U příležitosti čtvrtého výročí vypuknutí války na Ukrajině vydalo
ruské vývojářské studio Playing Cats videohru Hostomel Heroes.
Vývojáři nabízejí několik misí hráčům, kteří se mohou coby hostomelští
hrdinové stát bojovníky ruských výsadkových sil, které na začátku
války vyčistily Buču, Irpiň a Hostomel.
Bitva o letiště jako hlavní dějová linka
Děj počítačové hry se točí kolem vylodění výsadkových jednotek na
okraji obce Hostomel v Kyjevské oblasti 24. února 2022. Ruští
výsadkáři, vyzdvihovaná elita armády, měli obsadit zdejší letiště a
zajistit leteckou přepravu ruských vojsk pro obsazení ukrajinského
hlavního města. Jenže útočníci neuspěli a museli 2. dubna 2022
ustoupit. Během třídenního útoku na Hostomel ztratila ruská armáda
podle BBC nejméně 125 výsadkářů.
„Upřímně řečeno, není to moc povedené téma pro vlasteneckou
počítačovou hru,“ komentuje jeden z těch, kteří si ji už vyzkoušeli.
„Kdyby se jednalo spíš o obklíčení Ma riupolu, udělali by líp,“
konstatuje ruský hráč.
Herní mechanismy a kontroverze
Hra nabízí několik výkonnostních rovin a misí. Nechybí ani zničení
největšího dopravního letadla An-225 Mrija. Cynismus projevili tvůrci
v tom, že za zabití civilistů dostává hráč penalizace. Na rozdíl od
reality, kdy ruští vojáci beztrestně vraždili obyvatele Buči a Irpině.