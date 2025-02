Comeback Kid dubnovým evropským turné oslavují dvacet let od vydání přelomového alba Wake The Dead, nedávno jej dokonce vydali v reedici. | foto: comeback kid

Jejich tempo je zvrhlé, jejich řev ohlušující. Comeback Kid se rozhodli zařadit Rock Café do kalendáře dubnového turné. Legendární hardcore Comeback Kid se po letní zastávce na Summer Punk Party ve Volyni vrací do hlavního města, v úterý 15. dubna vystoupí v klubu Rock Café na Národní třídě. Záda jim budou krýt No Turning Back z Nizozemska a Shooting Daggers ze Spojeného království.

Vstupenky přijdou na pekelných 666 korun v předprodeji, na místě za ně dáte „nudnějších“ 750 Kč. Comeback Kid dubnovým evropským turné oslavují dvacet let od vydání přelomového alba Wake The Dead, nedávno jej dokonce vydali v reedici. Pokud ho nemáte v playlistu na Spotify, ihned to napravte. „Titulní skladba alba Wake The Dead nás přivedla na tolik míst po celém světě, že jsme si to ani nedokázali představit,“ řekl pro Idioteq.com frontman Andrew Neufeld. Autor fotografie: COMEBACK KID Popis fotografie: Parta z kanadského Winnipegu vznikla v roce 2001, loni vydala EP Trouble.