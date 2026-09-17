Le Gruyere AOP European Curling Championships 2026 se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně v Ostravě-Porubě, která primárně slouží lednímu hokeji. Zároveň půjde o první ročník evropského šampionátu v rámci nové soutěžní struktury World Curling pro olympijský cyklus 2026–2030.
Budou dvě skupiny
Představí se 12 týmů žen i mužů. Česko budou zastupovat oba domácí výběry, ženský tým Anny Kubeškové a mužský tým Lukáše Klímy.
Druhý zmiňovaný znají příznivci sportu už z letošních olympijských her v Miláně, nově je posílil i Vít Chabičovský, který se v Itálii představil také, ale v mixu společně s Julií Zelingerovou. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin a v základní části se utkají každý s každým.
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Nová curlingová hala
Česká strana si od premiérového šampionátu slibuje také další popularizaci curlingu mimo tradiční centra. „Máme obrovskou radost, že se Le Gruyere AOP mistrovství Evropy v curlingu uskuteční vůbec poprvé v České republice – a právě v Ostravě. Loni zde byla otevřena zcela nová curlingová hala, která odstartovala budování silné curlingové komunity v regionu. Věříme, že úspěšné uspořádání evropského šampionátu, který přivede do Ostravy hráče, fanoušky i návštěvníky z celé Evropy i světa, zásadně přispěje k tomu, aby se Ostrava stala novým curlingovým městem a aby se o curlingu více vědělo napříč Českou republikou,“ řekla ředitelka organizačního výboru Lenka Hronová.
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Vedoucí soutěží World Curling Eeva Roethlisberger k tomu pak dodává: „Těšíme se a jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s městem, které dlouhodobě projevuje silný závazek vůči našemu sportu.“ Lístky na jednotlivé dny i permanentky jsou na webu enigoo.cz.