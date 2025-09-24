Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

  15:42
Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

Pokud netrváte na nemovitosti na břehu moře a v atraktivní lokalitě, stačí vám v Řecku zlomek toho, co byste platili tady. | foto: FLICKR

Češi objevili kouzlo zahraničních nemovitostí. není to k nim sice dvě hodiny jízdy autem jako na chalupu nebo chatu v Česku. Ale pořídí bydlení, které může sloužit jako prázdninová rezidence doslova za pár korun.

Nižší investice než garsonka

Například v malém městečku na jihu Itálie si lze vybrat z nabídky malých bytů, jedna až dvě místnosti a příslušenství. Cena? „Kolem tří set tisíc korun,“ říká Marek, který si letos takový byt v Itálii pronajal s manželkou od kamaráda. Ten takových bytů koupil hned několik a během roku je projímá. Investice do nich byla výrazně nižší, než kdyby si v hlavním městě koupil miniaturní 1+kk v novostavbě.

Podobně lze pořídit i rodinné domy v jiných zemích na jihu Evropy. Pokud netrváte na tom, aby byl dům přímo na pláži, dá se například v Řecku koupit skromně zařízený dům v malé vesnici za cenu bytu na Ostravsku.

Je libo vila na pláži?

Ale jsou i jiné nabídky. Některé české firmy budují v jihovýchodní Asii nové byty nebo vily. Ty slouží buď jako investice na horší časy, nebo je Češi využívají k vlastní rekreaci.

Společnost Arya Properties třetím rokem staví a prodává vily na ostrovech Sumba, Lombok a Sumbawa, které se nacházejí poblíž oblíbeného Bali. Zhruba 90 procent zájemců si tyto nemovitosti pořizuje jako investici, z Česka a Slovenska však pochází jen necelá třetina investorů. Zájemce láká především výhodná návratnost a také nízká pořizovací cena. Za cenu garáže v Praze totiž mohou získat vilu na pláži v atraktivní destinaci. Arya Properties dosud prodala více než 600 objektů, jen letos jich přitom plánuje dokončit přibližně další stovku.

Roli hrají realitky

„Zpočátku si nemovitosti pořizovali zejména čeští a slovenští zájemci. V té době byla v Evropě vysoká inflace, nedostatek kvalitních nemovitostí, obavy z rozšíření války a celková nejistota. Postupem času se však rozptyl zájemců z hlediska původu výrazně rozšířil. V současnosti prodáváme globálně. Klienti přicházejí z celé Evropy, Blízkého východu, jihovýchodní Asie, Austrálie a také z USA. Velkou roli v tom hraje i naše síť realitních brokerů a obchodních partnerů po celém světě, se kterými spolupracujeme,“ říká Petr Hemerka, generální ředitel společnosti.

Cenové rozpětí je přitom poměrně široké, za vilu na ostrově Sumba s výměrou necelých 40 metrů čtverečních zaplatí člověk aktuálně okolo 55 tisíc dolarů, v přepočtu tedy ani ne 1,2 milionu korun. Horní hranici v nabídce určují třípokojové vily s bazénem na ostrově Lombok. Jejich celková plocha přesahuje 200 metrů čtverečních cena aktuálně činí 300 tisíc dolarů, tedy okolo 6,3 milionu korun.

