Paušální daň i minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2026 vzrostou. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si oproti předchozímu roku připlatí nejméně tisícovku navíc. Jaká je nová výše minimálních záloh a kolik zaplatí ten, kdo se přihlásí k dani v paušálním režimu?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Od přijetí konsolidačního balíčku se živnostníci a další OSVČ pravidelně strachují: Kolik to zase bude? Povinné minimální zálohy rok od roku rostou, což je dáno nejen zvyšující se průměrnou mzdou, od které se odvozují, ale hlavně zvyšováním takzvaného minimálního vyměřovacího základu. Jeho výše v posledních letech rostla z 25 na 35 procent průměrné mzdy, v roce 2026 se zastaví na cílové částce, a to 40 procent. Ekonomové proto slibují, že v roce 2026 se dočkáme posledního skokového zvyšování povinných odvodů a v dalších letech už toto číslo poroste jen v závislosti na průměrné mzdě.

Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2026

Lidé vykonávající samostatně výdělečnou činnost jako hlavní zaplatí v roce 2026 na zdravotním pojištění minimální měsíční zálohy ve výši 3 306 korun.

Minimální výše záloh neplatí pro ty, kdo samostatnou výdělečnou činnost mají pouze jako vedlejší například k zaměstnání nebo k rodičovské. Ti zaplatí pojistné ve výši, která se spočítá z reálně dosažených příjmů za uplynulý rok.

A jak je to u lidí, kteří teprve začali „dělat na sebe“? U záloh na zdravotní pojištění žádné úlevy nemají.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2026
20252026Nárůst
SVČ jako hlavní činnost3 143 Kč3 306 Kč163 Kč
SVČ jako vedlejší činnostnení stanovenanení stanovena

Zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026

Minimální zálohy OSVČ na sociálních pojištění jsou stanovené různě pro hlavní a vedlejší činnost. U hlavní činnosti stoupnou nejvýrazněji, z 4759 korun měsíčně v roce 2025 na 5720 korun v roce 2026.

Pro vedlejší činnost pak stoupnou minimální zálohy oproti předchozímu roku o 78 korun na 1574 korun.

Na rozdíl od zdravotní pojišťovny správu sociálního zabezpečení zajímá, zda živnost provozujete dlouho nebo jste začali teprve nedávno. Začínající podnikatelé se dočkají slevy, zálohy mají stanovené na 3 575 korun. Za začínající OSVČ se přitom počítá ten, kdo se samostatnou výdělečnou činností začal v roce 2024 nebo později a zároveň v posledních 20 letech nebyl OSVČ na hlavní činnost.

Meziroční změna výše minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění
20252026Rozdíl
SVČ jako hlavní činnost4 759 Kč5 720 Kč961 Kč
SVČ jako vedlejší činnost1 496 Kč1 574 Kč78 Kč
OSVČ od 1.1.2024 nebo později3 399 Kč3 575 Kč176 Kč

Paušální daň 2026

Kdo se nechce starat o daňové přiznání a roční přehledy pro ZP a OSSZ, může se přihlásit k platbě paušální daně.

Paušální režim daně

  • Tuto možnost zavedl zákon o dani z příjmů v roce 2021.
  • Je na dobrovolné bázi, to znamená, že poplatník se sám může rozhodnout, zda se k tomuto režimu přihlásí či ne.
  • Přihlášení je možné do 12. ledna 2026.
  • Platby jsou vždy k 20. dni daného měsíce, první v roce 2026 tedy bude 20. ledna 2026.
  • Pro vstup do tohoto režimu je nutné splnit určité podmínky, např. bezdlužnost.
  • Od roku 2023 se možnost využití paušálního režimu rozšířila i na poplatníky s příjmy do 2 milionů korun (dříve do 1 mil korun).

Co znamená placení paušálu? OSVČ přihlášené k paušální dani platí minimální zálohu na zdravotní pojištění, tj. pro rok 2026 částku 3 306 korun, dále sociální pojištění vypočtené jako 1,15násobek minimálních záloh na sociální pojistné, tj. 6 578 korun, a dále daň ve výši 100 korun měsíčně. Celkově tedy zaplatí 9 984 korun měsíčně.

Nemusí pak podávat ani daňové přiznání, ani přehledy. Na druhé straně nemohou uplatnit slevu na dani či daňové zvýhodnění. Nutno podotknout, že uvedená částka za paušál se týká takzvaného prvního pásma. V druhém a třetím jsou odvody výrazně vyšší, a to 16 745 korun, resp. 27 139 korun.

Paušální daň: pro a proti
VýhodyNevýhody
výrazné snížení administrativní zátěže poplatníkanemožnost uplatnit daňové slevy
shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně,státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daněnemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČnemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
zjednodušená evidencenelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti

Do režimu paušálního daně smí vstoupit jen ty OSVČ, které splňují zákonem dané podmínky. Patří mezi ně bezdlužnost, hranice výše příjmů 2 miliony korun a další kritéria. Paušální režim je rozdělen do tří pásem, která se liší výší příjmů a také tím, z jakých činností plynou, resp. jakým procentem z příjmů by bylo možné je zdanit v případě podání daňového přiznání.

Přehledně: Kolik budu platit?

U paušálního režimu daně je měsíční částka stanovená jasně.

Při platbě záloh a daně zvlášť se výše platby vypočítává z takzvaného vyměřovacího základu. Pokud vám vyjde nižší než ten minimální, budete platit minimální zálohy na pojistné (viz tabulku výše). Pokud vám vyjde vyšší, zaplatíte zálohy vypočtené podle vašeho vyměřovacího základu.

Jaký je minimální měsíční vyměřovací základ? Vypočítává se jako určité procento z průměrné mzdy. Pro zdravotní pojištění je jiný než pro sociální (50 procent vs. 40 procent průměrné mzdy). Pro rok 2026 byl minimální vyměřovací základ OSVČ stanoven následovně:

Minimální vyměřovací základ pro rok 2026
Sociální pojištění – hlavní činnost19 587 korun
Sociální pojištění – vedlejší činnost 5 387 korun
Zdravotní pojištění – hlavní činnost24 483,50 korun
Zdravotní pojištění – vedlejší činnostnení stanoven

Zálohy se počítají jako 29,2 procenta vyměřovacího základu pro sociální pojištění a 13,5 procenta vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Kdy zaplatit zálohy a paušální daň?

Pokud podáváte daňové přiznání, měli byste ho doručit do konce března, v případě, že máte daňového poradce, je termín posunutý na červen. Přehledy OSVČ se poté podávají do konce dubna. Po podání přehledu máte 8 dní na to, abyste uhradili případný nedoplatek zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

V případě, že se přihlásíte k dani v paušálním režimu, je pro vás stěžejní vždy 20. den zálohového období, tj. 20. den daného měsíce.

