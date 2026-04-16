Areál stadionu FK Viktoria Žižkov v posledních dnech zaujal netradičními kresbami a vizuálními prvky, které se objevily přímo v jeho okolí. Fotografie z místa se rychle začaly šířit na sociálních sítích a vyvolaly zvědavost mezi fanoušky i místními obyvateli.
Snaha oživit a zpestřit prostor kolem stadionu není v této části Prahy ničím neobvyklým – Žižkov je dlouhodobě spojen s alternativní kulturou a kreativní scénou.
Chvála, ale i pokárání
Příznivci klubu si novinku pochvalují, ale zároveň vybízejí k dalším změnám. „Malůvky jsou super, ale kdyby se namontovaly sedačky a opravila tribuna, bylo by to hezčí,“ napsal jeden z fanoušků pražského klubu na sociálních sítích pod příspěvkem, který ohlašuje zkrášlení kulis stadionu.
Stadion Viktorie Žižkov patří k tradičním fotbalovým místům v Praze, zároveň se ale v posledních letech často diskutuje o jeho budoucnosti a možném rozvoji. Právě podobné vizuální zásahy mohou naznačovat snahu o oživení prostoru a přiblížení areálu širší veřejnosti.
Naživo můžete nové výtvory vidět ve dnech domácích zápasů. Nejbližší je duel s „béčkem“ Baníku Ostrava tuto neděli od 10.15. FK Viktoria Žižkov se s 37 body sedm kol před koncem sezony nachází na 5. pozici ve druhé nejvyšší české lize. Na třetí příčku, která zaručuje baráž o postup do nejvyšší ligy, ztrácí čtyři body.