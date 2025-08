I když máme pocit, že se o trávník staráme poctivě, často to nestačí. Podle Šeny nejde o to, že by lidé trávník nezalévali. „Naopak – zalévají ho často, jenže špatně. Pustí hadici na pár minut a myslí si, že to stačí. Jenže voda zůstane na povrchu, ke kořenům se nedostane a trávník dál žízní,“ vysvětluje pro Metro. Akorát že tím to nekončí. Aby trávník zvládl letní nápor, potřebuje péči, která má řád. Jak na ni? Expert na trávníky Šena shrnul pět klíčových doporučení, která pomohou udržet trávník zdravý a zelený i během tropických dní.

Zalévejte ráno a pořádně Denní kropení trávník nespasí. Voda zůstane jen na povrchu, rychle se odpaří a ke kořenům se nedostane. Mnohem lepší je zalévat méně často, ale důkladně. Ideálně 25 až 50 litrů vody na metr čtvereční týdně, podle typu půdy. Nejlepší čas? Brzy ráno, kdy je půda chladná a voda má šanci se vsáknout. Trávník navíc stihne do večera oschnout a nebudou se v něm tvořit plísně.

Pomůže krátké osvěžení

Při tropických teplotách může trávníku ulevit krátké ochlazení během dne. Nejde ale o klasickou zálivku, cílem je jen na chvíli snížit povrchovou teplotu a zmírnit stres z odparu. Stačí ho tedy jen lehce pokropit na jednu až dvě minuty. Důležité je to s vodou nepřehnat. Pokud se začne hromadit, může se na přehřátém povrchu zapařit a trávníku spíše uškodit.

Dopřejte trávníku klid

Děti, mazlíčci, grilování s přáteli či letní pikniky. Léto je pro trávník zátěžová sezona. Pokud vidíte, že některá místa trpí víc než jiná, zkuste jim dát čas na regeneraci. Zaměřte se i na výšku sečení, ideální je nechat trávu o zhruba 25 procent vyšší než obvykle. Krátce střižený trávník se totiž snadno přehřívá.

Hnojit můžete s rozvahou

Nestihli jste hnojení v červnu? Nevadí, stále ještě máte čas. Jen vybírejte vhodné přípravky. Ideální jsou ty s vyšším obsahem draslíku, který posiluje kořeny a zlepšuje odolnost proti suchu i chorobám. Sáhnout můžete i po přírodní variantě. Hnojivo aplikujte ideálně před deštěm, kdy se živiny lépe vstřebají.

Pozorujte a zapisujte

Každá zahrada je jiná. Jinak se chová trávník na svahu, jinak ten ve stínu. Sledujte, kde tráva ztrácí barvu, jak se vsakuje voda, a jestli se někde nehromadí přemokřená místa. Vyplatí se vést si jednoduché záznamy o zálivce, hnojení nebo extrémních teplotách. I drobná změna v režimu může mít velký vliv na zdraví a vzhled vašeho trávníku. Trávníkář Šena jeho tým se specializují primárně na domácí anglické trávníky, ale odborně poradí i fotbalovým klubům, obecním či zámeckým trávníkům. V dané oblasti má Šena zkušenosti přes dvacet let.