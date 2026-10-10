Kdy budou další volby? V roce 2028 Češi znovu vyberou prezidenta. Obhájí Petr Pavel mandát?

Marek Hýř
Marek Hýř
  15:18aktualizováno  11. října 19:58
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Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš

Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš
Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš
Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš
Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš
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Komunální volby 2026 skončily, volební místnosti jsou zavřené a nyní se sčítají hlasy. Čechy teď čeká volební pauza. V roce 2027 se žádné řádné celostátní volby neplánují, v lednu 2028 ale přijde volba prezidenta republiky. Před pěti lety v ní Petr Pavel porazil Andreje Babiše. Oba politici se přitom zapojili i do letošních komunálních voleb.

Kdy budou další volby?

Prezidentské volby v Česku se uskuteční v lednu 2028. Přesný termín zatím nebyl vyhlášen. Prezident se volí na pět let a současné funkční období Petra Pavla skončí v březnu 2028.

Volby v Praze 2026: V boji o magistrát se rýsují tři varianty koalice, lídr vítězů chce být primátorem

Jak dopadly prezidentské volby 2023?

Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2023. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. V rozhodujícím hlasování zvítězil Pavel se ziskem 58,32 procenta hlasů. Babiš získal 41,67 procenta.

KandidátVýsledek 2. kola
Petr Pavel58,32 %
Andrej Babiš41,67 %

Pavel a Babiš hlasovali i v komunálních volbách 2026

Babiš i Pavel se zapojili také do komunálních voleb 2026. Prezident Petr Pavel původně plánoval hlasování vynechat kvůli zahraniční dovolené. Nakonec se ale v pátek 9. října vrátil do Česka a odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Své původní rozhodnutí označil za chybu a připustil, že prezident by měl jít příkladem.

Výsledky voleb 2026

Premiér Andrej Babiš odevzdal hlas v Průhonicích u Prahy. Při hlasování uvedl, že by si přál, aby jeho hnutí ANO obhájilo výsledek z komunálních voleb v roce 2022. Za důležité označil také nové složení vedení Prahy.

V Česku začaly komunální a senátní volby. Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal hlas v komunálních volbách v Průhonicích. (9. září 2026)

Zda se Pavel a Babiš znovu utkají také v prezidentských volbách 2028, zatím není jisté. Petr Pavel může podle Ústavy kandidovat ještě na jedno bezprostředně navazující funkční období.

Jaké volby čekají Česko v následujících letech
2027žádné
2028Volba prezidentaVolby do krajských zastupitelstevVolby do Senátu
2029Volby do Poslanecké sněmovnyVolby do Evropského parlamentu
2030Volby do SenátuVolby do obecních zastupitelstev
2031žádné
2032Volby do SenátuVolby do krajských zastupitelstev
2033Volba prezidentaVolby do Poslanecké sněmovny
2034Volby do SenátuVolby do obecních zastupitelstevVolby do Evropského parlamentu
2035žádné
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