Největší adventní disciplína? Neotevřít všechna okénka hned první den. Zvlášť když uvnitř nečeká čtyřiadvacet podobných čokoládek, ale něco, co chcete okamžitě ochutnat, vyzkoušet nebo postavit. Kalendář přitom nemusíte kupovat jen pro děti. Může být drobným dárkem pro partnera, společnou večerní zábavou i záminkou udělat si během předvánočního shonu chvíli pro sebe. Máme pro vás sedm možností, čím si letos zkrátit adventní čekání.
1. Na stavění není nikdy pozdě
Jedno okénko, malá stavebnice a pár minut, kdy můžete vypnout hlavu. Nebo naopak začít přemýšlet, kam další figurku vystavíte. Adventní LEGO potěší děti i dospělé, kteří kolem regálů s kostičkami procházejí podezřele pomalu.
V nabídce pro rok 2026 jsou motivy Star Wars, Marvelu, Disney Princess, Friends a City. Každý den přibude drobný model nebo postavička a na rozdíl od čokolády překvapení nezmizí během několika vteřin. Jen je dobré trefit oblíbený svět obdarovaného. I mezi fanoušky stavebnic totiž mohou mít princezny a vesmírné lodě úplně jiné publikum.
2. Nejdřív ochutnat, potom postavit hrad
S tímhle kalendářem může být trochu potíž rozhodnout, jestli ho dát na jídelní stůl, nebo mezi vánoční dekorace. Velký Mixit 2026 s názvem Vánoce na hradě totiž ukrývá dobroty v papírových krabičkách, ze kterých postupně vznikne hrad i s podhradím. Přiložená světýlka a LED svíčky pak stavbu rozsvítí.
Kdo doma nemá místo na celé panství, může sáhnout po menším Kouzelném stromečku. Pod ním čeká například lyofilizované ovoce, kaše a další mlsání. Samostatnou variantu má také pro vegany a lidi, kteří se vyhýbají lepku. Při výběru je proto potřeba hlídat konkrétní balení.
3. Malá kosmetická výprava
Řasenka, péče o pleť, něco na vlasy a vůně, kterou byste si možná sami nevybrali. Kosmetické kalendáře sázejí na radost z objevování. Sephora Favorites 2026 nabízí 24 překvapení, z nichž je podle prodejce čtrnáct ve standardní velikosti.
Hodí se především pro někoho, kdo rád zkouší nové značky a má pro další kosmetiku skutečně využití. Tady se totiž vyplatí předem trochu pokazit překvapení a přečíst si obsah. Pokud vám nesedí odstíny nebo polovinu přípravků nepoužíváte, ani působivá krabice jejich místo v koupelně nezachrání.
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4. Uvařit čaj, odložit telefon
Někdy není potřeba velké překvapení. Stačí důvod na chvíli se posadit. Bylinný adventní kalendář Leros ve tvaru stromečku obsahuje 24 bylinných a ovocných čajů, mezi nimi i sváteční směsi.
K nápojům přidává také 24 vánočních konverzačních karet. Večerní otevírání tak nemusí skončit zalitím sáčku, ale třeba rozhovorem, na který přes den nebyl čas. Kartonový stromek navíc může zůstat stát na stole jako dekorace. A oproti některým rozměrným sadám nezabere výraznou část prosincového rozpočtu.
5. Ráno začíná otevřením sáčku
Pro někoho je překvapením už to, že v prosinci vstane na první zazvonění budíku. Kávový kalendář alespoň nabídne příjemnější důvod opustit postel. Letošní vydání od pražírny Káva Kroměříž obsahuje 24 káv z dvaceti zemí světa.
Každý sáček ukrývá dvacet gramů kávy a součástí balení je také kávový pas na poznámky z ochutnávání. Během prosince tak můžete zjistit, zda vás víc baví jemnější chutě, nebo výraznější a ovocnější šálek. Při objednávání si pohlídejte zvolenou variantu a způsob přípravy. Zrnková káva bez mlýnku by totiž ranní radost mohla trochu zkomplikovat.
6. Co bude k večeři? Napoví okénko
Otázka, kterou doma slyšíte možná častěji než vánoční koledy. Kalendář koření od Sonnentoru sice neuvaří za vás, ale může přinést nápad, co tentokrát přidat do hrnce. Uvnitř je 24 druhů koření, směsí a kořenících přípravků v sáčcích. K receptům se dostanete přes QR kód.
Je to tip pro nadšené domácí kuchaře i pro ty, kteří už trochu uvízli mezi třemi oblíbenými jídly. Nemusíte přitom každý den chystat slavnostní menu. Otevřené koření může počkat na víkend a některá nová chuť se třeba v kuchyni zabydlí i po Vánocích.
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7. Advent, co má říz
Kdo si na sladké příliš nepotrpí, může prosincové odpočítávání vyměnit za výraznou chuť zázvorových shotů. Adventní kalendář Ginger Shot nabízí celkem devět příchutí, takže ani malé lahvičky nemusejí znamenat každý den stejný zážitek. Podle výrobce se původní zásoba na letošní rok vyprodala už v předprodeji. Kvůli velkému zájmu proto zadal do výroby dalších několik set kusů a zájemcům dává ještě jednu šanci kalendář objednat.