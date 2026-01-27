Cortina 1956 vs. 2026: Češi míří olympiádu s hvězdami v čele, před 70 lety šlo o zklamání

Tereza Šimurdová
Sport   14:56
Po sedmdesáti letech se zimní olympijské hry vracejí do italské Cortiny d’Ampezzo. Místa, kde v roce 1956 vznikla televizní historie a kde československá výprava zůstala bez medaile, se znovu stanou centrem světového sportu. Tentokrát s rekordní českou účastí, hvězdami v čele s Ester Ledeckou a ambicí zapsat novou kapitolu do olympijských dějin.
Zbrusu nové skokanské můstky v Predazzu připravené pro olympijské hry.

Zbrusu nové skokanské můstky v Predazzu připravené pro olympijské hry. | foto: Alžběta Marešová, MAFRA

Hlavní budova skokanského areálu v Predazzu a amfiteátrové tribuny.
U vstupu do skokanského areálu roste brána, která se po olympiádě zase rozloží.
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi s Petrem Drahošem představují kolekci...
Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...
5 fotografií

Itálie se po sedmi desetiletích znovu ocitá v centru zimního olympijského dění. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026, které se uskuteční od 6. do 22. února, symbolicky propojí minulost s přítomností. Právě Cortina d’Ampezzo byla v roce 1956 místem, kde se psaly nejen sportovní, ale i mediální dějiny.

Hvězda Toni Sailer

Hry v roce 1956 patřily k přelomovým. Zúčastnilo se jich 32 zemí a sportovci soutěžili ve 24 disciplínách. Největší hvězdou se stal rakouský lyžař Toni Sailer, který jako první člověk v historii dokázal na jedné olympiádě vyhrát všechny tři disciplíny alpského lyžování. Krasobruslení se tehdy konalo naposledy pod širým nebem a hokejový turnaj byl zároveň mistrovstvím světa i Evropy.

Cortina se ale do historie zapsala především jako kolébka olympijských televizních přenosů. Právě zde se poprvé ve větším rozsahu vysílaly přímé přenosy do západní a střední Evropy. V Československu mohli diváci sledovat hokejový zápas Sovětského svazu se Švédskem nebo rychlobruslařský závod mužů na 500 metrů. Televizi však tehdy vlastnilo jen něco málo přes 30 tisíc domácností a přenosy byly spíše technickou kuriozitou než masovou zábavou. Přesto právě po hrách v Cortině vznikla sportovní redakce Československé televize, jakožto základ budoucího sportovního vysílání.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Pro Československo symbol neúspěchu

Pro československý sport však byly hry spíše zklamáním. Výprava čítající 41 sportovců nezískala ani jednu medaili a hokejisté po slibném úvodu skončili až pátí. Cortina se na dlouhá léta stala symbolem neúspěchu, ale zároveň místem, kde začala nová éra sportovních přenosů.

O sedmdesát let později se olympijský oheň do Itálie vrací v úplně jiné atmosféře. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026 budou sledovat stovky milionů diváků po celém světě a česká výprava na nich bude patřit k nejpočetnějším v historii.

Do Itálie odcestuje rekordních 113 českých sportovců, čímž se vyrovná dosavadní maximum z her v Pekingu 2022. V nominaci nechybějí největší hvězdy v čele s Ester Ledeckou a Evou Adamczykovou. Výraznou část výpravy tvoří hokejové týmy mužů i žen, silné zastoupení mají také lyžaři, snowboardisté a curleři.

Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

Počet nominovaných se může změnit

Slavnostní zahájení her proběhne 6. února na slavném stadionu San Siro v Miláně. Už o dva dny dříve však nastoupí první čeští reprezentanti, curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Podle vedení výpravy se počet nominovaných může ještě mírně změnit, jisté ale je, že Česká republika vyšle do Itálie jednu z nejsilnějších sestav ve své historii.

