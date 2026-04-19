Život nemá v Rusku velkou cenu. To platilo už během druhé světové války, kdy velitelé posílali vlny pěšáků proti německým zákopům, dokud nepříteli nedošla munice.
Schváleno ministerstvem obrany
Výzkumný ústav vojenského lékařství Ministerstva obrany Ruské federace testuje už od roku 2018 působení dělostřeleckých granátů ráže 122 a 300 milimetrů na dobrovolnících. Cílem „testů“ je určit vlastnosti střely potřebné ke zničení nebo zneškodnění nepřítele i její působení na vojákův organismus. Tajný výzkum označený Projekt schválilo ministerstvo obrany již v roce 2015.
Na speciálních polygonech byly vybudovány objekty, které simulují opevnění a vojenskou techniku. Dobrovolníci jsou napojení na měřicí zařízení, ta zaznamenávají nervový a kardiovaskulární systém a jejich změny při dopadu palby.
Rady důstojníkům
V rámci ústavu bylo vybudováno i speciální lůžkové oddělení pro sto osob. Do současnosti se výzkumu zúčastnilo asi tři sta dobrovolníků. Vedle účinků palby těžkých zbraní na lidský organismus se v ústavu ověřují i účinky chemických zbraní a způsoby ochrany proti nim, například vybavení a výstroj. Ústav také poskytl praktické rady dvěma důstojníkům tajných služeb, kteří v roce 2018 otrávili ve Velké Británii bývalého důstojníka ruské tajné služby Sergeje Skripala a jeho dceru.
