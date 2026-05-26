Čeští hokejisté mají před závěrečným zápasem skupiny B proti Kanadě stále několik možných scénářů pro čtvrtfinále mistrovství světa 2026. Národní tým může skončit v tabulce na MS v hokeji 2026 druhý, třetí i čtvrtý, rozhodovat budou nejen body z večerního duelu, ale také výsledky ostatních utkání ve skupině. Ve hře je přitom nejen soupeř pro play off, ale také možnost zůstat ve Fribourgu a vyhnout se stěhování do Curychu. Češi mohou ve čtvrtfinále narazit například na Švýcarsko, Finsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko nebo USA.
Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4)
Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý
Češi mají po šesti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čeká ještě utkání s Kanadou (úterý 26. 5.).
Výběr kouče Radima Rulíka si porážkou s Nory zkomplikoval boj o druhou příčku. Aby si zajistil setrvání ve Fribourgu, musí v úterý bodovat s Kanadou a doufat ve výhru Dánska. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.
Skupina B
|#
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1
|Kanada*
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
|Norsko*
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
|Česko*
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
|Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|17:10
|11
|5
|Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
|Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
|Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
|Itálie (-)
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1
1. Kanada - jistý čtvrtfinalista. Skončí první.
2. Norsko – jistý čtvrtfinalista. Dalo ale ještě šanci Čechům umístit se na druhém místě. Dány totiž v posledním zápasu porazili až po prodloužení.
3. Česko - třetí jistý čtvrtfinalista. Pokud porazí Kanadu v základní hrací době, umístí se ve skupině B na druhém místě.
4. Slovensko - potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku (16.20).
5. Švédsko - postoupí, pokud porazí Slovensko v základní hrací době.
Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové
Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko i Lotyšsko.
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2.
|Finsko
|6
|6
|0
|0
|0
|29:7
|18
|3.
|Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4.
|Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|5.
|Rakousko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:25
|9
|6.
|USA
|6
|2
|1
|0
|3
|21:20
|8
|7.
|Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8.
|Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem (20.20).
2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě šlágr se Švýcarskem.
3. Německo – už má odehrány všechny zápasy. Čeká na další výsledky
4. Lotyšsko – Zvítězilo nad Maďarskem (8:1) a je ve čtvrtfinále.
5. Rakousko – do čtvrtfinále ho pošle jakákoliv výhra nad USA. Jinak musí čekat na selhání soupeřů.
6. USA – na čtvrtfinále mu stačí tříbodová výhra nad Rakouskem.
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů
Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Curych
|Čtvrtfinále 1
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 2
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Curych
|Čtvrtfinále 3
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 4
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
