Co s načatým životem? Budeme totiž žít o dvacet let déle než naši předci

Bylo to v době, kdy průměrná délka dožití u mužů byla v celé České republice 76 let. Tito více než století muži tak překonali tuto hranici o tři desítky let a v důchodu strávili téměř půl století. Když jim bylo v roce 1920 přibližně deset let, začala se v Československu evidovat délka dožití a u jejich dědů a otců byla něco málo přes 47 let.

Spoléháme na umění lékařů a nové léky

Být co nejdéle se svými blízkými, neprožívat stres a být v klidu, zabývat se tím, co nás baví a hlavně – mít na to dost peněz. To jsou pilíře českého smyslu pro život, které figurují u většiny z nás na prvních pozicích. Ale čím jsme starší, tím víc si klademe i otázku, kolik na to budeme mít času, až skončí pracovní část našeho života.

Lze s jistotou říci, že dotyční století pánové, o nichž se píše v úvodu, v dospívání netušili, že existují výrazy jako „životní styl“ a „zdravý způsob života“, ale pravděpodobně se toho celoživotně drželi. Jak fyzicky, tak psychicky. V současnosti výrazně se prodlužující věk podmiňuje v porovnání s počátkem minulého století i mnohem vyspělejší zdravotnictví a medikamenty.

„Moderní medicína dokáže prodloužit život i při nemocích, s nimiž si lékaři ještě před několika lety nevěděli rady,“ komentuje výsledky nejnovějšího průzkumu Michal Korejs, ředitel produktu NN Životní pojišťovny. Společnost sleduje tato data dlouhodobě a potvrzuje, že jsou relativně stálá. V porovnání s našimi babičkami a dědečky jsme v průměru na světě o dvacet let déle.

Milujeme peciválství

Je ale důležité, zda se budeme moci věnovat koníčkům a naplňovat to, čemu se říká „smysl života“, nebo strávíme dvacet let v čekárnách u lékařů či na lůžku. „Délka života ve zdraví je klíčovým ukazatelem v oblasti populačního zdraví, který odhaduje, kolik let ze svého života průměrný člověk prožije ve zdraví bez omezení v běžných činnostech,“ upozorňuje Kateřina Hellebrandová, ředitelka projektu Ministr zdraví.

To, co ale Češi moc nechtějí, v porovnání s jinými zeměmi EU, to je učit se v pozdějším věku nové věci nebo vůbec něco nového prožívat. Cimrmanovské „nic nového nerozjíždět“ platí pro přibližně šedesát procent populace.

Nejen psychologové, ale i geriatři radí, že výrazná intelektuální činnost a učení se novotám i v pokročilejším věku jsou nejlepší obranou proti demenci a podobným potížím.