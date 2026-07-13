Vrtulník soukromého provozovatele vzlétl v devět hodin. Během období se zvýšeným nebezpečím požárů je připraven zasahovat i na území České republiky. Jeho provoz je spolufinancován z programu rescEU-transition a z prostředků ministerstev životního prostředí a vnitra.
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„Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara představují rozsáhlé přírodní požáry stále častější bezpečnostní hrozbu, kterou musejí evropské státy řešit společně. „Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách,“ sdělil.
Zásahy z vrtulníku jsou klíčové
V oblasti Valence se do boje s požáry zapojilo přibližně 350 hasičů. Jejich práci ztěžuje členitá a kopcovitá krajina, do jejíchž některých částí se pozemní technika nemůže dostat. Letecké hašení je proto při zásahu klíčové.
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Black Hawk dokáže při jediném shozu dopravit na místo až 3 450 litrů vody. Jeho sedmičlennou posádku tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči. Do Francie odletěli dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a velitel modulu ze středočeského hasičského sboru. První český vrtulník vyrazil do Francie již v pátek z letiště v Přerově. O den později zasahoval poblíž města Die, zhruba 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence.