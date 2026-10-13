Čtyři z pěti lidí si podle průzkumů přejí zemřít doma, přesto většina lidí umírá ve zdravotnických zařízeních. Proč je mezi přáním a realitou tak velký rozdíl?
Mám za to, že stále příliš neumíme, a nebo nechceme, rozpoznat, že se blíží konec života. Když už člověk umírá a zbývají dny či dokonce hodiny, jen velmi těžko se domlouvá péče doma. Nemocný už ani nemusí být schopný převozu z nemocnice. Klíčem může být včasné rozpoznání toho, kdy pokračující hospitalizace neprospívá. Tehdy by bylo dobré o tomto s nemocným a rodinou otevřeně hovořit a prozkoumat alternativní možnosti. Péče doma je jednou z nich a vůbec ne špatnou. Na straně zdravotníků je to tedy především správný odhad a otevřená komunikace. A pak už záleží na nemocném, resp. jeho pečujících.
Když za vámi rodina přichází s tím, že chce svého blízkého nechat dožít doma, co bývá nejčastěji překážkou? Je to strach, nedostatek informací, nebo obava, že péči nezvládnou?
Častou překážkou je, že žádosti přichází pozdě, v posledních dnech, a už se nemusí podařit péče doma zrealizovat. Strachy, obavy a nedostatek informací bývají běžně, ale obvykle pomáhají zkušenosti z prvních dní péče. Rodiny s dostatečnou podporou mobilních hospiců zvládnou většinou krásně o své blízké pečovat. Občas je rizikové, když je jen jedna pečující osoba bez možnosti vystřídání a péče trvá déle. Tehdy je dobré mít „v záloze“ třeba lůžkový hospic. To ostatně pomáhá i v situaci oněch obav a strachů z vlastního selhání.
Papučový den
Lidé si někdy představují domácí umírání jako něco velmi těžkého a bolestivého. Jak ve skutečnosti vypadá posledních několik dní člověka, o kterého se stará mobilní hospic?
Je to hodně individuální. Existují těžká i klidná umírání, dokonce někdy i doslova krásná. Je to těžký a současně vzácný čas. Určitě se do něj promítá, jak lidé žili dosud, jaké mají vztahy s ostatními, jestli mají nějaké osobní zdroje síly a podobně. Pokud jde o fyzické symptomy jako je například bolest, často je umíme dobře tišit. Bolesti vztahové a spirituální, například ztráta smyslu a naděje či obecně bolest ze ztrát, které nemoc a umírání přináší, se tiší hůř - ale i to se často daří. Někdy jsou obtíže skutečně těžké, a pak může být řešením podání léků, po kterých člověk závěr života prospí. Umírá ve spánku v důsledku své nemoci, ne podaných léků, což je rozdíl od eutanázie.
Co podle vás Češi o umírání stále nejvíc nechápou nebo si o něm představují jinak, než jaká je realita?
Jednou z nebezpečných věcí, která se občas objevuje, je dojem, že u umírajícího je už vše ztraceno a už nemá nic moc smysl. Umírající člověk stále žije, často dobře vnímá a je schopný ještě zažít hezké věci. Má své potřeby, mezi které především patří nebýt sám a zakoušet, že je milovaný a má svou hodnotu. Že není jen problém, na obtíž, trpěný. I v závěru života můžeme tímto buď hodně pomoci, nebo ublížit. Může být nebezpečné, když druhého „pohřbíme ještě zaživa“...
|
Čím intenzivnější zážitek, tím větší klid v hlavě. Podnikatel promluvil o životě s ADHD
V nedávném rozhovoru říkáte, že se nesmíme bát otevírat nepříjemná témata. Jak může člověk začít mluvit se svými rodiči nebo partnerem o tom, co si přeje na konci života, aniž by to působilo necitlivě?
Samozřejmě záleží, jak spolu komunikujeme i o jiných tématech. Někde je komunikace samozřejmou součástí společně tráveného času, někde naopak moc nejde. Většinou ale vůbec nepůsobí necitlivě, pokud je z našeho hovoru znát náš zájem o druhého. „Víš, teď jsem četl zajímavý rozhovor o péči na konci života. Já bych to asi chtěl takhle. Tys o tom někdy přemýšlel?“
Vy jste zároveň lékař, kněz a nemocniční kaplan. Mění se nějak váš pohled na umírání podle toho, jestli jste u člověka právě jako lékař, nebo jako někdo, s kým řeší duchovní stránku života?
Trochu ano. Vnímám roli, v níž u nemocného jsem. Snažím se být srozumitelný a nepůsobit zmatky. Někdy zůstávám v dané roli a připadá mi adekvátní z ní nevystupovat. Od lékaře se především očekává, že pomůže zvládnout bolesti a jiné fyzické obtíže. Navíc, když je člověk s neošetřenými symptomy, s bolestí, zvrací či je dušný, těžko se budeme bavit o duchovních tématech. Někdy je ale vhodné z dané role vystoupit, nabídnout i jiný přístup. Pro mne osobně ale platí, že mít zájem o umírajícího a ne jen o jeho symptomy je už část kaplanské práce. Nemusím se bavit o víře, ale když dám nemocnému pocítit, že na něm záleží, již kaplansky působím. Moje víra mi ukazuje Boha jako toho, kterému na člověku záleží víc než nám samotným. A tak se snažím, aby se něco z té Boží lásky projevovalo i v mém jednání s nemocnými a umírajícími.
|
Rakovina už není automatická stopka. Pojišťovny mění pravidla pro nemocné klienty
Mobilní hospic funguje nepřetržitě a kromě lékařů pomáhá rodinám například s dávkami, psychologickou nebo duchovní podporou. Co rodiny při péči o umírajícího nejčastěji překvapí, ať už pozitivně, nebo negativně?
Často je překvapí, kolik toho samy zvládnou, když jim někdo ukáže cestu a poskytne odborné zázemí. A myslím, že často rodiny překvapí i to, jak čas plyne jinak. Leckdy je to čas těžký, ale zpětně jsou za něj vděční a vnímají ho jako vzácný. Myslím také, že když jsou s umírajícím v posledních týdnech a dnech života a když mu mohly v tomto čase posloužit, že se s jeho odchodem líp srovnávají. Nemusí to tak být vždy, ale často nám to zpětně takto říkají.
Kdybyste měl člověku, který dnes doma pečuje o umírajícího rodiče, říct jednu věc, která mu může péči výrazně usnadnit, co by to bylo?
Děláte vzácnou a krásnou věc, kterou si ponesete po zbytek života. Moc bych Vám přál, abyste na ni nebyl sám a měl se o koho opřít. Po odborné stránce může být takovou oporou služba domácího hospice.