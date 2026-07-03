Hlavní hrdina John Sugar (Farrell) zůstal po událostech první řady i nadále v Los Angeles jako soukromý detektiv. Z osamění jej rozptyluje nový případ. Má za úkol najít rebelského staršího bratra nadějného boxera Dannyho Moona. Zpočátku to vypadá jako rutinní pátrání po pohřešované osobě, jenže Sugar se postupně zaplétá do případu, který ho zavede mezi gangy, mocné vlivné hráče i rozsáhlé spiknutí prostupující celým městem.
Druhá řada Sugara, z níž jsme mohli zatím vidět tři epizody z avizovaných osmi, si zachovává atmosféru neo-noiru a nejspíš nám nabídne o něco širší konspiraci, než předchozí série. Současně pokračuje i Sugarovo osobní hledání jeho zmizelé sestry, se kterým se pojí i sci-fi linka, kterou seriál disponuje. Kam Sugar vlastně patří, a jak daleko je ochoten zajít, aby pomohl ostatním?
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Druhá řada seriálu Sugar nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Já jsem tvůj cukr
Sugara, tedy seriálovou detektivku s noirovými prvky, a víceméně tajnou tajnou sci-fi nadzápletkou, vymyslel a vytvořil v dílně Apple TV+ spoluautor scénáře Thora nebo snímku Já, legenda Mark Protosevich. Děj uplynulé první řady se dá popsat snadno. Ztratila se vnučka proslulého filmového producenta Jonathana Siegela (James Cromwell) jménem Olivie a Sugar ji má coby vyhlášený ohař najít a přivést domů. Seriál se nejprve tváří jako stylová noir detektivka.
Sugar pátrá po zmizelé dívce a při vyšetřování odhaluje síť obchodníků s lidmi, korupce a násilí. Zároveň je ale od začátku jasné, že se hlavní hrdina chová poněkud zvláštně. Má nadlidské reflexy, nadpřirozeně silnou toleranci vůči alkoholu, neobvykle rychle se zotavuje ze zranění, a vede záhadné rozhovory s lidmi, kteří skrývají stejné tajemství jako on.
Je to venku...
V předposlední epizodě první řady tedy nevyhnutelně přišel šokující zvrat, který rozsekl fanoušky seriálu vedví: Sugar i jeho přátelé jsou totiž mimozemšťané, kteří na Zemi žijí inkognito jako pozorovatelé lidstva, přitom nesmějí zasahovat do jeho vývoje. Jenže Sugar tato pravidla porušuje, protože odmítá nechat Olivii napospas sadistickému vrahovi. Dívku zachrání, odhalí, že jeden z jeho mimozemských kolegů jménem Henry celé roky kryl sériového vraha, a to jen z čistokrevné až psychopatické zvědavosti, a tím způsobí rozpad celé pozorovatelské mise.
V závěru navíc hrdina zjišťuje, že tentýž kolega stojí i zmizením jeho vlastní sestry. Místo návratu na domovskou planetu se proto zdrcený Sugar rozhodne spolu se zmiňovaným mimozemským pseudozáporákem zůstat na Zemi, aby odhalil pravdu a našel ji.
Sugar volá domů
Jak jsem již nadnesl výše, po událostech první řady zůstává Sugar na Zemi úplně sám. Ostatní mimozemští pozorovatelé odletěli domů a jeho hon na Henryho končí dřív, než vůbec začal. Obratem se totiž dozvídáme, že Henry spáchal sebevraždu. Sugarovi, který byl jeho smrti svědkem, se sice stihne omluvit, zároveň ale odmítá prozradit, co se stalo s jeho sestrou Djen. Sugar po něm následně najde jen záhadný vzkaz „Pozor na asimilaci“, který naznačuje, že pobyt na Zemi mění mimozemšťany víc, než si dosud mysleli.
Aby se ufonní detektiv, který si narozdíl od kolegy „Ítýho“ nedokáže zavolat domů, nezhroutil z beznaděje, přijme již zmiňovaný zbrusu nový detektivní případ. Kromě skutečností, které souvisejí s vyšetřováním v samotném středu korejské komunity v Los Angeles, ale zároveň postupně rozkrývá stopy, které naznačují přítomnost dalších mimozemšťanů na Zemi. A není jisté, zda všichni patří ke stejné skupině jako on. To otevírá možnost, že Henry nejednal sám a zmizení Djen souvisí s mnohem větším plánem.
Zajímavý žánrový mix
Oproti první řadě už seriál již netají, že je Sugar mimozemšťan. Sci-fi prvek je od začátku součástí příběhu, ale těžištěm zůstává detektivní pátrání, které postupně odhaluje další vrstvy spiknutí. Hlavní otázkou už není „kdo je John Sugar“, ale „co se stalo s Djen a jakou roli v tom hrají ostatní mimozemšťané?“ A to je na tom opět to zábavné. Osobně jsem dost zvědavý, nakolik se tvůrci rozhodnou tenhle žánrový mix vyšperkovat a kolik ze zmiňované sci-fi linky ještě uvidíme. V druhé řadě jsme se dočkali prozatím kupříkladu nějaké té telekineze, a také Sugerova zázračného přežití po přestřelce v autě. Co nám tvůrci nachystají dál je však otázkou. Že by se nám tu rodila romantická linka? A není ta dotyčná taky nakonec emzák?
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Milostný dopis
Jedním z nejvýraznějších poznávacích znaků seriálu Sugar je používání autentických ukázek z klasických hollywoodských filmů, především noir detektivek ze 40. a 50. let. Tvůrci průběžně prostříhávají děj záběry z legendárních snímků, jako jsou Hluboký spánek (1946), Maltézský sokol (1941), Sunset Boulevard (1950) nebo Líbej mě až k smrti (1955). Tyto filmové citace neslouží jen jako pocta zlaté éře Hollywoodu, ale fungují i jako komentář k ději a k tomu, co právě prožívá hlavní hrdina. Díky nim seriál získává jedinečnou atmosféru a působí jako milostný dopis klasickému filmu, který propojuje současnou detektivku s historií žánru.
Zajímavostí také je, že již zmiňovaný tvůrce seriálu Mark Protosevich tyto konkrétní prostřihy do scénáře nenapsal. Nápad vznikl až ve střižně.
Sugar - druhá série