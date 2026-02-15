Program českých zápasů v curlingu (muži):
|Datum
|Čas
|Zápas
|11. 2. 2026
|19:05
|USA vs. Česko (7:8)
|13. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Česko (7:3)
|13. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. Norsko (4:7)
|14. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Velká Británie (4:7)
|15. 2. 2026
|19:05
|Itálie vs. Česko
|16. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Kanada
|18. 2. 2026
|14:05
|Čína vs. Česko
|19. 2. 2026
|09:05
|Švédsko vs. Česko
Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:
- Skip: Lukáš Klíma
- Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
- Druhý kámen: Martin Jurík
- Lead: Lukáš Klípa
- Náhradník: Radek Boháč
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|10:5
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|7:4
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|7:8
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|1:8
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|9:4
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|3:10
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|3:6
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|8:2
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
|8:4
Manželé Paulovi
Velkou reklamu curlingu udělali v Česku manželé Paulovi, kteří závodili na olympiádě v Pekingu v roce 2022. Zuzana a Tomáš Paulovi byli totiž první čeští curleři na hrách.
Amaterští sportovci si museli dokonce vzít kvůli olympiádě volno v práci. Rozhodně se ale neztratili. V turnaji smíšených dvojic skončili šestí. Díky jejich úspěchu se v Česku zvedl zájem o curling.
Jak se hraje curling:
- Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
- Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
- Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.
Týmy
- V týmu jsou 4 hráči:
- Lead (první dva kameny)
- Second (další dva kameny)
- Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
- Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
- Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.
Průběh hry
- Týmy se střídají po jednom kameni.
- Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
- Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
- Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).
Bodování
- Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
- Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
- Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.
Olympijský formát
- 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
- Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
- Turnaj:
- Nejprve round robin (každý s každým).
- Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
- Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.
Důležité taktické pojmy
- Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
- Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
- Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
- Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.
Kde sledovat curling
České curlingové zápasy se bude vysílat v televizi na Čt Sport, případně Čt Sport plus.