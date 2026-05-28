Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Lukáš Karbulka
Sport
Mistrovství světa v hokeji 2026 vstoupilo do vyřazovací fáze a česká reprezentace nastoupila v Curychu ke klíčovému souboji s Finskem. Národní tým chtěl po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále. To se ale nepovedlo. Šlo tak o poslední zápas trenéra Radima Rulíka na reprezentační střídačce.
Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. | foto: ČTK

Čeští hokejisté odehráli nejdůležitější zápas dosavadního MS v hokeji 2026. Ve čtvrtfinále světového šampionátu nastoupili proti Finsku, které patří mezi hlavní favority turnaje.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka však nezvládli zejména první třetinu a stejně jako loni končí ve čtvrtfinále.

1. třetina – 0:2

Úvodní třetina čtvrtfinálového souboje mezi Českem a Finskem nabídla zpočátku vyrovnaný obraz hry. Do české branky se po dvouzápasové pauze vrátil Josef Kořenář, který dostal důvěru pro klíčový duel turnaje.

Češi si dokázali vytvořit několik náznaků příležitostí, nejblíže gólu byl Dominik Kubalík, jehož nebezpečná střela ale v síti neskončila. Naopak Finové udeřili hned ze své první větší šance. Skóre otevřel zkušený útočník Sakari Manninen, který poslal svůj tým do vedení 1:0.

Velké problémy dělal české reprezentaci především aktivní finský forčeking. Národní tým měl minimum času na rozehrávku a Finové navíc působili velmi efektivně v zakončení. Druhou branku přidal Anton Lundell, který zvýšil už na 2:0.

Výrazně vidět byl především čtvrtý finský útok, jenž patřil k nejnebezpečnějším formacím na ledě a stal se zatím hlavním rozdílovým prvkem zápasu. V závěru třetiny se Češi snažili vrátit do hry, větší šanci si ale dlouho vytvořit nedokázali.

13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

2. třetina – 1:3

Finové vstoupili aktivně i do prostřední části utkání a dál těžili především z rychlých protiútoků, které české obraně dělaly velké problémy. Právě po jednom z nich zvýšili své vedení už na 3:0, když se prosadil talentovaný útočník Konsta Helenius.

Český tým ale dostal šanci vrátit se do zápasu díky přesilové hře. Situace se navíc ještě zlepšila po dalším finském vyloučení a národní tým hrál dvojnásobnou početní výhodu pět na tři. Tu už Češi dokázali využít. Kontaktní branku na 1:3 vstřelil obránce Filip Hronek, který tvrdou střelou překonal finského brankáře.

Důležitý moment přišel také při prvním českém oslabení, které svěřenci Radima Rulíka zvládli bez inkasované branky. Od poloviny zápasu se navíc obraz hry začal postupně měnit. Češi zvýšili aktivitu, agresivněji napadali rozehrávku soupeře a byli častěji v útočném pásmu.

Zlepšený výkon se projevil i ve statistice střel, ve druhé třetině totiž český tým přestřílel Finsko poměrem 14:9.

3. třetina – 1:4

Češi vstoupili do závěrečné třetiny velmi aktivně a snažili se ještě vrátit do zápasu. Národní tým si vytvořil několik slibných příležitostí, kýžená kontaktní branka ale nepřišla. Velmi blízko skórování byli hned dva hráči, jenže obránce Cibulka i útočník Tomášek trefili pouze brankovou konstrukci.

Svěřenci Radima Rulíka navíc zvládli i druhé oslabení utkání a drželi naději na zdramatizování čtvrtfinále. Krátce nato však přišel rozhodující moment zápasu. Finové po další povedené akci zvýšili na 4:1, když se prosadil Lenni Hameenaho.

Čtvrtá finská branka definitivně potvrdila postup Seveřanů do semifinále mistrovství světa a zároveň ukončila českou cestu letošním šampionátem.

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi do semifinále nepostoupili

Nevyrovnané výkony

Na turnaji podával český tým nevyrovnané výkony. Po výhře nad Dánskem (4:1) tým zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání Češi napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva asistent Tomáš Plekanec a trenér Radim Rulík na střídačce.

Přesun do Curychu znamená pro český tým náročnější cestu za případným postupem do semifinále. Finové totiž na šampionátu zatím potvrzují svou sílu. V prvních šesti zápasech neztratili ani bod a soupeře přehrávali dominantním skóre 29:7. Navíc se nemuseli po skupinové fázi nikam stěhovat.

Finsko ve skupině ztratilo body jen jednou, když prohrálo s domácím Švýcarskem. V zápase se ukázal především finský kapitán Aleksander Barkov, který dvěma góly ve druhé třetině smazal dvoubrankové manko svého týmu.

Porazí čeští hokejisté ve čtvrtfinále Finsko?

Poslední setkání na zlatém MS 2024

Česko se s Finskem se na mistrovství světa střetne po dvou letech. Naposledy se oba týmy utkaly v Praze, kde Češi odstartovali svou cestu za zlatými medailemi vítězstvím 1:0 po samostatných nájezdech.

Od té doby na sebe oba celky narazily osmkrát v rámci Euro Hockey Tour a bilance je zcela vyrovnaná. Každý tým si připsal čtyři výhry. Poslední vzájemný duel ovládli Finové, kteří na květnových Švédských hrách v Ängelholmu zvítězili 3:2.

Pro trenéra Radima Rulíka může jít zároveň o velmi speciální utkání. Pokud český tým čtvrtfinále nezvládne, půjde podle dosavadních informací o jeho poslední zápas na reprezentační lavičce.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Čtvrtfinálový program nabídne i další atraktivní souboje. Domácí Švýcarsko vyzve bronzové medailisty z posledního šampionátu Švédy, překvapení turnaje z Norska změří síly s Lotyšskem a zámořské derby mezi Kanadou a USA slibuje reprízu velkých bitev posledních let.

Kde sledovat MS v hokeji 2026?

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Policie přivezla k vazebnímu jednání obviněného z útoku na pardubickou zbrojovku

K okresnímu soudu v Pardubicích policejní eskorta přivezla vpodvečer dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP...

28. května 2026  18:07,  aktualizováno  18:07

