Každoročně se tisíce mladých lidí zabývaly jedinou myšlenkou: „Tak kde to letos bude?“
Stačila jedna informace a během několika hodin na vybraném místě vznikl prostor, kde se všichni mohli bavit svobodně, bez plotů, pořadatelů a konvencí platících pro zbytek světa.
Řeč je o festivalu Czechtek, jehož tajemství částečně odkrývá právě vycházející kniha s názvem Stay tuned. Od jeho posledního ročníku letos uplynulo dvacet let.
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Základem knihy jsou fotografie pořízené účastníky festivalu. Zároveň také nabízí unikátní a autentické výpovědi lidí, kteří se na konání Czechteku nějakým způsobem podíleli a které nikdy nikde nezazněly a už také nezazní. Jak se vlastně z malé akce několik desítek účastníků především ze zahraničí stal obří sraz milovníků elektronické hudby, na který v roce 2006 dorazilo okolo padesáti tisíc lidí? Jak se vybírala místa pro konání Czechteku a co znamenal střet se státními orgány a politiky, kteří si s Czechtekem tak dlouho neuměli poradit, až jej nakonec v roce 2005 nechali brutálně rozehnat? A proč už se od roku 2006 u nás žádný podobný festival nekonal ani zřejmě již konat nebude? Na tyto a další otázky kniha odpovídá a nabízí i bonus v podobě komiksu ze zásahu z roku 2005.
Ve stínu zábavy i boje o moc
„Czechtek se stal symbolem neorganizované zábavy tvořené jejími samotnými účastníky. Zároveň se ale bohužel stal i předmětem politického boje a několik politiků stál kariéru. Pro média byl doslova darem z nebes, protože v období, které se všeobecně nazývá okurková sezona, bylo o čem psát a točit. Tím se sice zvyšovala jeho popularita, ale byl to zároveň i jeho konec,“ popisuje fenomén Czechteku jeden z autorů knihy s pseudonymem Ask your friend.
Dezinformace tu byly dřív
Okolo Czechteku a kultury freetekna se během let nahromadilo mnoho mýtů, polopravd i vyložených lží. Částečně za to může scéna samotná, která si některá svá tajemství střeží dodnes. Na druhé straně se ale ukazuje, že dezinformace šířené silovými složkami a politiky nejsou rozhodně záležitostí posledních roků. Freetekno scéna se s nimi setkávala zcela běžně už v devadesátých letech a musela se s jejich existencí vyrovnat. Zároveň se ale kniha Stay tuned nechce jen dívat do minulosti.
Fenomén freetekna totiž s koncem Czechteku nezanikl, stejně jako nikam nezmizeli lidé, kteří se chtějí bavit jinak než organizovaně a se souhlasem státu. Křest knihy se uskuteční v pátek v prostoru Burza4 v Holešovické tržnici v Praze.