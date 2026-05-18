Aplikace mladých Čechů funguje jednoduše: uživatel si vyfotí a naskenuje své oblečení do digitální sbírky a systém mu sám navrhuje vkusné módní kombinace. Podle tvůrců tak lidé efektivně využijí celou svou garderobu a ušetří čas.
„Módu řeší většina populace a zvlášť pro mladé je to důležité téma. A to i mezi muži. Sami u sebe vnímáme, jak je někdy složité se v oblékání rozhodovat. Člověk stojí před plnou skříní a stále bojuje s pocitem, že nemá co na sebe. To nás inspirovalo,“ popisuje ředitel studentské firmy fitboxd Dominik Vich.
Vývoj sice nebyl snadný, ale aplikace už má na kontě stovky stažení. Mladí podnikatelé vsadili na marketing na Instagramu, ale i na offline kampaň v podobě plakátů a samolepek s QR kódy.
„Nejtěžší byl určitě samotný vývoj nové aplikace, kdy jsme se snažili, aby bylo vše přehledné, intuitivní, rychlé a dostupné. Velkou roli sehrál i průzkum mezi vrstevníky a jejich zpětná vazba, která nám pomohla projekt přizpůsobit potřebám zákazníků. Naše hlavní propagační strategie probíhá na instagramu, ovšem nemalou část odvádí také offline marketing prostřednictvím samolepek a plakátů s QR kódy. Náš projekt je stále v začátcích, ale už nyní máme v plánu nové aktualizace, které budou aplikaci fitboxd dále rozšiřovat a budovat jeho uživatelskou komunitu,“ uvedl Dominik Vich.
Porazili rekordní konkurenci
Finále soutěže, kterou pořádá vzdělávací organizace JA Czech, proběhlo v Americkém centru v Praze. Konkurence byla letos obrovská – v rámci výukového programu vzniklo na českých středních školách rekordních 414 studentských firem. Do nejužšího finále se jich probojovalo devět.
Je vždy radost studenty sledovat, co nového vymyslí
a s jakou energií do vlastních projektů jdou.
Kristýna Nečesaná Martincová, učitelka
Porotu složenou z vrcholových manažerů českých firem si studenti z Gymnázia Dr. Emila Holuba získali okamžitě. „Vítězný tým nás přesvědčil skvělým, jednoduchým nápadem, který má potenciál oslovit velkou masu lidí, novou uživatelsky příjemnou aplikací a jasnou vizí o expanzi byznysu i za hranice Česka,“ zhodnotil úspěch Martin Smrž, ředitel pořádající organizace JA Czech.
Směr Riga: Obhajoba v angličtině
Reálný byznys dokázali spolužáci rozjet za pouhých pár měsíců v rámci školní výuky pod vedením pedagožky Kristýny Nečesané Martincové. Školním projektem to ale pro mladé inovátory nekončí, aplikaci plánují dál aktualizovat a rozšiřovat.
|
Stres za volantem zabíjí. Nová aplikace učí řidiče zvládat krizové situace bezpečně
„Na programu JA Studentská firma je skvělé, že si studenti sami vyberou téma, které je zajímá, ke kterému mají blízko, a pak ani není třeba je přímo motivovat či jinak nabádat k organizované a zodpovědné práci, protože je praktické úkoly zkrátka baví. Je vždy radost studenty sledovat, co nového vymyslí a s jakou energií do vlastních projektů jdou,“ potvrdila učitelka vítězného týmu Kristýna Nečesaná Martincová.
Už v první půli července je navíc čeká velká zkouška na mezinárodní scéně. Jako národní vítězové budou reprezentovat Českou republiku na 37. ročníku evropské přehlídky Gen-E 2026 v lotyšské Rize. Celou prezentaci i v českém finále už absolvovali všechny týmy v angličtině, právě proto, aby byly na případné finále lépe připraveni.
Výsledky JA Studentská firma roku 2025/2026