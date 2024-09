„Cocotti“ dělají tlustou čáru za dvěma dekádami. Vydávají vinyl a vyrážejí na turné

„Best Off Khu si vlastně složili sami fanoušci, jednak podle hlasovaní na našem webu a taky podle čísel poslechovosti ze Spotify. A my máme z jejich výběru radost. Vybrali opravdu to nej, co jsme zatím udělali,“ říká frontman kapely Cocotte Minute Martin Zeller k nové desce.

Výběrovka vychází 4. října na prvním vinylu, CD a on-linech a je shrnutím jejich dosavadní kariéry. Fanoušci měli navíc možnost si vinyl s konkrétním pořadovým číslem předplatit na jejich květnovém Zllo festu. Kromě klasického vinylu, který půjde do prodeje v říjnu, nabídla kapela možnost předobjednat si i limitovanou 333kusovou číslovanou sérii s překvapením, kterou fanoušci vykoupili během tří dnů.

„Grafiku našeho historicky prvního vinylu nemohl dělat nikdo jinej než náš nehrající grafický kapitán Dan Kurz. Už víc než osm let je jeho grafika naší tváří a je v tom sakra dobrej – vinyl bude prostě nádhernej,“ dodává Zeller.

K bestofce se váže i turné, které startuje 11. října v Aši, koncertní šňůra povede přes velká města a uzavře ji dvojkoncert v půlce prosince v pražské Akropolis. Nebudou chybět velké LED obrazovky se speciálními vizuály. Jako předkapela vystoupí šumperská Byt číslo 4, která vydala debut Čtyři stěny a hostovala na již zmíněném Zllo festu. Křest proběhne právě na pražských koncertech.

„Best Off Kha tour bude jediná tour, kde zazní komplet hity z Best Off Khy. Nikdy předtím jsme je všechny najednou nehráli a s vysokou pravděpodobností ani nikdy potom zase hrát nebudeme. Zároveň jsme domazlili projekce, které jsme testovali před rokem, a letos, když vše dobře dopadne, je dáme už v kompletní sestavě. Choreografii jsme už konečně dostali do krve a na pražské dvojfinále chystáme navíc i speciální hosty a pár dalších překvapeníček,“ prozrazuje pro deník Metro Zeller, podle kterého je Best Off Kha pro kapelu pomyslným zlomem v kariéře. „Ten obvykle přichází vždy až v momentě, kdy má každá kapela za sebou vše, co je k best off rekapitulaci třeba. A ne všechny kapely se toho dožijí, a navíc třeba i v top formě. Jakože my se na tu top formu opravdu cítíme. Co se týká vinylu, fans nás opravdu dlouho uháněli o vinyl, a Best Off Kha nám přišla jako nejdůstojnější možná varianta pro náš historicky první vinyl, protože i pro nás je Best Off Kha velká a srdcová záležitost,“ uzavírá Zeller.