

Zprávy o válkách a globálních konfliktech nyní sledujeme v přímém přenosu, často bez odstupu. I když se odehrávají daleko od nás, mohou výrazně ovlivňovat naši psychiku, od zvýšené úzkosti až po...

4. dubna 2026  12:12

Řidič nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

4. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

4. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Dětská pařba v Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek

Na Dětskou velikonoční pařbu láká o víkendu Šnekolend v Rokytnici nad Jizerou.

4. dubna 2026  11:50

Liberecký Festival Anifilm má vybrané soutěžní snímky pro všechny kategorie

ilustrační snímek

Festival Anifilm, který se bude konat za měsíc v Liberci, má vybrané soutěžní snímky pro všechny mezinárodní kategorie. V nejsledovanější, což jsou celovečerní...

4. dubna 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Podzimka v jihomoravské krajské radě nahradil David Grund (ODS)

ilustrační snímek

Životní prostředí a energetiku bude mít v jihomoravské krajské radě nově na starost David Grund (ODS), který je zároveň starostou městské části Brno-jih. Ve...

4. dubna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Dřevěná budova v Havlíčkově Brodě padla. Sídlo údržby zeleně bude zděné

Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu...

V jihovýchodní části Havlíčkova Brodu dochází ke vskutku historickému kroku. Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu technických služeb v Bělohradské ulici. Ta byla už...

4. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Kvůli nedostavěnému metru D přichází Praha o miliardy, shodují se politici

Stavba prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu (2025)

Praha kvůli zpoždění metra D přichází každý rok o miliardy korun. Druhá část trasy v úseku Olbrachtova - Nové Dvory se měla začít stavět už před více než dvěma roky. Místo toho se stále čeká na...

4. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Dobrodružné hřiště na Pražačce: Děti tvoří vlastní svět

Adventure playground - Dobrodružné hřiště u Pražačky.

Na Praze 3 vzniklo netradiční dobrodružné hřiště. Na něm děti místo klasických atrakcí staví bunkry, tvoří z nejrůznějších materiálů a učí se spolupracovat.

4. dubna 2026

Rekonstrukce ostravského Domova Korýtko byla dokončena

4. dubna 2026

