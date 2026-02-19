Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:09
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
A260205_135105_metro-spolecnost_hyr

A260205_135105_metro-spolecnost_hyr | foto:  Michal Sváček, MAFRA

A260205_135105_metro-spolecnost_hyr
A260205_135105_metro-spolecnost_hyr
A260205_135105_metro-spolecnost_hyr
A260205_135105_metro-spolecnost_hyr
14 fotografií

Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
19. 2.09:00Curling – muži: Česko – Švédskočeští curleřiČT sport
19. 2.10:00Severská kombinace: skoky týmů z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
19. 2.12:00Freestyle lyžování: akrobatické skoky – finále mužůČT sport
19. 2.13:00Skialpinismus: sprint – fináleČT sport
19. 2.14:00Severská kombinace: štafetaJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
19. 2.14:30Hokej – turnaj žen: o 3. místoČT sport
19. 2.17:10Rychlobruslení: 1500 metrů mužůMetoděj JílekČT sport
19. 2.19:00Hokej – turnaj žen: fináleČT sport
19. 2.19:00Krasobruslení: volné jízdy ženČT sport Plus
20. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále ženČT sport
20. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemČT sport
20. 2.15:15Curling – ženy: semifináleČT sport
20. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: semifináleČT sport
20. 2.19:05Curling – muži: o 3. místoČT sport Plus
20. 2.19:30Freestyle lyžování: U rampa – finále mužůČT sport
20. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: semifináleČT sport
21. 2.10:00Boby: 1. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
21. 2.11:00Běh na lyžích: 50 km mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále mužůČT sport Plus
21. 2.13:30Skialpinismus: smíšená štafetaČT sport
21. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.15:10Rychlobruslení: závody s hromadným startemMetoděj JílekČT sport
21. 2.19:00Boby: 3. jízdy dvojbobů ženČT sport
21. 2.19:05Curling – muži: fináleČT sport Plus
21. 2.19:45Freestyle lyžování: U rampa – finále ženČT sport
21. 2.20:30Hokej – turnaj mužů: o 3. místoČT sport
22. 2.10:00Boby: 3. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
22. 2.10:00Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startemSandra SchützováČT sport
22. 2.11:05Curling – ženy: fináleČT sport
22. 2.12:40Boby: 4. jízdy čtyřbobůČT sport
22. 2.14:00Hokej – turnaj mužů: fináleČT sport
22. 2.20:00Olympijské hry: Slavnostní ceremoniálČeská výpravaČT spor

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

19. února 2026  7:19

Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor,...

Další etapu obnovy letos čeká renesanční zámek v Bílovci. Stavbaři začnou asi v polovině roku upravovat dosud nepřístupné prostory v prvním podzemním podlaží rozlehlé trojkřídlé budovy, jejíž...

19. února 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

19. února 2026  7:09

Byznys snů, nebo běžný nájem? V Kolíně se rozhořel spor kvůli školní jídelně

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...

Přemrštěná cena, nebo běžná nájemní smlouva za standardní tržní hodnotu? Na tom se neshodne vedení kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem (Změna pro Kolín) a krajský zastupitel...

19. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolem jezera Most přibývají nové lavičky

Okolí jezera Most prochází proměnou, město sem instaluje nové lavičky....

Okolí jezera Most prochází proměnou, město sem instaluje nové lavičky. Návštěvníci lokality je najdou nejen na pláži, ale na celém okruhu kolem vodní plochy.

19. února 2026  6:59

O životě na zámku s kastelánem

Slatiňanský zámek se po třech letech oprav představil veřejnosti.

Mimořádnou příležitost nahlédnout do života památky očima jejího správce nabídne Státní zámek Slatiňany. V sobotu 21. února se průvodcovského slova ujme přímo kastelán Jaroslav Bušta.

19. února 2026  6:58

Jílek útočí na třetí medaili! 13. den ZOH přinese také curlingovou tečku

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Třináctý den Zimních olympijských her 2026 nabídne českým fanouškům nabitý program od rána až do podvečera. Do akce jdou curleři, sdruženáři, akrobatický lyžař i rychlobruslař Metoděj Jílek.

19. února 2026  6:56

Knihovna v Libochovicích láká na nový multifunkční sál

Městská knihovna v Libochovicích prošla generální rekonstrukcí, která budovu...

Městská knihovna v Libochovicích prošla generální rekonstrukcí, která budovu bývalé zámecké konírny nejen přivedla do 21. století, ale také vytvořila moderní a krásné prostředí pro velké i malé...

19. února 2026  5:59

Francouzskou ulici v Teplicích čekají úpravy

Radnice v ulici plánuje opravu vozovek a nové chodníky, úpravy zelených ploch...

Radnice v ulici plánuje opravu vozovek a nové chodníky, úpravy zelených ploch či lepší veřejné osvětlení. Mají také přibýt parkovací místa.

19. února 2026  5:59

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Azylový dům v Děčíně by se měl otevřít v polovině letošního roku

Proměna nevyužívané budovy bývalého internátu v Benešovské ulici v Děčíně v...

Proměna nevyužívané budovy bývalého internátu v Benešovské ulici v Děčíně v azylový dům pro muže a matky s dětmi se blíží ke konci. Magistrát momentálně připravuje zakázku, díky které by měl azylový...

19. února 2026  4:59

Na webech Jirkova či místních kulturních zařízení slouží chatovací robot

ilustrační snímek

Obyvatelům či návštěvníkům Jirkova začal sloužit nový pomocník – chatovací robot na webových stránkách města, zdejších kulturních zařízení a ústavu sociálních služeb.

19. února 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.