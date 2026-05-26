Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   23:55
Sledovat Metro na Googlu
Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji proti nim ale bude stát neoblíbený severský soupeř.

Trofej vítězů na MS v hokeji. | foto: ČTK

Čeští hokejisté po prohře v závěrečném zápasu skupiny B proti Kanadě skončili v tabulce skupiny B ve Fribourgu na třetím místě. Národní tým se tak na čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 musí přesunout do Curychu. Ve vyřazovacím boji vyzve Finsko, které ve skupině A skončilo po porážce se Švýcary na druhém místě.

Obsah

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).

12. den na MS v hokeji 2026: Česko nestačilo v závěrečném duelu ve skupinách na Kanadu

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*7610033:1320
2Norsko*7411125:1415
3Česko*7401219:1713
4Švédsko*7400327:1612
5Slovensko7300321:199
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

1. Kanada - Skončila první a ve čtvrtfinále vyzve USA ve Fribourgu.

2. Norsko – Skončilo druhé a ve čtvrtfinále půjde proti Lotyšsku. Zápas se odehraje ve Fribourgu.

3. Česko - Skončilo ve skupině B třetí a čtvrtfinále si zahraje v Curychu proti Finsku.

4. Švédsko - Postoupilo z poslední čtvrté pozice. V rozhodujícím utkání porazilo Slovensko 4:2. Jejich soupeřem bude domácí Švýcarsko. Zápas se odehraje v Curychu.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko*7700039:721
2.Finsko*7600131:1118
3.Lotyšsko*7400324:1712
4.USA*7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350

1. Švýcarsko – Skončilo první a čtvrtfinále odehraje v Curychu proti Švédsku.

2. Finsko – Zakončilo skupinu A na druhém místě a ve čtvrtfinále vyzve Česko. Zápas se odehraje v Curychu.

3. Lotyšsko – Skončilo v tabulce třetí a na čtvrtfinále se přesune do Fribourgu, kde vyzve Norsko.

4. USA – Američané si na poslední chvíli zajistili účast ve čtvrtfinále díky čtvrtému místu. Ve vyřazovacím boji vyzvou ve Fribourgu Kanadu. Půjde tedy o reprízu letošního finále na ZOH 2026.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky, s kým hrají Češi?

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Česko těsně prohrálo na MS v hokeji 2026 s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS, 8. den na MS, Česko vs. Slovensko, 9. den na MS, 10. den na MS, 11. den na MS, Česko vs. Norsko, Česko vs. Kanada, 12. den na MS,

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Česko těsně prohrálo na MS v hokeji 2026 s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Zápasy v základních skupinách mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce. Česká reprezentace tuto část šampionátu uzavřela ve Fribourgu, kde k poslednímu zápasu nastoupila proti Kanadě. Slibně...

26. května 2026  22:57,  aktualizováno  27. 5.

12. den na MS v hokeji 2026: Česko nestačilo v závěrečném duelu ve skupinách na Kanadu

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

27. května 2026

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky, s kým hrají Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

26. května 2026  23:59

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

26. května 2026  23:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji...

26. května 2026  23:55

Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu...

26. května 2026  15:42,  aktualizováno  20:39

Influenceři usednou do motokár. Speciální závod přinese show inspirovanou Formulí 1

Závody proběhnou 8. června ve Fun Areně v Chebu

Česká spořitelna a KitKat připravují závodní event Grand Prix 2026, ve kterém se proti sobě postaví známí čeští influenceři. Motokárový souboj nabídne livestream, zákulisní obsah i atmosféru...

26. května 2026  19:22

Na Vysočině dnes teploty překonaly rekordy ve stanicích Sedlec a Vatín

ilustrační snímek

Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro dnešek na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku, v obou případech to bylo jen o desetiny stupně...

26. května 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce, varuje policie

ilustrační snímek

Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou, varuje policie na svém webu. Za pondělí pracovníci jabloneckého územního odboru přijali...

26. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

ZOO Praha

ZOO Praha

Milé děti, "Dobrý den" jsem mládě klokana, líbím se Vám?

vydáno 26. května 2026  19:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie

ilustrační snímek

Správa jeskyní ČR dnes v jeskyni Kůlna u Sloupsko-šošůvských jeskyní ocenila šest osobností karsologie, tedy oboru zabývajícím se výzkumem krasu a krasových...

26. května 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie

ilustrační snímek

Správa jeskyní ČR dnes v jeskyni Kůlna u Sloupsko-šošůvských jeskyní ocenila šest osobností karsologie, tedy oboru zabývajícím se výzkumem krasu a krasových...

26. května 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.