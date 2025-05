Zámek Hrubá Skála poskytl exteriéry pro pohádku o udatném princi, který zachránil princeznu před strašným drakem. Ivan Mládek zpívá o tom, že do „Českého ráje cesta příjemná je“. Eva Schaeferová, majitelka autokempu v Sedmihorkách a členka iniciativy SOS Český ráj už celé čtvrtstoletí usiluje o to, aby se plánovaná čtyřproudová silnice spojující Turnov s Jičínem nestala „dálnicí“, která zničí nejen krásné výhledy z Českého ráje do okolní krajiny.

Kdy to celé začalo?

My jsme se dali dohromady už v roce 2000, kdy jsme zjistili, že tudy pod Valdštejnem, pod Kozákovem, pod Troskami, pod Hruboskalskem má vést čtyřproudová dálnice. Původně tu neměla vůbec být. Ředitelství silnic a dálnic kdysi přišlo s návrhem dvoupruhové silnice s obchvaty obcí. ŘSD hovoří o provozu až deseti tisíc aut denně. Ale tady ani v tomto roce nebude taková doprava, aby byl současný navrhovaný čtyřpruh dálničního typu opodstatněný.

Jeden z nynějších výhledů z pískovcového skalního útvaru Českého ráje od hradu Valdštejna.

Kolik lidí se za vaši iniciativu celou záležitostí zabývá?

Celou tu dobu nás je asi čtyřicet aktivních, ale je to na etapy, podle toho, jak se věc postupně vyvíjí. Kdysi se hovořilo o variantě, že by hlavní trasa vedla jižněji, od Mnichova Hradiště na Jičín. Z Mladé Boleslavi na Jičín a Hradec Králové je doprava podstatně intenzivnější. Po roce 2014 se ale začalo mluvit o té současné variantě čtyř proudů. Proto je naše činnost občas v takových vlnách. Zatím se nám podařilo sehnat asi dvacet tisíc podpisů.

Vytratila se krása Nová silnice, dlouhá více než 30 kilometrů, by měla zrychlit spojení z Libereckého do Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí.

„Znepokojuje nás nespočet mostů a náspů, které by v případě realizace velmi negativně ovlivnily nejen zde trvale žijící obyvatele, ale i návštěvníky nejstarší CHKO v České republice hlukem a emisemi,“ uvádějí zástupci Mikroregionu Český ráj ministrovi dopravy.

V Turnově má vést nová varianta v blízkosti panelových domů, kde je nyní minimální provoz.

Váš spolek silně argumentuje tím, že stavba naruší výhledy. Proč až nyní?

Protože až teď je ŘSD předvedlo. Ale jsou to vizualizace omezené, vynechávají celkové pohledy do kraje. Lidé si to neuměli představit. Nyní to každý vidí namalované. Je to tragické. Nejen že jsou zničené pohledy, ale současně to vytvoří v krajině i tu strašnou betonovou bariéru. Bude to fungovat stejně jako na Drábských světničkách, kde máte pocit, že za tou dálnicí už není ten ráj a že se vám za tu dálnici nechce. Tady to úplně rozdělí krajinu. Navíc je to strašně drahá varianta. Jestli začíná někde na 35 miliardách, tak je to málo, protože už teď vědí, že postaví Mašovský tunel. To je tunel, který by se měl stavět v sesuvném území, a už v roce 2017 řekli geologové, že je to nepřípustná krajina.

Ten tunel by měl vést i pod hradem Valdštejnem?

Na posledním setkání to řekl v Turnově ředitel ŘSD. Že stavební technologie jsou tak daleko, že dokážou zmrazit i kopec. Že to ještě nedělali, ale že i to umějí.

Iniciativa SOS Český ráj argumentuje narušením pohledů do krajiny. Její členové se obávají fyzického oddělení Českého ráje od krajiny.

Neexistuje například nějaká nenápadná, zahloubená varianta dálnice?

Celý Turnov chce, aby to bylo zatrubněné, ale z hlediska geologie je to nereálné. Tady, když si chcete postavit rodinný domek, tak vám projektant naprojektuje piloty metr a půl a v reálu to vyjde na sedm. Všechno tady jede. Tak je to nestabilní, je to vedené jako sesuvné území. Dočasně uklidněné. V roce 2014, když chtěli protáhnout cestu pod Lidlem tady u kruhového objezdu v Turnově, tak jim ujela silnice nad tím a museli to zpevňovat. Tím tato varianta padla. A najednou to jde na druhé straně o sto metrů dál. Ale Liberecký kraj neustále upřednostňuje tu severní variantu. Přese všechna vyjádření, že z hlediska ekonomického a ekologického je mnohem přijatelnější ona Jižní varianta.

O vaše názory se prý zajímal při cestě do severních Čech i prezident Petr Pavel.

Nedávno jsme se s ním setkali v Jičíně v divadle. Oslovili jsme ho a požádali o schůzku. Ne aby to vyřešil, ale rádi bychom ho informovali o našem úsilí.