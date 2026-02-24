Co víte o olympijských medailích? Asi půl kila na krku, i ty zlaté jsou hlavně ze stříbra

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:30
Olympijské medaile na letošních ZOH v Itálii byly předmětem rozsáhlých diskusí. Utrhly se ze stuhy a média měla najednou téma. Odměna v podobě kovu zavěšena na krk vítězů je ale samostatné téma bez ohledu to, je-li zima či léto.
Biatlonistka Tereza Voborníková přivezla nečekaný bronz z nejprestižnější...

Biatlonistka Tereza Voborníková přivezla nečekaný bronz z nejprestižnější biatlonové disciplíny zimních her 2026, ze závodu s hromadným startem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ester Ledecká a její zlatá úroda ze snowboardu a sjezdu v roce 2018
Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou a stříbrnou medailí ze ZOH 2026
Lukáš Bauer si vyběhal na 15 kilometrů na ZOH v Turíně 2006 stříbrnou medaili s...
Bronzová medaile biatlonistky Terezy Voborníkové ze ZOH 2026
5 fotografií

Pokud by si norský lyžař Johannes Klebo pověsil na krk všechny své zlaté medaile z letošní zimní olympiády, jeho krční obratle by trpěly. Jeho šest zlatých váží dohromady 3,036 kilogramu. Na chvilkové fotografování se to dá vydržet, ale na celodenní nošení by to už asi fyzioterapeut nedoporučoval.

Letošní „zimní“ medaile vážily každá kolem 500 gramů. Ale i na tu zlatou se použilo z více než devadesáti procent ryzí stříbro, zlato vážilo, byť bylo ryzí, jen šest gramů. Třetí příčka je co do spotřeby lehčí. Na bronzovou medaili, kterou si z Itálie přivezla například biatlonistka Tereza Voborníková, spotřebovali šperkaři „jen“ něco málo přes 400 gramů kovu.

Bronzová medaile biatlonistky Terezy Voborníkové ze ZOH 2026

Zajímavostí letošních medailových kolekcí na zimních hrách bylo, že se k výrobě použil recyklovaný kov. Pořadatelé uváděli, že bylo zapotřebí 116 sad pro 16 sportů. Nejpočetnější sady byly pochopitelně pro hokejisty, kde medaili obdržel každý z týmu, pokud se alespoň na vteřinu objevil v základní sestavě.

Recyklát se ale nepoužíval poprvé. Medailisté letních OH 2020 v Tokiu (konaných kvůli covidu v roce 2021) dostali medaile vyrobené kompletně z kovů, které byly z vyřazených mobilních telefonů. Ty, jak známo, obsahují všechny kovy potřebné na medaile...

Lukáš Bauer si vyběhal na 15 kilometrů na ZOH v Turíně 2006 stříbrnou medaili s „dírou“.

Pro zajímavost. Na počet sportovních odvětví je přirozeně náročnější letní olympiáda. Na tu v Paříži v roce 2024 museli organizátoři nechat vyrobit pět tisíc kusů. Ty zlaté byly těžší než letošní zimní.V Paříži pověsili vítězi na krk 526 gramů.

Pokud byste pátrali po nejryzejší zlaté medaili z olympiády, museli byste se vrátit o 114 let zpět do Stockholmu 1912. Jenže zlatí medailisté si domů vezli „jen“ 26 gramů kompletně ryzího šperku.

Zpět do současnosti. Jednou z nejtěžších medailí byla zlatá ze ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu. Ta vážila 586 gramů.

Ester Ledecká a její zlatá úroda ze snowboardu a sjezdu v roce 2018

Pravidla pro medaile

  • Mezinárodní olympijský výbor určil minimální průměr medaile 60 milimetrů a tloušťku 3 milimetry. Země, které hry organizují, jinak mají při návrhu jejího designu a vzhledu velkou volnost.
  • Na prvních moderních olympijských hrách konaných v Aténách v roce 1896 byly nejvyšším oceněním sportovců stříbrné medaile. Za druhé místo pak byli oceněni bronzovou medailí. Sportovec, který skončil třetí, mohl cítit pouze uspokojení z toho, že byl blízko úspěchu, protože medaile za třetí místo nebyly udělovány.
  • Ještě v roce 1960 při olympiádě v Římě se medaile připínaly na dres. Od příštích her už byly na stuhách.

24. února 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

