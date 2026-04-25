Co předcházelo tragédii v Černobylu? Geneze katastrofy minutu po minutě

Zuzana Stiboříková
  17:10
Zítra uplyne 40 let od nejhorší jaderné havárie v dějinách, jejíž seznam ztrát dosud nebyl uzavřen. Lidé vystavení ozáření se stále potýkají se zdravotními problémy a jejich děti mnohdy s vrozenými genetickými vadami. Příčin bylo hned několik, odstartovala je však politika a zhoubné mocenské ambice.
foto: Šarlota Šudrychová, Lidovky.cz

Černobylská jaderná elektrárna V. I. Lenina byla uzavřena 15. prosince 2000. Zbytky nespáleného paliva však stále zůstávají v reaktorech, abychom nezapomněli, že příroda je mocnější než člověk. Po výbuchu v Černobylu 26. dubna 1986 zůstává jako memento zlověstný sarkofág překrývající čtvrtý reaktor a 2 600 kilometrů čtverečních „zakázané zóny“, která ještě dlouho nebude pro lidi obyvatelná.

Co vedlo k tak otřesným důsledkům?

  1. Ambice SSSR v rámci jaderného programu
  2. Konstrukční nedostatky reaktorů typu RBMK-1000
  3. Odkládání bezpečnostní zkoušky
  4. Lidský faktor
  5. Utajování informací o havárii

1: Ambice SSSR v rámci jaderného programu

Šedesátá a sedmdesátá léta byla v Sovětském svazu zlatým atomovým věkem. Touha dohnat Spojené státy vedla k nenasytné touze po úspěchu a ovládnutí vedoucí pozice na světovém atomovém žebříčku. Toho se však dalo dosáhnout jen rychlým rozvojem jaderné energetiky a budováním nových jaderných elektráren, mnohdy za cenu vynuceného spěchu, zbrklých rozhodnutí, ignorování bezpečnostních pravidel a nedostatečné ochrany lidí i samotných jaderných reaktorů.

Jedním z nejzhoubnějších faktorů se ukázala ješitnost a zatajování nehod, které mohly postavení SSSR v souboji o atomové prvenství uškodit. Informační embargo bylo dokonce tak neotřesitelné, že úseky jednotlivých elektráren byly oddělené, aby se veškeré chyby a problémy podařilo utajit.

2: Konstrukční nedostatky reaktorů typu RBMK-1000

Svého cíle chtěl Sovětský svaz dosáhnout mimo jiné za pomoci kanálových reaktorů, které dosahovaly vysokého výkonu. Reaktor typu RBMK-1000 byl konstruován a navržen už v šedesátých letech Jefimem Slavským, vedoucím Sovětského jaderného průmyslu, a Anatolijem Aleksandrovem, ředitelem Kurčatovova institutu pro atomovou energii.

Do roku 1986 bylo po celém Sovětském svazu v provozu nebo ve výstavbě více než 20 reaktorů RBMK, mimo jiné i v Černobylu. První černobylský reaktor RBMK v bloku I byl uveden do provozu v roce 1977, poslední blok IV byl dokončen v prosinci 1983. Elektrárna v Černobylu byla navíc považována za jednu z nejbezpečnějších, protože proti jiným elektrárnám s reaktory RBMK měla menší procento nehod. Havárii z 29. září 1982, kdy na bloku I praskl jeden z palivových kanálů a prudce vyletěl výkon, se podařilo úspěšně utajit.

Zřejmě nejzávažnější událost, která měla konstruktéry, vedení i pracovníky jaderných elektráren s reaktory RBMK varovat, zcela unikla pozornosti. Odehrála se v roce 1975 v Leningradě. Obsluha se pokusila prudký nárůst reaktivity zastavit pomocí nouzového tlačítka AZ-5, které zasunutím bórových tyčí okamžitě vypíná reakci. Jenže místo aby výkon okamžitě klesl, na chvíli prudce vzrostl. Protože nedošlo k vážné havárii, nikdo se o této varovné situaci nedozvěděl a všechny stopy byly zameteny. Nepoukázala totiž na lidské selhání nebo ojedinělou závadu, ale na chybu v samotné konstrukci reaktorů RBMK, což si Sovětský svaz nemohl dovolit zveřejnit.

V čem spočívala chyba reaktoru RBMK?

