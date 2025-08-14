Co televize chystají na podzim? Největší české kanály připravily silné příběhy, nové seriály i návraty stálic

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:00
Televizní podzim slibuje velkou dávku premiér i návratů. Na obrazovkách se potkají taneční show, kriminální zápletky, rodinná dramata, komedie i reality pořady. Jak bude vypadat programové schéma České televize, Novy a Oneplay či Primy?
Fotogalerie3

Vrací se seriál Oktopus 2 s Miroslavem Krobotem (uprostřed) a Marikou Šoposkou (vlevo) v hlavních rolích. | foto: Lukáš Oujeský

Česká televize: všechny barvy podzimu

Česká televize uvede od září pestrou paletu novinek i návratů. „Letos na podzim pokračujeme v tom, co považujeme za klíčové: reflektovat současnost, inspirovat a otevírat veřejnou debatu. Na obrazovkách se objeví silná a žánrově pestrá tvorba,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.

Hned tři seriálové novinky míří na ČT1. Vrací se Oktopus 2 s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou. Nabídne dvanáct nových případů, které zavádějí diváky do prostředí autoškoly, vojenské jednotky nebo mezi válečné veterány. V nabídce bude i další detektivní seriál Zločin na dobré cestě. Ten podle tvůrců kombinuje detektivní žánr, humor a rodinnou linku otce a syna, která se odkrývá na pozadí drobných i vážnějších kauz. Ratolesti, do třetice seriál, přinese v deseti dílech konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města.

Nova a Oneplay: DNA, miliony a fotbalové skandály

Televize Nova začne podle svého schématu vysílat už příští týden, kdy se vrátí seriál Ulice, ale připravila i novinky. „Naším cílem je vyprávět silné a divácky relevantní příběhy – v nejrůznějších žánrech a na všech platformách,“ uvádí programová ředitelka Silvia Majeská.

Podzim otevře rodinný seriál Bratři a sestry Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové – test DNA v malém městě spustí řetězec událostí měnících životy místních...

Nový lovec Libor Bouček

Připravena je také osmidílná série Milionáři od producenta Tomáše Hoffmana. Sleduje, jak výhra v loterii zamíchá vztahy skupiny přátel. Vrací se Kriminálka Anděl s Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou i improvizační show Možné je všechno!

Ve vědomostní soutěži Na lovu se nově objeví Libor Bouček jako Žolík. Reality formáty přinesou nové řady Hell’s Kitchen – letos poprvé s Janem Punčochářem, moderátorka Zorka Hejdová provede opět novými sériemi Love Island a Bachelor. Novinkou je Jáma lvová, kde investoři hledají podnikatelské talenty. Oneplay uvede dokumentární sérii Případy Jiřího Markoviče a zákulisní pohled na klub Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Šestidílná komedie Štěstíčku naproti z prostředí fotbalové korupce v režii Marka Najbrta slibuje drsný humor i nahrávky, které vše rozjedou.

Prima: nové seriály i návraty hitů

„Podzimní sezona na Primě bude nabitá exkluzivními novinkami. Vrcholem programu bude bezesporu nový seriál Polabí a druhá série Zrádců, která je ještě napínavější a zrádnější,“ říká generální ředitel Marek Singer.

Rodinné seriálové drama Polabí ukazuje, jak vražda mladé dívky otřese malým městem a promění sousedské vztahy.

Kriminálka Mladá krev kombinuje zkušenost ostřílených detektivů s energií mladých kriminalistů a propojuje epizodní případy s většími záhadami.

Po devíti letech se vrací s novými díly také Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem.

Po úspěšné první řadě jsou oblíbení Zrádci zpět a s nimi i Vojta Kotek v roli záludného hradního pána. Princip hry zůstává stejný – zrádci vraždí věrné a ti se je snaží odhalit. Kdo vyhraje tentokrát? Dobro, nebo zlo?

Zůstávají i další stálice, jako jsou seriály Kamarádi a Zoo, kde děje zamotají nové postavy, či pořady Máme rádi Česko, Inkognito, Prostřeno! či talkshow 7 pádů Honzy Dědka či Show Jana Krause. Ve vysílání se objeví i premiéry českých filmů jako Světýlka či Aneta.

Stardance na cestách

  • Poprvé v historii vyráží StarDance na turné po šesti městech České republiky.
  • Osm soutěžních párů složených z osobností a tanečníků se představí v arénách s živou kapelou, porotou a tradičním duem moderátorů, které tvoří Tereza Kostková a Marek Eben. „Finále turné v O2 areně se stane dějištěm natáčení silvestrovského speciálu, který odvysílá ČT1 poslední den v roce. Ve vysílání pak diváci uvidí i šest osmiminutových dílů z každé haly. Scénu jsme upravili tak, aby měli i diváci u obrazovek velkolepější zážitek, a díky speciální televizní technice uvidí vše, co by jim nemělo uniknout,“ popisuje kreativní producentka Lucie Kapounová.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

