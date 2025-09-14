Wednesday byla v roce 2022 jedním z nejsvěžejších a nejsympatičtějších kousků, které se tento rok premiérově vysílaly. Vizuální pastva pro oči, v níž znějí na každém kroku hudební motivy Dannyho Elfmana, si získala srdce diváků nejen díky výkonu samotné Ortegy. Ta v roli studentky akademie s poeovským názvem Nikdyvíc skutečně ani jednou nemrkne. Obrovskou roli sehrál i nezaměnitelný styl režiséra Tima Burtona, který jakýsi spin-off filmové i původní seriálové Addamsovy rodiny pojal částečně jako vykrádačku vlastní tvorby. Diváky nalákal i fakt, že svérázná, černohumorná a sympaticky morbidní Addamsova rodina je nejen v tuzemsku již klasikou. Poslední kvalitní snímek o této skupince podivínů – Addamsova rodina 2 z roku 1993 – ale už jaksepatří zestárl.
Zámožný popleta – otec Gomez, uhrančivě krásná matka Morticia, vražedná dítka Wednesday a Pugsley, hromotluk Lurch i jeho pomocník – uťatá ruka jménem Věc – se poté ještě dvakrát vrátili v animovaném filmovém dobrodružství. Úspěch osmidílného seriálu Wednesday, se kterým strávíte šest a půl hodiny, byl v podstatě nevyhnutelný.
Návrat na místo činu
Aktuální druhá řada, ač o něco slabší než ta první, je opět trefou do černého. Má osm dílů a v součtu u ní strávíte sedm a třičtvrtě hodiny. Wednesday se vrací, aby znovu bloudila gotickými chodbami Nikdyvíc, kde na ni čekají noví nepřátelé i nové trable. V této řadě se Wednesday musí vyrovnat s rodinou, přáteli i starými protivníky, což ji vede do dalšího roku plného temně zábavného a podivínského chaosu. A také se bude opět vyšetřovat nějaká ta vražda.
Kdy vyjde trojka?
Pokud natáčení třetí řady seriálu Wednesday začne začátkem roku 2026, jak je v plánu, premiéry nových epizod bychom se na Netflixu mohli dočkat přibližně v polovině roku 2027, případně na jeho konci.
Půjde tedy o kratší interval než minule, kdy mezi řadami uplynuly téměř tři roky. V té době totiž nastaly komplikace kvůli nyní již vyřešeným scenáristickým a hereckým stávkám v Hollywoodu. Nyní nezbývá než čekat a těšit se na návrat do podmanivého světa plného záhad, gotiky a černého humoru.