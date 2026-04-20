Composers Summit Prague přiváží hvězdy filmové hudby a nabídne i světovou premiéru

Iveta Benáková
  9:25
Do programu už 5. ročníku Composer Summitu se zapojí desítky profesionálů napříč obory od skladatelů přes supervizory po lidi z filmových studií. Vedle koncertů nabídne akce i workshopy, networking a možnost nahlédnout do vzniku hudby pro film, seriály i hry. Novým centrem dění bude Klášter minoritů a další místa v okolí Masarykova nádraží.
Slavnostní koncert hollywoodských hvězd ve Smetanově Síni Obecního domu v roce 2025. | foto: Petr Klapper

Česká metropole se od čtvrtka stane na pět dní centrem hudby. A to konkrétně té známé ze seriálů, filmů, ale také her, protože zde proběhne už pátý ročník akce s názvem Composers Summit Prague. Účast přislíbili účastníci z více než 42 zemí světa, přes 40 skladatelů, jsou mezi nimi držitelé cen Emmy, Grammy, Oscar či BAFTA, dále hudební supervizoři, orchestrátoři a aranžéři nebo lidé z hudebního i filmového průmyslu z Netflixu, Marvelu či HBO.

„Vytváříme platformu pro unikátní setkání amatérů i expertů, kteří tak mohou tvořit nová díla, inspirovat se, sdílet své mnohaleté pracovní zkušenosti či navázat cenné spolupráce. Snažíme se podporovat zdravé konkurenční prostředí v oblasti audiovizuální hudby, prohlubovat propojení českých umělců se zahraničím a významně přispívat k propagaci České republiky jako centra kulturně-kreativních průmyslů s vysokou mezinárodní prestiží,“ vysvětluje Alexandr Smutný.

Film Michael: Geniální zpěvák opředený kontroverzními skandály míří na velká plátna

Pro veřejnost proběhnou čtyři hlavní koncerty, novým centrem se letos stane Klášter minoritů, akce proběhne také v ulici spojující náměstí Republiky a Masarykovo nádraží.

Hvězdy na jednom pódiu

Celou akci zahájí v pátek v Obecním domě Slavnostní koncert hollywoodských hvězd. „Jde o jedinečnou příležitost vidět všechny letošní hvězdy pohromadě na jednom pódiu. Skladatelé osobně představí své nejznámější skladby, někteří se ujmou dirigování nebo vystoupí sólově na nástroje,“ uvádí ředitel akce Alexandr Smutný.

V provedení 77členného Českého národního symfonického orchestru zazní známé skladby z filmů Letopisy Narnie, Princ z Persie, Marťan, Shrek, Pí a jeho život, Od pólu k pólu, Bořek stavitel, K-pop: Lovkyně démonů či Ledové království.

Světová premiéra u nás

V sobotu si v Nové Spirále přijdou na své nejen fanoušci seriálu Stranger Things. Při speciálním koncertu, který je již beznadějně vyprodaný, zde vystoupí Kyle Dixon a Michael Stein, američtí skladatelé a autoři hudby k této sérii z dílny Netflixu.

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

V Hudebním divadle Karlín se v pondělí odehraje světová premiéra nové hudby k němému černobílému filmu Metropolis Fritze Langa z roku 1927. „Toto nadčasové dílo, které předběhlo svou dobu a dodnes inspiruje filmové i hudební tvůrce po celém světě, zazní v jedinečném provedení Českého národního symfonického orchestru,“ popisuje Smutný. Hudbu k projekci složil a osobně ji povede Jeff Beal, držitel pěti cen Emmy a autor soundtracku k seriálu Dům z karet.

Christophe Beck, autor hudby k Ledovému království a Ant-manovi, diriguje svou hudbu na závěrečném koncertě Composers Summit Prague 2025.

Composers Summit Prague 2026 zakončí 28. dubna v Hudebním divadle Karlín argentinský skladatel Gustavo Santaolalla, držitel dvou Oscarů, opět v doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Společně naživo představí své nejslavnější skladby z filmů a her jako The Last of Us, Zkrocená hora, Babel či Motocyklové deníky.

  • Vedle koncertů pro veřejnost nabídne summit program pro odborníky i fanoušky s hlubším zájmem o hudbu – masterclass lekce, veřejné diskuze, soutěže i přednášky.
  • „Účastníci se zapojují do tvorby nových děl, inspirují se navzájem, sdílejí cenné profesní poznatky a navazují důležité spolupráce,“ říká Smutný.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:50

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Většina vodních ptáků teprve zahnízďuje. Kachní máma na Nepomuckém rybníku v Praze na Lužinách už ale vyvedla rovnou jedenáct mláďat.

Včera v ulicích Brna proběhlo rozloučení s vozy K2, ty po městě jezdily přes 60 let. V ulicích Prahy jezdí na lince 42 i když při otevírání nového Dvoreckého mostu byla k vidění na speciální lince 28...

vydáno 20. dubna 2026  9:24

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Úprava silnice po opravě potrubí v ul. Jana Masaryka Praha 2

vydáno 20. dubna 2026  9:23

Letňanský lesopark – pro zdravý pohyb jak dělaný.

vydáno 20. dubna 2026  9:23

V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  9:23

V městské části Letňany je několik alejí sakur neboli okrasných třešní. Doslova lemují i ulici Beranových, kde pomalu rozkvétají.

vydáno 20. dubna 2026  9:22

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:12

Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

20. dubna 2026

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

