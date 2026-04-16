Co se slaví 1. května? Svátek práce, tradice lásky a jaká bude otevírací doba obchodů

Tereza Hrabinová
  10:10
První květen připomíná historický boj za práva pracujících, zároveň je v našich končinách spojený i s tradicemi lásky a prvomájovým polibkem. Jaké jsou kořeny Svátku práce, jak se slaví u nás i ve světě a jak je to s otevírací dobou obchodů?
Líbání pod třešní | foto: MAFRA

Co se slaví 1. května?

První máj je v Česku oficiálně Svátek práce, který připomíná boj za lepší pracovní podmínky a zavedení osmihodinové pracovní doby. Jeho kořeny sahají do roku 1886, kdy v Chicagu vyvrcholily dělnické protesty za zkrácení pracovní doby. Události známé jako Haymarketské nepokoje, spojené s bombovým útokem 4. května, se staly symbolem dělnického hnutí.

V roce 1889 svolala pařížská internacionála na 1. květen následujícího roku velkou mezinárodní demonstraci za osmihodinový pracovní den. Ve stanovený den vyšly do ulic tisíce lidí nejen v USA, ale také v Evropě, Chile, Peru, na Kubě a také na území Česka. Postupně se přidávaly další země. V roce 1891 se poprvé slavil 1. máj v Rusku, Brazílii a Irsku. Čína poprvé slavila v roce 1920, o sedm let později se přidala Indie.

Po roce 1948 byl svátek silně spojen s komunistickou propagandou, po roce 1989 se jeho význam proměnil spíše v klidný den volna.

Jak jsou otevřené obchody na květnové svátky?

O květnových svátcích zůstanou v pátek 1. května na Svátek práce obchody otevřené, na Den vítězství v pátek 8. května budou mít velké prodejny ze zákona zavřeno.

Některé obchody přece jen zůstávají otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.

Jak vychází další státní svátky v roce 2026?

DatumDenSvátekOtevírací doba
1. 5.pátekSvátek práceotevřeno
8. 5.pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. sobota2. svátek vánočnízavřeno

Jak se slaví Svátek práce u nás a ve světě?

V Česku má 1. máj dnes dvojí charakter:

  • Svátek práce – bez povinných oslav, spíše den odpočinku
  • Den lásky – tradice polibku pod rozkvetlým stromem

Prapůvod oslav prvního máje se dá vystopovat až k druidům na britských ostrovech. Jejich svátek se jmenoval Beltane a druidové při nich zapalovali ohně, které měly dát sílu jarnímu slunci. Když na ostrovy přišli Římané, přinesli si svou vlastní tradici, pět dní trvající svátek Floralia, který skládal hold bohyni květin Floře.

Obě tyto akce se časem spojily, proto v řadě zemí souvisí první máj s ohněm, květinami a příchodem jara. Právě díky dlouhé historii těchto oslav má řada zemí své vlastní zvláštní tradice.

Jak se slaví Svátek práce ve světě?
ZeměJak se slaví
FinskoSvátek Vappu provázejí oslavy studentů i rodin. Pije se tradiční lehce alkoholický nápoj sima z vody, cukru, citronu a kvasinek.
NěmeckoKromě demonstrací existují i lidové zvyky, například „májová čára“, kdy zamilovaní kreslí symboly mezi domy.
BulharskoSvátek Irminden má pohanské kořeny. Lidé zapalují ohně a dělají hluk, aby se chránili před hady a zlými silami.
Spojené královstvíTradiční jsou tance kolem májky a volba královny máje, která symbolizuje příchod jara.
USAV některých oblastech se dodržuje zvyk „májových košíků“ s květinami či sladkostmi, které se nechávají anonymně přede dveřmi.
ŠpanělskoSvátek Los Mayos zahrnuje stavění májek a soutěže, při nichž se muži snaží vyšplhat na vrchol a získat vlajku.
FrancieTradičně se darují konvalinky jako symbol štěstí a příchodu jara, zvyk sahá až do 16. století.
ItálieOslavy Calendimaggio připomínají příchod jara, lidé si dávají drobné dárky a pořádají slavnosti.
PortugalskoSvátek Os Maios je spojen s květy čilimníku, které mají chránit domovy před zlými duchy.
HavajSlaví se „Lei Day“ – volí se královna květinových věnců a konají se tradiční tance hula.

Co se dělá na prvního máje?

V českém prostředí převažují především volnočasové aktivity:

  • procházky a výlety do přírody
  • návštěvy parků a zahrad
  • koncerty a kulturní akce
  • setkání s rodinou a přáteli

Na venkově se stále udržuje tradice stavění májek, které symbolizují příchod jara a obnovu života.

Proč se líbá na prvního máje?

Polibek pod rozkvetlou třešní nebo jiným stromem patří k nejznámějším českým zvykům. Podle lidových tradic má zajistit ženě krásu a zdraví po celý rok a vztahu lásku i plodnost.

Oblíbené spojení prvního máje s romantikou posílila i báseň Máj od Karla Hynka Máchy, jejíž úvodní verše „Byl pozdní večer – první máj…“ patří k nejznámějším v české literatuře.

Co se nemá dělat na 1. máje?

Nejde o oficiální pravidla, ale o lidové zvyky a pověry:

  • ženy by neměly zůstat „nelíbané“,
  • nedoporučuje se pracovat na poli (symbolicky by „uschla úroda“),
  • lidé by se měli vyhnout hádkám.

