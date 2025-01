Čtenáři deníku Metro na lovu vánočních stromků v ulicích. Do Hlídače přišly desítky fotografií

Ve druhém pražském obvodě vysloužilé stromky odvážejí speciální vozidla svozové firmy Komwag. Jejich provoz je odlišný od běžného svozu komunálního odpadu. Situaci na Vinohradech svými fotografiemi pro deník Metro zmapoval čtenář David Sedlecký. Za to mu náleží odměna tři sta korun.

„Zatímco v Korunní ulici na Praze 2 je mnoho vánočních stromků odloženo správně, tedy u kontejnerů na tříděný odpad, a čekají na odvezení, v okolních bočních ulicích jsou pouze opřeny o strom, u odpadkového koše nebo mezi zaparkovanými auty. Provozu nijak nebrání, ale budou odvezeny, či nikoli? Bez přemístění ke kontejnerům to nepůjde,“ říká čtenář, který také vyfotografoval ve Slovenské ulici již zmiňovaný vůz, jenž stromky na území Prahy 2 sváží.

Válejí se všude

Hrát si na detektivy, a to zejména v případech, kdy některým Pražanům vysloužilá dřevina „upadne“ někam nahodile na chodník, popeláři v popisu práce nemají. Jak vyplynulo z většiny fotografií od čtenářů, jehličnany pečlivě odstrojit a následně odložit v blízkosti veřejných stanovišť na tříděný odpad dělá problém velkému množství Pražanů. „Stromeček i zde nenašel správné místo,“ okomentovala svůj fotoúlovek pořízený v parčíku na sídlišti Skalka čtenářka Hana Šulová. I jí náleží odměna tři sta korun.

Desítky metrů od nejbližšího kontejneru odložilo několik obyvatel hlavního města stromky také u křížení ulic Vítkova a Sokolovská v Karlíně. „Rozmohl se nám tu takový nešvar... I když on je to spíš zavedený kolorit po Novém roce. Stromky, kam se podíváš. Nic proti zeleni v ulicích, ale tady by asi ekologové nejásali,“ píše ke své fotografii, kterou nahrála do formuláře na webu metro.cz a získává tak odměnu tři sta korun, čtenářka Metra Jana Kozojedová.

Někde na hraně

Fotografie, kterou nám zaslal čtenář Filip Podzimek a získává za ni rovněž třísetkorunovou odměnu, vypadá podle čtenáře na první pohled jako uzavřený případ. Několik lajdáků patrně v ulici Stroupežnického v Praze 5 nejspíš vyházelo ledabyle z okna své vysloužilé symboly Vánoc a o víc se nestarali.

Redakce deníku Metro sídlí nedaleko, a tak jsme se vypravili situaci na místo ověřit. Stromky jsme tu ještě válet našli. Ležely ale v bezprostřední blízkosti podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Lidé z Pražských služeb by je tedy odvézt bez problému měli. Mluvčí svozové firmy Alexandr Komarnický se navíc nechal před pár dny pro deník Metro slyšet, že jsou jejich pracovníci nejraději, když jsou stromky ke kontejnerům odkládány tak, aby nepřekážely chodcům. A to se občas v místě, které čtenář vyfotografoval, přesně děje.

Není malých symbolů

U kontejnerů v Šumperské ulici v Praze 18 pořídil svou fotografii také čtenář Pavel Kyselák. Svým příspěvkem do naší stromečkové mozaiky, za který rovněž získává odměnu, navíc dokazuje, že když jde o symboly Vánoc, nezáleží na velikosti. „Nejen velké vánoční stromky se kupí u kontejnerů, mnohde jsou vyhozeny malé stromečky i s květináčem,“ komentuje čtenář.

V případě tohoto fotoúlovku jde opět o příklad trochu svízelné situace pro svozovou firmu. Správně odložený stromeček by totiž jistě její zaměstnanci rádi odvezli, nesměl by ale vězet v kovovém květináči plném zeminy. Bude tedy záležet na jejich benevolenci.