  • Kladný dutinový koeficient: Nadbytek páry zvyšoval reaktivitu, což mohlo vést k nekontrolovatelnému nárůstu výkonu a ztrátě kontroly nad reaktorem.
  • AZ-5 a grafitové hroty řidících tyčí: Regulační tyče byly vyrobeny z bóru, aby snižovaly reaktivitu. Na koncích však byly opatřené vysoce reaktivním grafitem. Při zasunutí grafitových tyčí do jádra v hloubce menší než dva metry, grafit vyvolal efekt pozitivní reaktivity, tedy nárůst štěpné reakce a zvýšení výkonu.

Oba faktory nutně nemusí znamenat problém. Kritická situace nastala, když byl reaktor nestabilní a kvůli kladnému dutinovému koeficientu došlo k nárůstu výkonu. Když pak do přehřátého jádra vstoupila najednou většina grafitových hrotů, mohl být nárůst výkonu extrémní. Přesně to se odehrálo 26. dubna 1986 ve čtvrtém bloku jaderné elektrárny Černobyl.

3: Odkládání bezpečnostní zkoušky

Jak se reaktor dostal mimo kontrolu? K bezpečnému uvedení do provozu bylo nutné provedení zkoušky chlazení reaktoru v případě výpadku proudu. Pokud dojde k přerušení dodávky elektřiny, je nutné čerpat do jádra vodu, která zabrání přehřátí. Zkouška spočívala v simulaci výpadku proudu a měření, zda zbylá energie vyrobená setrvačným otáčením turbíny vystačí k pohonu čerpadel do zapnutí nouzových generátorů.

Náročný test se však nepodařilo splnit před dokončením stavby a reaktor byl uveden do provozu bez dostatečného bezpečnostního ověření, aby byl splněn plán. Zkouška byla několikrát odložena, naposledy na pátek 25. dubna 1986.

Zatímco probíhaly přípravy ke zkoušce, tedy postupné snižování výkonu, dispečink energetické rozvodné sítě v Kyjevě požádal o její přesun do nočních hodin, kdy nebude tak vysoká poptávka po dodávce energie. Reaktor IV tak běžel dlouho na snížený výkon a byl značně nestabilní, když si ho o půlnoci 26. dubna 1986 přebírala noční směna.

4: Lidský faktor

Posledním článkem v řetězu nekompetentních, svévolných nebo nedobrovolných rozhodnutí byl člověk. Přesněji Anatolij Ďatlov, zástupce hlavního inženýra odpovědný za provoz reaktorů, který ze strachu nebo respektu vůči svým nadřízeným chtěl zkoušku za každou cenu provést. A trval na ní i poté, co výkon klesl v důsledku nestability téměř na nulu a vrátit ho bezpečně na potřebnou hodnotu by trvalo další den.

Ďatlov, ani vedoucí směny Alexandr Akimov a operátor Leonid Toptunov však nebyli informováni o události v Leningradě a riziku v použití nouzového tlačítka AZ-5. Noční směna nebyla na zkoušku připravena ani proškolena a k dispozici měla jen nekompletní dokumentaci. Při prudkém poklesu výkonu obsluha vytáhla téměř všechny řidící tyče. Když reaktor ztratil rovnováhu a výkon šel zase prudce nahoru, zmáčkl Leonid Toptunov na pokyn Akimova tlačítko AZ-5. Jakmile většina ze dvou set regulačních tyčí vstoupila grafitovým hrotem do jádra, došlo k prvnímu výbuchu, když nahromaděná zbytková pára vyrazila víko reaktoru. O chvíli později následovala druhá exploze.

25. dubna 1986: Zbývá jeden den do katastrofy

  • Po půlnoci začala příprava na bezpečnostní zkoušku.
  • Do 4:48 byla úroveň reaktoru snížena ze 3 200 na 1 600 megawattů
  • Kolem druhé hodiny odpoledne byl vypnut systém nouzového zásobování vodou.
  • Následně přichází požadavek z Kyjeva na udržení výkonu na 1 600 megawattech.
  • Dispečink měl schválit odstávku kolem 18:00.
  • Od 22:00 je schváleno další snižování výkonu.

