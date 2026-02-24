Pokud by si norský lyžař Johannes Klebo pověsil na krk všechny své zlaté medaile z letošní zimní olympiády, jeho krční obratle by trpěly. Jeho šest zlatých váží dohromady 3,036 kilogramu. Na chvilkové fotografování se to dá vydržet, ale na celodenní nošení by to už asi fyzioterapeut nedoporučoval.
Letošní „zimní“ medaile vážily každá kolem 500 gramů. Ale i na tu zlatou se použilo z více než devadesáti procent ryzí stříbro, zlato vážilo, byť bylo ryzí, jen šest gramů. Třetí příčka je co do spotřeby lehčí. Na bronzovou medaili, kterou si z Itálie přivezla například biatlonistka Tereza Voborníková, spotřebovali šperkaři „jen“ něco málo přes 400 gramů kovu.
Zajímavostí letošních medailových kolekcí na zimních hrách bylo, že se k výrobě použil recyklovaný kov. Pořadatelé uváděli, že bylo zapotřebí 116 sad pro 16 sportů. Nejpočetnější sady byly pochopitelně pro hokejisty, kde medaili obdržel každý z týmu, pokud se alespoň na vteřinu objevil v základní sestavě.
Recyklát se ale nepoužíval poprvé. Medailisté letních OH 2020 v Tokiu (konaných kvůli covidu v roce 2021) dostali medaile vyrobené kompletně z kovů, které byly z vyřazených mobilních telefonů. Ty, jak známo, obsahují všechny kovy potřebné na medaile...
Pro zajímavost. Na počet sportovních odvětví je přirozeně náročnější letní olympiáda. Na tu v Paříži v roce 2024 museli organizátoři nechat vyrobit pět tisíc kusů. Ty zlaté byly těžší než letošní zimní.V Paříži pověsili vítězi na krk 526 gramů.
Pokud byste pátrali po nejryzejší zlaté medaili z olympiády, museli byste se vrátit o 114 let zpět do Stockholmu 1912. Jenže zlatí medailisté si domů vezli „jen“ 26 gramů kompletně ryzího šperku.
Zpět do současnosti. Jednou z nejtěžších medailí byla zlatá ze ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu. Ta vážila 586 gramů.
Pravidla pro medaile