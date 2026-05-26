Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Jaké jsou možné scénáře pro Česko i ostatní týmy?

Lukáš Karbulka
Sport   15:29
Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 vrcholí a stále není jasno o kompletním složení čtvrtfinálových dvojic. Ve hře zůstává boj o konečné pořadí, výhodnější nasazení i setrvání v dějišti skupiny. Český tým před posledním utkáním s Kanadou stále nezná svého soupeře pro play off, stejně jako další reprezentace bojující o postup do vyřazovací části turnaje.

Trofej vítězů na MS v hokeji. | foto: ČTK

Čeští hokejisté mají před závěrečným zápasem skupiny B proti Kanadě stále několik možných scénářů pro čtvrtfinále mistrovství světa 2026. Národní tým může skončit v tabulce na MS v hokeji 2026 druhý, třetí i čtvrtý, rozhodovat budou nejen body z večerního duelu, ale také výsledky ostatních utkání ve skupině. Ve hře je přitom nejen soupeř pro play off, ale také možnost zůstat ve Fribourgu a vyhnout se stěhování do Curychu. Češi mohou ve čtvrtfinále narazit například na Švýcarsko, Finsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko nebo USA.

Obsah

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4)

Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý

Češi mají po šesti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čeká ještě utkání s Kanadou (úterý 26. 5.).

Výběr kouče Radima Rulíka si porážkou s Nory zkomplikoval boj o druhou příčku. Aby si zajistil setrvání ve Fribourgu, musí v úterý bodovat s Kanadou a doufat ve výhru Dánska. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*6510030:1117
2Norsko*7411125:1415
3Česko*6401117:1413
4Slovensko6310217:1011
5Švédsko6300323:149
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

1. Kanada - jistý čtvrtfinalista. Skončí první.

2. Norsko – jistý čtvrtfinalista. Dalo ale ještě šanci Čechům umístit se na druhém místě. Dány totiž v posledním zápasu porazili až po prodloužení.

3. Česko - třetí jistý čtvrtfinalista. Pokud porazí Kanadu v základní hrací době, umístí se ve skupině B na druhém místě.

4. Slovensko - potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku (16.20).

5. Švédsko - postoupí, pokud porazí Slovensko v základní hrací době.

Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové

Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko i Lotyšsko.

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko6600035:518
2.Finsko6600029:718
3.Lotyšsko7400324:1712
4.Německo7301323:2210
5.Rakousko6300316:259
6.USA6210321:208
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350

1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem (20.20).

2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě šlágr se Švýcarskem.

3. Německo – už má odehrány všechny zápasy. Čeká na další výsledky

4. Lotyšsko – Zvítězilo nad Maďarskem (8:1) a je ve čtvrtfinále.

5. Rakousko – do čtvrtfinále ho pošle jakákoliv výhra nad USA. Jinak musí čekat na selhání soupeřů.

6. USA – na čtvrtfinále mu stačí tříbodová výhra nad Rakouskem.

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

