Česká metropole se od čtvrtka stane na pět dní centrem hudby. A to konkrétně té známé ze seriálů, filmů, ale také her, protože zde proběhne už pátý ročník akce s názvem Composers Summit Prague. Účast přislíbili účastníci z více než 42 zemí světa, přes 40 skladatelů, jsou mezi nimi držitelé cen Emmy, Grammy, Oscar či BAFTA, dále hudební supervizoři, orchestrátoři a aranžéři nebo lidé z hudebního i filmového průmyslu z Netflixu, Marvelu či HBO.
„Vytváříme platformu pro unikátní setkání amatérů i expertů, kteří tak mohou tvořit nová díla, inspirovat se, sdílet své mnohaleté pracovní zkušenosti či navázat cenné spolupráce. Snažíme se podporovat zdravé konkurenční prostředí v oblasti audiovizuální hudby, prohlubovat propojení českých umělců se zahraničím a významně přispívat k propagaci České republiky jako centra kulturně-kreativních průmyslů s vysokou mezinárodní prestiží,“ vysvětluje Alexandr Smutný.
Pro veřejnost proběhnou čtyři hlavní koncerty, novým centrem se letos stane Klášter minoritů, akce proběhne také v ulici spojující náměstí Republiky a Masarykovo nádraží.
Hvězdy na jednom pódiu
Celou akci zahájí v pátek v Obecním domě Slavnostní koncert hollywoodských hvězd. „Jde o jedinečnou příležitost vidět všechny letošní hvězdy pohromadě na jednom pódiu. Skladatelé osobně představí své nejznámější skladby, někteří se ujmou dirigování nebo vystoupí sólově na nástroje,“ uvádí ředitel akce Alexandr Smutný.
V provedení 77členného Českého národního symfonického orchestru zazní známé skladby z filmů Letopisy Narnie, Princ z Persie, Marťan, Shrek, Pí a jeho život, Od pólu k pólu, Bořek stavitel, K-pop: Lovkyně démonů či Ledové království.
Světová premiéra u nás
V sobotu si v Nové Spirále přijdou na své nejen fanoušci seriálu Stranger Things. Při speciálním koncertu, který je již beznadějně vyprodaný, zde vystoupí Kyle Dixon a Michael Stein, američtí skladatelé a autoři hudby k této sérii z dílny Netflixu.
V Hudebním divadle Karlín se v pondělí odehraje světová premiéra nové hudby k němému černobílému filmu Metropolis Fritze Langa z roku 1927. „Toto nadčasové dílo, které předběhlo svou dobu a dodnes inspiruje filmové i hudební tvůrce po celém světě, zazní v jedinečném provedení Českého národního symfonického orchestru,“ popisuje Smutný. Hudbu k projekci složil a osobně ji povede Jeff Beal, držitel pěti cen Emmy a autor soundtracku k seriálu Dům z karet.
Composers Summit Prague 2026 zakončí 28. dubna v Hudebním divadle Karlín argentinský skladatel Gustavo Santaolalla, držitel dvou Oscarů, opět v doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Společně naživo představí své nejslavnější skladby z filmů a her jako The Last of Us, Zkrocená hora, Babel či Motocyklové deníky.
I pro odborníky