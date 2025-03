Nejlepší hraný seriál ze světa Marvelu, jakým Daredevil bezesporu byl a je, to na Netflixu před lety musel společně s ostatními kolegy ze superhrdinského týmu Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist a teoreticky i Punisher) zabalit kvůli, řekněme, organizačním změnám. O to nadšenější jsou nyní fanoušci z toho, že se po osmi letech a několika více či méně oficiálních nemastných neslaných návštěvách ve snímku Spider-Man: Bez domova (2021), a (fanoušky vcelku nenáviděném) rovněž právnickém seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička (2022), dočkává hrdina pokračování na domovské platformě Marvelu Disney+. A tato de facto čtvrtá řada s podtitulem Znovuzrození (Born Again) k mé velké radosti stojí za to.

Daredevil: Znovuzrození nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

White tiger je dalším samozvaným hrdinou z Hell’s Kitchen

Když něco funguje, neměň to

Marvel si rád hraje se slovíčky. Proto si, stejně jako v případě snímku Spider-Man: Homecoming z roku 2017, jehož podtitul byl českým distributorem přeložen jako Návrat domů (ale znamená zároveň maturitní ples), opět nemohl pomoct. Rudě oděný hrdina Daredevil proto na obrazovkách Disney+ prochází Znovuzrozením (Born Again). Zaplaťpánbůh ale nejde o restart či soft reboot, což v předchozích variantách scénáře regulérně hrozilo. Název má tentokrát ještě další důvody. Kromě toho, že poměrně umně reflektuje děj minimálně prvních třech dosud odvysílaných epizod, se tak totiž jmenuje i původní komiksová předloha. Mám ji sice doma a četl jsem ji, musím ovšem konstatovat, že je ona inspirace zatím velice vágní.

Matt dává v aktuální řadě přednost klasičtějšímu obleku.

Studio ovšem dělá divákům radost něčím mnohem důležitějším. Vrací totiž do hry známé postavy (Foggy, Karen, Kingpin, Vanessa, Bullseye), zároveň se ale nespoléhá jen na motivy, které fungovaly v předchozích řadách. Jasně, pořád se Matt snaží bojovat s bezprávím všeho druhu, činí tak ovšem téměř ve sto procentech případů jako právník. Diváky milovaný záporák Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) se zase, oproti jeho zajímavějším činnostem z předchozích řad, naprosto seriózně pouští do politické kariéry i nápravy vztahu s manželkou Vanessou. Návrat ke starým způsobům se v jeho případě ovšem i méně poučeným divákům jeví jako vyloženě nevyhnutelný.

Fisk je zpátky a chce se polepšit.

Loví padouchy, láme kosti

Příslib naplnění vysokých očekávání provázejících návrat rudého mstitele stvrdil už nedávný výtečný trailer. Nyní však už víme, že se velkolepé znovuzrození na obrazovkách Disney+ koná i proto, že seriál nedoplácí na přehnanou cenzuru. Teď nemluvím ani tak o (absentujícím) sexu, jako spíše o lámání rukou zkorumpovaných policistů s povědomými kérkami, či rozbíjení hlav ze řetězu utrženým superzáporákům (Bullseye).

Daredevil byl jednoznačně nejlepším z marvelovských seriálů na Netflixu.

V souvislosti s akcí si nicméně zároveň neodpustím jednu podstatnou výtku. O zatím nejintenzivnější akční scéně lze diskutovat zatím jen v souvislosti s úvodní epizodou. Ta je ovšem zároveň v některých momentech tak digitální, až to není hezké. Vlastně to i v porovnání se zemitou a veskrze „pouliční“ akcí předchozích řad vyloženě nakrkne. Nezbývá než doufat, že podobných počinů uvidíme v dalších epizodách co nejméně.

Do seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička dorazil Daredevil v roce 2022.

Urich a Sex ve městě

Čtvrtá série Daredevila se více než kdy jindy přiklání k epizodnějšímu soudnímu dramatu a já to osobně považuji za dobré rozhodnutí. I díky kolegům z jiných médiích totiž vím, že akčních sekvencí bude v dalších epizodách pomalu ale jistě přibývat. Zda se ovšem tvůrci vypořádají s nově příchozími (BB Urich - neteř novináře z první řady, terapeutka/přítelkyně) stejně tak dobře jako s povědomými tvářemi, se zatím netroufám předjímat. Fakt, že se Daredevil po letech vrátil ve slušné formě, mi ke štěstí ovšem stačí. A už se moc těším na účast s vervou teasovaného Punishera.

Dodatek: Co říkáte na to, že se tvůrci rozhodli děj prokládat jakousi pouliční novinářskou anketou á la Sex ve městě? Také to ve vás vyvolává nostalgii? Inu, New York jako New York...