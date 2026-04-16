Co se děje na pražské Viktorce? Kresby na žižkovském stadionu budí pozornost

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport
Nečekaná proměna fotbalového stadionu Viktorie Žižkov vzbudila pozornost fanoušků i veřejnosti. V areálu v Praze 3 se objevily neobvyklé historické kresby, které spojují čtvrť s klubem i fanoušky.
Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby

Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby

Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby
Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby
Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby
Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby
5 fotografií

Areál stadionu FK Viktoria Žižkov v posledních dnech zaujal netradičními kresbami a vizuálními prvky, které se objevily přímo v jeho okolí. Fotografie z místa se rychle začaly šířit na sociálních sítích a vyvolaly zvědavost mezi fanoušky i místními obyvateli.

Snaha oživit a zpestřit prostor kolem stadionu není v této části Prahy ničím neobvyklým – Žižkov je dlouhodobě spojen s alternativní kulturou a kreativní scénou.

Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby

Chvála, ale i pokárání

Příznivci klubu si novinku pochvalují, ale zároveň vybízejí k dalším změnám. „Malůvky jsou super, ale kdyby se namontovaly sedačky a opravila tribuna, bylo by to hezčí,“ napsal jeden z fanoušků pražského klubu na sociálních sítích pod příspěvkem, který ohlašuje zkrášlení kulis stadionu.

Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

Stadion Viktorie Žižkov patří k tradičním fotbalovým místům v Praze, zároveň se ale v posledních letech často diskutuje o jeho budoucnosti a možném rozvoji. Právě podobné vizuální zásahy mohou naznačovat snahu o oživení prostoru a přiblížení areálu širší veřejnosti.

Stadion FK Viktoria Žižkov a jeho nové malby

Naživo můžete nové výtvory vidět ve dnech domácích zápasů. Nejbližší je duel s „béčkem“ Baníku Ostrava tuto neděli od 10.15. FK Viktoria Žižkov se s 37 body sedm kol před koncem sezony nachází na 5. pozici ve druhé nejvyšší české lize. Na třetí příčku, která zaručuje baráž o postup do nejvyšší ligy, ztrácí čtyři body.

Líbí se vám nové kresby na Žižkově?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj postavĂ­ modernĂ­ heliport v SokolovÄ› jeĹˇtÄ› letos, hledĂˇ zhotovitele

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.