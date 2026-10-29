ČT odhalila vánoční program 2026. Krakonoš se vrací, na Boží hod ale chybí pohádková jistota

Metro.cz
Kinobox   12:00
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David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července...

David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na...
Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na...
Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na...
Les pod Hvězdou v Kořenově ve čtvrtek navštívil filmový štáb. (2. července 2026)
16 fotografií
Letošní sváteční program České televize bude pestrý. Diváci se mohou těšit na novou štědrovečerní pohádku Krakonoš a básník, která naváže na úspěšné Krakonošovo tajemství, historickou minisérii Anežka, animované novinky pro děti i oblíbené filmové klasiky. Chybět nebudou ani vánoční koncerty a hudební speciály. Pozornost budí také zatím neoznámená premiérová pohádka na Boží hod vánoční. Více o letošní nabídce přináší Filip Šula z webu Kinobox.cz.

Česká televize (ČT) představila vánoční program pro rok 2026. Vedle nové štědrovečerní pohádky Krakonoš a básník nabídne také dvoudílnou minisérii Anežka, animované novinky, koncerty i oblíbené sváteční klasiky. Překvapením je zatím neoznámená premiérová pohádka na Boží hod vánoční.

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Vánoční pohádka naváže na úspěšný příběh

Vánoce se pomalu blíží a televize těmto svátkům opět přizpůsobují svůj obsah. Kromě tradičně štědrovečerní pohádky se na České televizi dočkáme také adventních koncertů, dokumentů a dvoudílné minisérie o osudech Anežky České.

Eliška Křenková ve filmu Vyvolený

„Vánoce jsou pro Českou televizi mimořádnou příležitostí připomenout, jak důležitou roli hraje veřejnoprávní médium v životě společnosti. Nejde jen o pohádky a zábavu, ale také o společné zážitky, důvěryhodný obsah, solidaritu a respekt k tradicím. Chceme divákům nabídnout program, který je potěší, propojí napříč generacemi a zároveň jim umožní najít si čas na chvíle klidu, zamyšlení a setkání s blízkými,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Ve spojení s tradicí nabídne Česká televize novou štědrovečerní pohádku, která bude trochu netradičně sequelem jiné pohádky. Krakonoš a básník navazuje na čtyři roky starý vánoční hit Krakonošovo tajemství. Vedle Davida Švehlíka v roli mytického strážce hor se ve filmu objeví také Ondřej Sokol, Lucie Ducháčková nebo Vojtěch Franců. Pohádku opět režíruje Peter Bebjak.

Pohádky pro sváteční chvíle i návrat klasik

Pohádku doplní také snímek pro sluchově postižené. Na ČT2 se v hlavním vysílacím čase Štědrého dne objeví pohádka Poslední sudička. Hlavní hrdinkou pohádky, jež bude uvedena ve znakovém jazyce, je sudička, která se paradoxně vzepře vlastnímu osudu.

Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na divácky úspěšné Krakonošovo tajemství. (2. července 2026)
Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na divácky úspěšné Krakonošovo tajemství. (2. července 2026)
Česká televize natáčí vánoční pohádku Krakonoš a básník. Ta volně navazuje na divácky úspěšné Krakonošovo tajemství. (2. července 2026)
Les pod Hvězdou v Kořenově ve čtvrtek navštívil filmový štáb. (2. července 2026)
16 fotografií

Nečekanou změnou oproti uplynulým ročníkům je fakt, že ČT zatím neoznámila novou pohádku na Boží hod vánoční. I tento svátek přitom tradičně pokrývají premiéry českých či v posledních letech slovenských pohádek. Sváteční obrazovka nicméně o Vánocích znovu uvede populární díla jako Anděl Páně a Anděl Páně 2, Nesmrtelná teta, Šíleně smutná princezna a pochopitelně i Tři oříšky pro Popelku. Vedle pohádek se na obrazovkách objeví také klasika Pelíšky a legendární western Tenkrát na Západě.

Anežka Česká v hlavní roli historické minisérie

Mimoto chystá Česká televize také dvoudílnou minisérii Anežka. Historický počin sleduje osudy Anežky České (Eliška Křenková), jež se vzepřela svému otci a vydala se spirituální cestou, aby pomáhala potřebným. Série sleduje její život od třinácti let do její smrti v jednasedmdesáti letech.

Vánoční novinky pro děti

Dětský program ČT odvysílá nové pořady. Animovaný film Vánoce Offline sleduje vánočního elfa pracujícího v plně automatizované Santově dílně. Když dojde k poruše systému, ocitnou se Vánoce v ohrožení a elfové musejí do akce. Snímek doplní Andělino vánoční přání nebo Mlsné medvědí příběhy: Na pól! Na Štědrý den se děti mohou těšit na premiéru animovaných pohádek Borovička a jeho velká vánoční cesta a Severní pohádka.

Vánoční koncerty i novoroční hudební zážitek

Česká televize dá šanci také hudbě. Objeví se například přenosy Jitka Zelenková – speciální narozeninový koncert a Monika Absolonová: koncert z Lucerny.

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Pro milovníky klasické hudby chystá Vánoční koncert ze Senátu a pořad Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou.

Hudební nabídka vyvrcholí také na přelomu roku. ČT art uvede koncertní snímek Depeche Mode: M a první den roku 2027 nabídne Novoroční koncert České filharmonie.

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