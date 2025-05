Nic stále není rozhodnuté a málokdo si v současné chvíli troufá odhadnout, jak moc tamní vláda ve snaze „učinit Hollywood opět skvělým, a hlavně americkým“ přiškrtí velkoprodukce, které zahraniční azyl vyhledávají odnepaměti. Iniciativa sepsaná hercem a Trumpovým ambasadorem Jonem Voightem navrhuje stodvacetiprocentní clo na všechny zahraničně produkované filmy, které se ale prokazatelně mohly natočit na území USA a s federálním příspěvkem nárokovatelným po složení takzvaného kulturního testu.

Výhrůžka od prezidenta

Trump přitom nejprve vyděsil filmový průmysl výhrůžkou, že všechny zahraniční produkce sváže stoprocentním clem. Voightův plán je mírnější, ale stále by představoval kritický zásah do letité infrastruktury, která je ekonomicky řízená a vyživovaná globálně, a to velmi symbioticky.

Sean Connery a Peta Wilsonová na evropské premiéře Ligy výjimečných v Praze (12. srpna 2003).

Jak ale uvedl mluvčí Bílého domu Kush Desai, žádná rozhodnutí ještě nepadla: „Ačkoli zatím nebyla učiněna žádná konečná rozhodnutí ohledně cel na zahraniční filmy, administrativa zvažuje všechny možnosti, jak naplnit prezidentův pokyn chránit národní a ekonomickou bezpečnost naší země a zároveň učinit Hollywood opět skvělým.“

Osobní Bond

Americký prezident na toto téma hovořil také během tiskové konference zaměřené na nové obchodní dohody se Spojeným královstvím. Jeho slova, reagující na dotaz The London Times, byla jako tradičně rezolutní:

Americký prezident Donald Trump oznamuje celní dohodu s Velkou Británií (8. května 2025)

„A zavedeme nějaká cla, abychom je přiměli (k návratu), protože spousta z nich tuto zemi opustila. Všichni tu žijí, peníze pocházejí odtud, všechno pochází odtud, ale vyrábějí to v jiných zemích. Takže uděláme něco, abychom je přivedli zpět, možná ve velkém rozsahu.“ Poté řeč stočil k Bondovi, k němuž si evidentně vypěstoval osobní vazby. „Ale James Bond si nemusí dělat starosti, to vám můžu říct,“ ubezpečil na adresu slavné britské značky, která je přes šedesát let populární také na druhé straně Atlantiku.

Kamarád z greenu

Trump si ovšem víc než kultury zřejmě váží laskavosti, kterou mu před lety prokázal Sean Connery. Skotský herec mu prý pomohl dokončit Trump International Golf Links v Aberdeenu a byl to opravdový pašák.

„A víte, Sean Connery byl můj přítel. Sean Connery byl tím, kdo mi pomohl získat stavební povolení v Aberdeenu. Řekl: ‚Nechte toho chlapa postavit ta jeho golfová hřiště.‘ Byl jsem v tom procesu asi čtyři roky a v Aberdeenu to bylo nemožné… Byl to skvělý chlap.“ Ať už se tarifní krize vyvrbí jakkoli, Hollywood by si měl zapsat za uši, že prokázat mocnářům službičku je v této době možná tou vůbec nejlukrativnější investicí.