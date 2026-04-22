Daniel Radcliffe vybral nejlepší film ze série o Harrym Potterovi. Fanoušky možná překvapí

Metro.cz
  15:30
Představitel malého čaroděje Daniel Radcliffe má jasno o tom, který díl slavné filmové ságy o Harrym Potterovi považuje za nejlepší. Jeho volba ale může řadu fanoušků překvapit, protože se výrazně rozchází s jejich dlouhodobými favority. Proč se rozhodl právě takto a jak své pořadí vysvětlil? Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic McLaughlin v první den natáčení seriálu Harry Potter (2025) | foto: Koláž iDNES.cz

Filmová sága o Harrym Potterovi usedne už zanedlouho na střídačku, neboť HBO už v prosinci zveřejní první řadu své prestižní seriálové verze, která v průběhu celé dekády zadaptuje všech sedm knih od J. K. Rowling. Filmy s Danielem Radcliffem, které vycházely v letech 2001 až 2011, ovšem mají v předběžné popularitě gigantický náskok.

Šestatřicetiletý představitel vyvoleného kouzelníka s jizvou na čele se v podcastu Happy Sad Confused vrátil k franšíze, která pokračovala prequelovou sérií Fantastická zvířata, a vybral snímek, který z celé osmičky považuje za ten nejlepší.

Nová generace na obzoru

Harry Potter nosí Radcliffovu tvář celé čtvrtstoletí, ale přesně pětadvacet let po premiéře celovečerního Kamene mudrců přijme nový obličej. Dominic McLaughlin nasadí kulaté brýle a vstoupí do Bradavic ve streamovací sérii Harry Potter pouhých patnáct let poté, co filmová sága skončila druhými Relikviemi smrti. Srovnávat se bude všechno včetně herců, z nichž to bude mít nesporně nejtěžší Paapa Essiedu jako nový Severus Snape.

Daniel Radcliffe, jenž především nastávajícímu triu Harry–Ron–Hermiona gratuloval a popřál mu mnoho štěstí a solidarity ze strany diváků, nicméně stále odpovídá hlavně na dotazy týkající se jeho potterovské éry, která je stále velmi populární.

Stud a nostalgie při zpětném pohledu

„Při sledování těch raných filmů jsem se kroutil studem,“ přiznal herec moderátorovi Joshu Horowitzovi. „Teď mi ty první filmy přijdou roztomilé, a naopak se stydím, když se dívám na sebe v osmnácti nebo devatenácti,“ pokračoval Radcliffe, jenž dostal za úkol seřadit jednotlivé filmy až po svůj nejoblíbenější. Postupoval po dvojicích a ze své „roztomilé“ etapy vyzdvihl Tajemnou komnatu, protože „miluje baziliška“.

Souboj Azkabanu a Ohnivého poháru

Po prvních dvou dílech, kde se ustavila řada věcí včetně ikonického soundtracku, odešel režisér Chris Columbus či zesnulý představitel Brumbála Richard Harris. Vězně z Azkabanu režíroval Alfonso Cuarón, jenž zcela proměnil bradavické prostředí, a pravidelná obměna pro čtvrtý Ohnivý pohár přivedla Mikea Newella.

„To je vlastně těžké,“ rozjímal Radcliffe nad tím, zda zvolit trojku, nebo čtyřku. „Hm, vím… všichni chtějí, abych řekl Azkaban. Vím, že to tak cítí ostatní, ale strašně se mi líbilo, co jsem mohl dělat ve čtvrtém filmu, to bylo úžasné,“ dodal a upřednostnil Ohnivý pohár. A to i přesto, že Vězeň z Azkabanu je nezřídka považován za filmařský vrchol ságy.

Pozdější díly a osobní preference

Režisér David Yates přebral otěže ve Fénixově řádu a už mu zůstaly, režíroval dokonce i celou trilogii Fantastická zvířata. Mezi pětkou a šestkou, tedy Princem dvojí krve, se Radcliffe nemusel rozhodovat tak složitě. „Fénixův řád, jednoznačně. Princ dvojí krve je pro mě asi na chvostu žebříčku,“ upřesnil herec, podle něhož film možná je skvělý, ale na konec seznamu ho dává z osobních důvodů.

Velké finále vítězí

Posléze vybíral mezi dvěma částmi Relikvií smrti a nepřekvapivě u něj vyhrála část druhá, dramaturgicky nahuštěnější a osudovější než první. Finále ságy nakonec postavil na piedestal v přímém souboji s Ohnivým pohárem a vyzdvihl tak obě části, v nichž Harry absolvuje kouzelnický match se záporákem Lordem Voldemortem (Ralph Fiennes).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.