26. dubna 1986: Výbuch

  • O půlnoci přebírá čtvrtý reaktor noční směna Alexandra Akimova. Výkon je na 760 megawattech.
  • 0:28 přichází prudký pokles z 520 na 30 megawattů.
  • 0:40 je reaktor opět stabilizován na 200 megawattů.
  • 1:19 oznamuje systém nízký tlak páry, operátoři vypínají alarm i záložní čerpadla.
  • 1:22 začalo prudké zvýšení výkonu.
  • 1:23:04 jsou uzavřeny ventily turbíny a začíná zkouška.
  • 1:23:40 se reaktor vymkl kontrole, Toptunov zmáčkl tlačítko AZ-5.
  • 1:23:44 nahromaděná zbytková pára vyrazila víko reaktoru a o tři sekundy později přichází jaderná exploze, reaktor je zničen. Po výbuchu pokryly okolí trosky ze zničeného reaktoru, včetně vysoce radioaktivního grafitu, a do prostředí unikalo ionizující záření z otevřeného hořícího jádra.

5: Utajování informací o havárii

Sovětský svaz po havárii v Černobylu informace dlouho tajil a snažil se zabránit tomu, aby se zprávy o skutečném rozsahu katastrofy šířily mezi obyvateli i do zahraničí. Přestože se už 26. dubna nad městem Pripjať šířily radioaktivní látky, obyvatelé nedostali včas varování, aby zůstali doma nebo město opustili. Naopak byly odpojeny telefonní linky a režim se dál chystal na prvomájové oslavy, jako by se nic mimořádného nestalo. Vědomě vystavil riziku nejen obyvatele Pripjati a okolí elektrárny, ale postupně i velké části Evropy, nad kterou se pohyboval radioaktivní mrak.

Skutečný rozsah havárie začal Sovětský svaz připouštět až ve chvíli, kdy radioaktivitu zaznamenaly i jiné evropské země. Evakuace Pripjati byla zahájena teprve 27. dubna odpoledne a první stručné oficiální oznámení agentury TASS přišlo 28. dubna poté, co zvýšenou radiaci odhalila švédská elektrárna Forsmark. I toto sdělení bylo velmi strohé a působilo dojmem, že je situace pod kontrolou. Nejvyšší sovětský vůdce Michail Gorbačov vystoupil s televizním projevem až 14. května, tedy více než dva týdny po havárii, kdy už bylo zřejmé, že katastrofu nelze dál utajit.

Aby nemusel přiznat konstrukční chyby reaktoru, slabé místo v jaderném programu, snažil se režim svést veškerou zodpovědnost na vedení Černobylu a obsluhu reaktoru IV. Pracovníky elektrárny už v nemocnici vyslýchali agenti KGB pod maskou odborníků, kteří zkoumají příčiny havárie. Boris Stoljarčuk, který byl té noci ve velíně, později uvedl, že se agenti snažili svalit vinu na operátory a zaměstnance. Akimov a Toptunov však v nemocnici zemřeli na nemoc z ozáření. Před soudem tedy nakonec stanuli ředitel Viktor Brjuchanov, hlavní inženýr Nikolaj Fomin a Anatolij Ďatlov, který zodpovídal za provedení zkoušky. Ve vykonstruovaném procesu, který se konal v červenci 1987 ve městě Černobyl, byli odsouzeni k vysokým trestům v pracovních táborech.

Nedostatečná informovanost ohledně míry radioaktivity měla děsivé následky. Na Ukrajině byl po havárii zaznamenán obrovský nárůst rakoviny štítné žlázy, genetická poškození novorozenců, eventuálně případů tzv. „mikrosatelitní nestability“, která byla zjištěna dokonce i u potomků lidí, kteří byli záření vystaveni.

Následky:

  • Přímo při výbuchu zemřeli pravděpodobně dva lidé, Vladimir Šašenok a Valerij Chodemčuk. Dalších 29 úmrtí následovalo v důsledku nemoci z ozáření. Určit konečné počty obětí však není možné. Odhady OSN a Greenpeace se pohybují od 4 tisíc až do 90 tisíc úmrtí.
  • Z okolí elektrárny bylo vystěhováno 130 tisíc lidí.
  • V okruhu 2 600 kilometrů čtverečních byla vytvořena „zakázaná zóna“.
  • Na odstraňování škod přímo v Černobylu a jeho blízkém okolí se podílelo až 600 tisíc lidí.
  • Podle odhadů činily přímé náklady na bezpečnostní opatření během prvních let několik desítek miliard sovětských rublů.
  • Ukrajina, Bělorusko a Rusko ještě řadu let po katastrofě financovaly následky tragédie.
  • Na schůzi v Moskvě v červenci 1986 vystoupil Valerij Legasov z Kurčatovova institutu se zprávou, která upozorňovala, že hlavní příčinou havárie byly konstrukční chyby reaktoru RBMK, zejména kladný dutinový koeficient a grafitové konce regulačních tyčí.

