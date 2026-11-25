I Monte Cristo lákal na Daniela Hůlku v hlavní roli. Ten se nyní, po mnoha letech, v této roli opět představí. V pátek 4. prosince má totiž dílo obnovenou premiéru, a to znovu v Kongresovém centru, kde se bude následně hrát v mnoha reprízách.
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Hůlka tentokrát ale není jen představitelem hlavní role, ale také spolurežisérem. Na tuto svou novou pozici se těšil už v loňském roce. „S mojí manželkou Barborkou jsme rozjeli akci, kterou jsme nazvali ‚oživování Monte Crista‘ a s velkou radostí a zápalem se k nám přidal Jiří Paulů, který je správcem hudebního odkazu Karla Svobody,“ vyprávěl vloni v rozhovoru pro deník Metro a dodal: „Ozval se nám producent Tomáš Ságl, vyslyšel moje přání a apely na to, jak kvalitně se musí pracovat a postupovat přesně tak, jak jsem vám popsal, že jsme pracovali s režisérem Bednárikem. Chceme prostě uctít odkaz jednak autorů Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese a samozřejmě také Jozefa Bednárika. Bude dlouhé poctivé zkoušení. Já budu tentokrát ten, který bude dělat psychologické rozbory postav, a už se moc těším.“
Mercedes? Ne, Danglarsová
Do Monte Crista se vrací také Leona Machálková. Ta na přelomu tisíciletí ztvárňovala Mercedes, nyní se představí jako temperamentní a prostořeká Danglarsová. „Roli Mercedes jsem si velmi užívala a byla jsem Karlu Svobodovi k dispozici již při vzniku písní do tohoto muzikálu, takzvaných demosnímků. Je to překrásná role, pěvecky i emočně náročná. Vzhledem k tomu, že se snažím být v životě soudná, nemrzí mě, že si ji po 26 letech znovu nezahraji,“ říká zpěvačka.